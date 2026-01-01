La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos y con opciones de retirarse

La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae México)

El 2025 fue un año difícil para Saúl Canelo Álvarez, pues el 13 de septiembre perdió sus cinturones unificados de los supermedianos ante Terence Crawford. El Bud dejó el récord de Canelo en 63 - 3 - 2, por lo que el tapatío perdió la corona de las 168 libras.

Por primera vez en años, Canelo se quedó sin campeonatos de la AMB, FIB, CMB y OMB, por lo que a sus 35 años el tapatío tuvo que replantearse su carrera en el boxeo internacional. Y es que, por más de una década Santos Saúl se convirtió en el emblema máximo del boxeo mexicano, así como su reconocimiento internacional.

Pero, de cara al inicio del 2026 y con el retiro de Crawford, las opciones de Canelo Álvarez se agotan para recuperar los títulos de las 168 libras. Y es que, subir de categoría no parece ser la opción del jalisciense, por lo que el retiro aparece en el camino de Álvarez.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

Los primeros cinturones de Canelo hasta su consolidación como figura mundial

Saúl Canelo Álvarez debutó como profesional en 2005. En 2011, conquistó su primer título mundial al vencer a Matthew Hatton por el campeonato superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Desde ese momento, acumuló cinturones en diversas divisiones, incluyendo superwélter, mediano, supermediano y semipesado, y se consolidó como uno de los boxeadores mexicanos más exitosos de la historia.

Durante la década siguiente, defendió sus títulos ante rivales de alto nivel como Austin Trout, Erislandy Lara, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Sergey Kovalev, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. En 2021, unificó todos los cinturones de peso supermediano.

Canelo Álvarez festeja tras su victoria ante Gennady Golovkin en la pelea por el título super mediano, el sábado 17 de septiembre de 2022 (AP Foto/John Locher)

Canelo quedó fuera del Top 10 de los mejores libra por libra

En septiembre de 2025, Canelo perdió frente a Terence Bud Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una pelea por el campeonato indiscutido de peso supermediano. Crawford, que subió dos categorías para el combate, ganó por decisión unánime y terminó con el reinado de Canelo, quien quedó sin títulos por primera vez en diez años. Tras la derrota, Canelo reconoció la superioridad de su rival y expresó su deseo de buscar una revancha, aunque su regreso se pospuso por una cirugía en el codo izquierdo.

La caída ante Crawford también le costó su lugar en el Top 10 libra por libra de la revista The Ring, donde se había mantenido desde 2018. A pesar de este revés, Canelo sigue siendo una figura central en el boxeo, con un legado de múltiples campeonatos en diferentes categorías.

Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

Así quedó el ranking actualizado de los mejores libra por libra tras el retiro de Crawford:

Oleksandr Usyk Naoya Inoue Jesse “Bam” Rodríguez Dmitry Bivol Artur Beterbiev Junto Nakatani Shakur Setevenson David Benavidez Devin Haney Oscar Collazo Canelo Álvarez