¿Ya le encontraron reemplazo a Santi Giménez?: este es el delantero al que Milán ya habría fichado

La ausencia del delantero mexicano habría obligado al club italiano a negociar la llegada de un nuevo refuerzo para afrontar los retos de la temporada

El club rossonero explora nuevas
El club rossonero explora nuevas opciones para no perder terreno en la Serie A. REUTERS/Daniele Mascolo

La lesión de Santi Giménez ha generado un terremoto en el AC Milan. El delantero mexicano, que llegó como una apuesta fuerte para reforzar el ataque rossonero, fue operado del tobillo y estará fuera de las canchas durante varios meses.

Esta situación ha obligado al club a replantear su estrategia ofensiva en plena temporada, donde la exigencia de la Serie A y las competiciones europeas no permiten margen de error.

Ante la prolongada ausencia del atacante, la directiva italiana se ha movido rápido en el mercado de invierno. El nombre que más fuerza ha tomado es el del alemán Niclas Füllkrug, un delantero experimentado que actualmente milita en el West Ham United y que ya habría dado el visto bueno para unirse al AC Milan.

La operación del atacante mexicano
La operación del atacante mexicano ha precipitado la búsqueda de un sustituto, y el club se encontraría en negociaciones avanzadas para incorporar al delantero alemán como solución temporal en la ofensiva. REUTERS/Jaimi Joy

Füllkrug, la respuesta inmediata a la ausencia de Giménez

Füllkrug es un atacante de 32 años con un perfil muy distinto al de Giménez. Su juego se caracteriza por la fortaleza física, el juego aéreo y la capacidad de fijar defensas, cualidades que lo convierten en un recurso inmediato para un equipo que necesita generar goles de inmediato.

El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano reveló que el AC Milan está a punto de cerrar el fichaje del alemán. Según su información, el jugador ya dio el “sí” al club hace días y los equipos trabajan en ultimar los detalles de una cesión con opción de compra.

El atacante alemán, procedente del
El atacante alemán, procedente del West Ham United, se perfila como el refuerzo inmediato del club rossonero, que busca mantener su poder ofensivo ante la prolongada ausencia de Giménez. REUTERS/Kai Pfaffenbach

El tipo de contrato permitiría al club evaluar su rendimiento sin comprometerse a largo plazo. Si el atacante responde, podría quedarse más allá de esta temporada; si no, el club tendría la libertad de buscar otra alternativa en verano.

Qué significaría este fichaje para Santi Giménez

La llegada de Füllkrug no implica necesariamente que el AC Milan haya perdido la confianza en Giménez, pero sí refleja la urgencia de contar con un delantero sano y en ritmo competitivo. Para el mexicano, esto abre un escenario complejo:

  • Podría regresar como suplente o revulsivo, dependiendo de su estado físico.
  • Tendrá que demostrar que puede recuperar su nivel y competir con un atacante de experiencia.
  • Su futuro a mediano plazo dependerá de cómo se adapte tras la operación y del rendimiento del nuevo fichaje.
La contratación del atacante alemán
La contratación del atacante alemán responde a la necesidad de cubrir la baja prolongada del mexicano, quien deberá competir por recuperar su puesto una vez que reciba el alta médica. REUTERS/Daniele Mascolo

En un club de élite, las bajas prolongadas suelen traducirse en competencia interna más intensa, y Giménez deberá luchar para recuperar su lugar en el once titular.

El futuro del ataque rossonero

El AC Milan se encuentra en un momento decisivo. Con la incorporación de Füllkrug, buscaría estabilidad ofensiva y asegurar resultados inmediatos. Al mismo tiempo, mantiene la expectativa de que Giménez se recupere plenamente y vuelva a ser el delantero vertical y definidor que mostró antes de su lesión.

El regreso del delantero mexicano
El regreso del delantero mexicano podría verse condicionado por el rendimiento del nuevo atacante alemán. REUTERS/Daniele Mascolo

Es así que el fichaje del alemán representaría una respuesta táctica a corto plazo, mientras que el futuro de Santi Giménez permanecería abierto. Si logra regresar con fuerza, el mexicano aún puede consolidarse como pieza clave del proyecto rossonero; de lo contrario, su rol podría cambiar y abrir la puerta a nuevas decisiones en el mercado.

