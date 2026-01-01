Clausura 2026 Liga Mx Femenil: quiénes son los equipos candidatos al título

Los clubes ya se preparan para lo que será una de las temporadas más competitivas. (EFE /David Martínez Pelcastre)

El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil está a la vuelta de la esquina y los clubes afinan detalles en la conformación de sus plantillas de cara a una temporada que arrancará el domingo 4 de enero.

Algunos equipos como Cruz Azul han estado activos en esta temporada baja con el objetivo de pelear por un campeonato, mientras que proyectos ya consolidados como Tigres y Chivas han optado por pocos movimientos, pero en posiciones estratégicas para reforzar zonas clave y mantener sus aspiraciones de alzar la copa.

Equipos favoritos a ser campeones

Tigres

Las máximas ganadoras de la Liga Mx Femenil celebran el campeonato contra América. (EFE/Miguel Sierra)

Las Amazonas siempre deben partir como las grandes candidatas al título por su historia que las respalda. Son el equipo con más campeonatos en la historia de la Liga Mx con siete y llegan a este Clausura 2026 como vigentes campeonas tras sobreponerse a un 0-3 adverso en el juego de ida.

Por si fuera poco, la institución incorporó a dos jugadoras de talla internacional: Ilana Izquierdo y Myra Delgadillo, ambas con experiencia en sus respectivas selecciones nacionales.

Ilana viene de disputar la Copa América Femenina 2025 con Colombia, torneo en el que obtuvo el subcampeonato, mientras que Myra se ha consolidado como una presencia recurrente en las convocatorias de Pedro López con la Selección Mexicana Femenil.

América

Irene Guerrero celebra su gol para darle la clasificación al cuadro de Coapa. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Las Águilas del América parten, como cada torneo, entre las principales candidatas al título por la fuerte inversión de su directiva, que acostumbra reforzar al plantel con jugadoras de talla internacional y combinarlas con talento joven como el de Montserrat Saldivar.

Para el Clausura 2026, el conjunto azulcrema llega con la obligación clara de ser campeón, ya que no consiguen un título desde el Clausura 2023. Para este torneo, la directiva anunció la contratación de Isa Haas, zaguera brasileña con experiencia internacional, pensando en dar un salto de calidad en la última línea.

Con este plantel renovado y profundo, Ángel Villacampa asume la tarea de romper la sequía de títulos y traducir la inversión en resultados concretos, especialmente en liguilla, donde el América Femenil está obligado a competir por el trofeo hasta el final.

Chivas

Caro Jaramillo durante los cuartos de final del Apertura 2025. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Chivas Femenil se posiciona como uno de los equipos que mejor se reforzó para el Clausura 2026, apostando por calidad sobre cantidad en sus incorporaciones. A pesar de no sumar un alto volumen de fichajes, las rojiblancas priorizaron posiciones clave con jugadoras de nivel de Selección Mexicana.

Una de las llegadas más destacadas es la de Mayra Pelayo, cuyo desequilibrio por las bandas aportará velocidad, regate y profundidad ofensiva. Su capacidad para generar superioridad numérica en el último tercio será un arma letal para romper a las defensivas contrarias.

Complementando su ataque, el Guadalajara sumó a Jasmine Casarez, con perfil similar de amplitud y peligro constante por los costados pero con mayor olfato goleador.

Además, sumaron a Cristina Ferral, defensora experimentada cuya lectura de juego y solidez aportarán liderazgo en la zona de seguridad rojiblanca y buscará inyectar lo aprendido con el conjunto de las Amazonas.

Rayadas

Jugadoras de Rayadas celebran tras vencer al América en el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenil Mx, celebrado en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). ( EFE/ Miguel Sierra)

Aunque fueron eliminadas por América en semifinales del Apertura 2025, las Rayadas buscan recuperar el nivel que las llevó al bicampeonato hace dos años. Por ello, las Rayadas apuestan fuerte por una entrenadora experimentada de talla internacional como Amandine Miquel en búsqueda de retomar los primeros puestos.

Pachuca

Las Tuzas enfrentan un semestre de doble competición por el compromiso en el Final Four de la CONCACAF. (TW Pachuca Femenil)

Las Tuzas del Pachuca son unos de los equipos más competitivos desde la creación de la Liga Mx Femenil con la extinta Copa, donde fueron campeonas. Después de tres finales perdidas, pudieron quitarse de encima la mala racha en el primer semestre del 2025 para conseguir su primer título en la historia de la liga.

Sin embargo, vienen de sufrir una dolorosa eliminación en los cuartos de final del torneo anterior, donde Cruz Azul les pasó por encima en el juego de vuelta tras golearlas 0-5, por lo que buscarán darle vuelta a la página y pelear por el campeonato.

Cruz Azul

Cruz Azul le endosó un holgado 6-2 global a Pachuca por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025.

Cruz Azul Femenil protagonizó uno de los mercados más activos de la temporada baja. A pesar del sensible golpe por la salida de Deneisha Blackwood, la Máquina compensó con refuerzos de alto calibre internacional como Michaela Abam y Uchenna Kanu.

Además, incorporaron talento nacional de calidad con Araceli Torres, Mía León y María Cristina Montaño, sumando profundidad, experiencia y opciones tácticas para competir en todas las líneas.

Calendario Liga Mx Femenil Jornada 1

Este domingo 4 de enero comienza el Clausura 2026 y este es el calendario de partidos para jornada 1:

Domingo 4 de enero

Chivas vs Atlético de San Luis a las 11:00 en el Estadio Akron (FOX en Tubi y Amazon Prime Video)

Pumas vs Querétaro a las 12:00 en el Estadio Olímpico Universitario (ViX, Youtube de la Liga Mx Femenil)

Necaxa vs Tigres a las 16:00 en el Estadio Victoria (ViX,Youtube de la Liga Mx Femenil)

Rayadas vs Puebla a las 18:00 en el Estadio BBVA (ViX, Youtube de la Liga Mx Femenil)

Lunes 5 de enero

León vs Cruz Azul a las 18:00 en el Estadio Nou Camp (FOX en Tubi y FOX One)

Toluca vs Tijuana a las 18:00 en el Estadio Nemesio Diez (ViX, Youtube de la Liga Mx Femenil)

Santos Laguna vs América a las 20:06 en el Estadio TSM Corona (FOX en Tubi, FOX ONE)

Martes 6 de enero

Atlas vs Pachuca a las 19:00 en el Estadio Jalisco (FOX en Tubi y FOX One)

Mazatlán vs Juárez a las 21:06 en el Estadio El Encanto (FOX en Tubi y FOX One)

Con esto ya tienes lo que necesitas saber para disfrutar de la semana 1 en la Liga Mx Femenil.