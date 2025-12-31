Liga MX Femenil: las jugadoras que marcaron el 2025 en el futbol mexicano

Scarlett Camberos fue una de las jugadoras más productivas del América durante el Apertura 2025. (Especial)

La Liga MX Femenil cerró 2025 con un nivel competitivo sostenido, impulsado por el rendimiento individual de varias futbolistas que fueron determinantes a lo largo del año.

Tanto en equipos que lograron el campeonato como en aquellos que se quedaron en la orilla, distintas jugadoras destacaron por su aportación ofensiva, solidez defensiva y regularidad en el terreno de juego.

Pachuca y Tigres Femenil se coronaron en el Clausura 2025 y el Apertura 2025, respectivamente, ambos títulos obtenidos tras vencer al América en la final. Más allá de los resultados colectivos, el año dejó actuaciones individuales que sobresalieron dentro de la liga.

Las futbolistas que brillaron durante el 2025

Charlyn Corral. (Luz Coello/ Infobae México)

Charlyn Corral (Pachuca)

La delantera hidalguense fue una de las figuras del año al consolidarse como referente ofensivo de Pachuca. Fue clave en la obtención del título del Clausura 2025 y, en el Apertura 2025, marcó 22 goles que le valieron su quinto campeonato de goleo en la Liga MX Femenil.

María Sánchez (Tigres Femenil)

La atacante se afianzó como una pieza relevante en el esquema dirigido por Pedro Martínez Losa. Durante el Apertura 2025 disputó 23 partidos y contribuyó con siete anotaciones en el torneo que terminó con el campeonato para las Amazonas.

Karla Martínez (Toluca Femenil)

La defensora vivió una nueva etapa con el conjunto mexiquense tras su paso por Chivas. Su desempeño en la zaga fue constante a lo largo del Apertura 2025, torneo en el que incluso logró anotar un gol, aunque Toluca no consiguió el título.

Irene Guerrero (América Femenil)

La mediocampista española, incorporada en 2024 tras su trayectoria en clubes como Atlético de Madrid y Manchester United, destacó en el Apertura 2025 con 11 goles, tres de ellos desde el punto penal, convirtiéndose en una de las principales generadoras de ofensiva del equipo capitalino.

Eugénie Le Sommer (Toluca Femenil)

Eugénie Le Sommer. (REUTERS/Stephane Mahe)

La atacante francesa llegó en 2025 procedente del Lyon y tuvo impacto inmediato. En el Apertura 2025 disputó 15 partidos y marcó 12 goles, aportación que permitió a Toluca finalizar en el cuarto lugar de la clasificación general tras la fase regular.

Ana Lucía Martínez (Cruz Azul Femenil)

La delantera guatemalteca fue una de las jugadoras destacadas del conjunto celeste durante 2025. En el Apertura 2025 registró cinco anotaciones y se mantuvo como una de las referentes ofensivas del equipo.

Cecilia Santiago (Tigres Femenil)

La guardameta, quien se integró a Tigres en 2021, se consolidó como titular indiscutible. En el Apertura 2025 fue una de las piezas clave para el campeonato al mantener su portería en cero en siete encuentros.

Daniela Ordóñez (Tigres Femenil)

La delantera llegó a las Amazonas en 2025 tras su paso por el Houston Dash de la NWSL. En el Apertura 2025 fue referente en el ataque al marcar 15 goles, contribuyendo de manera directa al título del equipo.

Jennifer Hermoso (Tigres Femenil)

Jennifer Hermoso. (EFE/Miguel Sierra)

La atacante española continuó como pieza fundamental del conjunto neoleonés durante 2025. En el Apertura 2025 anotó 15 goles y consiguió su primer campeonato en México, tras no lograrlo en etapas previas con Tigres ni con Pachuca.

Scarlett Camberos (América Femenil)

La futbolista se incorporó al América tras su paso por el Bay FC de la NWSL. En el Apertura 2025 disputó 19 partidos y registró 13 goles, tres de ellos desde el punto penal, consolidándose como una de las jugadoras más productivas del torneo.