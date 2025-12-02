México Deportes

Por qué Ryan García sugirió a Canelo Álvarez retirarse del boxeo luego de su derrota ante Terence Crawford

“The King” analizó el presente de Saúl Álvarez y enalteció lo que ha alcanzado, pero consideró que es momento de terminar su legado en el ring

Guardar
Por qué Ryan García sugirió
Por qué Ryan García sugirió a Canelo Álvarez retirarse del boxeo luego de su derrota ante Terence Crawford ( Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Saúl Canelo Álvarez enfrenta un panorama complicado de cara al 2026 tras perder los cinturones de los supermedianos, el mexicano se encuentra lejos de su mejor versión que lo llevó a ser considerado el mejor libra por libra de boxeo mundial. Por ello, la elección de nuevos rivales para el próximo año ha dificultado el regreso del Canelo al cuadrilátero.

Además, el tapatío quedó fuera del top 10 de mejores boxeadores a nivel mundial, lo que también contrastó el momento deportivo que está afrontando el peleador de 35 años. Entre las opiniones que han surgido, algunos expertos consideran que es el declive del ex campeón.

Entre las opiniones que surgieron, Ryan García, peleador de ascendencia mexicana, consideró que llegó el momento para que Canelo cuelgue los guantes y finalice esta etapa que le trajo grandes éxitos, reconocimiento internacional y riquezas.

Ryan García aconseja a Canelo y le pide que se retire

Ryan García aconseja a Canelo
Ryan García aconseja a Canelo y le pide que se retire (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Tras la derrota de Canelo el pasado 13 de septiembre en Las Vegas frente a Terence Crawford, donde perdió su campeonato indiscutido supermediano, surgieron opiniones de expertos y boxeadores que es el momento del retiro. Al respecto, Ryan García, ex compañero de entrenamiento de Canelo Álvarez, compartió su punto de vista en entrevista para Covers y sugirió que el jalisciense sí debe retirarse.

The King García cuestionó la necesidad de que el ex campeón continúe en el ring, en especial después de todo lo que logró en la élite del boxeo mundial. Por ello sentenció que debe despedirse del pugilismo.

¿Por qué no (retirarse)?”, expresó, y argumentó que Canelo Álvarez ya logró todas las metas posibles, tanto en logros deportivos como económicos. Además, destacó que Álvarez fue campeón indiscutido y consideró que, desde su perspectiva, no existe un motivo claro para que siga peleando. Sin embargo, aceptó que si es más su pasión por el boxeo, debería continuar.

Canelo y Eddy Reynoso cumplen 20 años juntos en el boxeo profesional Crédito: IG/ @canelo

“¿Por qué no retirarse? ¿Cuál es el punto de seguir peleando? … No lo veo, pero oye, si amas el deporte y quieres continuar, hazlo.”

La derrota ante Terence Crawford es la tercera derrota en el historial profesional de Saúl Álvarez, luego de los combates con Floyd Mayweather en 2013 y Dmitry Bivol en 2022. En esta ocasión, la caída ante Crawford tiene la particularidad de haber sido propinada por un rival que ascendió dos divisiones para enfrentarlo bajo condiciones de igualdad, además de que le despojó el título unificado en las 168 libras.

Canelo Álvarez sale del ranking libra por libra de The Ring

El reciente reordenamiento en el ranking libra por libra de The Ring ha dejado fuera a Canelo Álvarez por primera vez en más de una década, un hecho que marca un punto de inflexión tanto en la carrera del boxeador mexicano como en el panorama internacional del boxeo profesional.

Canelo Álvarez sale del ranking
Canelo Álvarez sale del ranking libra por libra de The Ring (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

La salida de Álvarez del top 10 se produce tras su derrota en septiembre frente a Crawford, combate en el que perdió los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Este resultado, sumado a la falta de actividad reciente del jalisciense, ha sido determinante para que, por primera vez desde 2013, su nombre no figure entre los mejores diez del mundo, según informó The Ring.

Este es el top 10 de mejores boxeadores a nivel mundial

  • Terence Crawford (42-0-0, 31 KO) 
  • Oleksandr Usyk (24-0-0, 15 KO)
  • Naoya Inoue (31-0-0, 27 KO) 
  • Jesse Rodríguez (23-0-0, 16 KO)
  • Dmitry Bivol (24-1-0, 12 KO)
  • Artur Beterbiev (21-0-0, 20 KO)
  • Junto Nakatani (31-0-0, 24 KO)
  • Shakur Stevenson (24-0-0, 11 KO)
  • David Benavidez (31-0-0, 25 KO)
  • Devin Haney (30-0-0, 15 KO)

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezCaneloboxeoRyan Garcíamexico-deportes

Más Noticias

Este sería el jugador de Cruz Azul que se convertiría en fichaje de Chivas pese a eliminarlos en Liguilla del Apertura 2025

A falta del anuncio oficial, se perfila a ser la primera baja del equipo de Nicolás Larcamón para el Clausura 2026

Este sería el jugador de

Grupo Orlegi niega venta del club Atlas a la escudería McLaren de la Fórmula 1

Los aún propietarios del conjunto rojinegro aclararon cómo va el proceso de venta

Grupo Orlegi niega venta del

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

El exjugador del Galaxy no seguirá en el Rebaño Sagrado y buscará nuevos retos en el fútbol internacional

Chicharito Hernández no renovaría con

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

El director de la CONADE aseguró que su declaración patrimonial está en orden y está en “absoluta transparencia”

Rommel Pacheco responde a Paola

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

El conjunto universitario inició con la reestructura interna tras los resultados que obtuvieron en el Apertura 2025

Miguel Mejía Barón y Eduardo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Más de 400 kg de

Más de 400 kg de metanfetaminas y 142 personas detenidas en lo que va del Plan Michoacán

Sentencian a dos hombres por transportar más de 300 kilos de metanfetamina en una avioneta en Baja California

Asesinan a sicario y detienen a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa durante enfrentamiento en BC

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

Este sería el motivo por el que Joaquín “El Güero” Guzmán habría entrado al mundo del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Avatar Fuego y Cenizas: arranca

Avatar Fuego y Cenizas: arranca preventa de boletos para su estreno en cines de México este mes de diciembre

El tianguis de mercancía que no se vendió en los conciertos de CDMX ya tiene fecha para 2025

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevitos”

Nicole Peña Pretelini se gradúa: qué estudió y cuánto costó su colegiatura

Confirman bioserie de Chabelo que contará su historia y pasajes inéditos

DEPORTES

Este sería el jugador de

Este sería el jugador de Cruz Azul que se convertiría en fichaje de Chivas pese a eliminarlos en Liguilla del Apertura 2025

Grupo Orlegi niega venta del club Atlas a la escudería McLaren de la Fórmula 1

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva