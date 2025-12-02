Por qué Ryan García sugirió a Canelo Álvarez retirarse del boxeo luego de su derrota ante Terence Crawford ( Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Saúl Canelo Álvarez enfrenta un panorama complicado de cara al 2026 tras perder los cinturones de los supermedianos, el mexicano se encuentra lejos de su mejor versión que lo llevó a ser considerado el mejor libra por libra de boxeo mundial. Por ello, la elección de nuevos rivales para el próximo año ha dificultado el regreso del Canelo al cuadrilátero.

Además, el tapatío quedó fuera del top 10 de mejores boxeadores a nivel mundial, lo que también contrastó el momento deportivo que está afrontando el peleador de 35 años. Entre las opiniones que han surgido, algunos expertos consideran que es el declive del ex campeón.

Entre las opiniones que surgieron, Ryan García, peleador de ascendencia mexicana, consideró que llegó el momento para que Canelo cuelgue los guantes y finalice esta etapa que le trajo grandes éxitos, reconocimiento internacional y riquezas.

Ryan García aconseja a Canelo y le pide que se retire

Ryan García aconseja a Canelo y le pide que se retire (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Tras la derrota de Canelo el pasado 13 de septiembre en Las Vegas frente a Terence Crawford, donde perdió su campeonato indiscutido supermediano, surgieron opiniones de expertos y boxeadores que es el momento del retiro. Al respecto, Ryan García, ex compañero de entrenamiento de Canelo Álvarez, compartió su punto de vista en entrevista para Covers y sugirió que el jalisciense sí debe retirarse.

The King García cuestionó la necesidad de que el ex campeón continúe en el ring, en especial después de todo lo que logró en la élite del boxeo mundial. Por ello sentenció que debe despedirse del pugilismo.

“¿Por qué no (retirarse)?”, expresó, y argumentó que Canelo Álvarez ya logró todas las metas posibles, tanto en logros deportivos como económicos. Además, destacó que Álvarez fue campeón indiscutido y consideró que, desde su perspectiva, no existe un motivo claro para que siga peleando. Sin embargo, aceptó que si es más su pasión por el boxeo, debería continuar.

Canelo y Eddy Reynoso cumplen 20 años juntos en el boxeo profesional Crédito: IG/ @canelo

“¿Por qué no retirarse? ¿Cuál es el punto de seguir peleando? … No lo veo, pero oye, si amas el deporte y quieres continuar, hazlo.”

La derrota ante Terence Crawford es la tercera derrota en el historial profesional de Saúl Álvarez, luego de los combates con Floyd Mayweather en 2013 y Dmitry Bivol en 2022. En esta ocasión, la caída ante Crawford tiene la particularidad de haber sido propinada por un rival que ascendió dos divisiones para enfrentarlo bajo condiciones de igualdad, además de que le despojó el título unificado en las 168 libras.

Canelo Álvarez sale del ranking libra por libra de The Ring

El reciente reordenamiento en el ranking libra por libra de The Ring ha dejado fuera a Canelo Álvarez por primera vez en más de una década, un hecho que marca un punto de inflexión tanto en la carrera del boxeador mexicano como en el panorama internacional del boxeo profesional.

Canelo Álvarez sale del ranking libra por libra de The Ring (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

La salida de Álvarez del top 10 se produce tras su derrota en septiembre frente a Crawford, combate en el que perdió los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Este resultado, sumado a la falta de actividad reciente del jalisciense, ha sido determinante para que, por primera vez desde 2013, su nombre no figure entre los mejores diez del mundo, según informó The Ring.

Este es el top 10 de mejores boxeadores a nivel mundial

Terence Crawford (42-0-0, 31 KO)

Oleksandr Usyk (24-0-0, 15 KO)

Naoya Inoue (31-0-0, 27 KO)

Jesse Rodríguez (23-0-0, 16 KO)

Dmitry Bivol (24-1-0, 12 KO)

Artur Beterbiev (21-0-0, 20 KO)

Junto Nakatani (31-0-0, 24 KO)

Shakur Stevenson (24-0-0, 11 KO)

David Benavidez (31-0-0, 25 KO)

Devin Haney (30-0-0, 15 KO)