Cruz Azul Femenil rompe el mercado con seis refuerzos y busca ser protagonista en el Clausura 2026

Uchenna Kanu y Michaela Abam encabezan la lista de refuerzos de la Máquina para la siguiente temporada. (Infobae México: Jovani Pérez)

Después de vivir la mejor temporada de su historia en la Liga Mx Femenil durante el Apertura 2025 al llegar hasta semifinales, Cruz Azul sigue reforzándose con el objetivo claro de conseguir el campeonato.

La Máquina se posiciona como uno de los clubes más activos en el mercado de transferencias , sumando seis jugadoras clave con trayectoria destacada tanto en la liga nacional como en escenarios internacionales.

Nuevos refuerzos de Cruz Azul Femenil

Michaela Abam

La mediocampista llega como uno de los fichajes más mediáticos del Clausura 2026 y es recordada principalmente por formar parte de la selección camerunesa en el Mundial Femenil de Francia 2019, donde las Leonas Indomables cayeron en octavos de final ante Inglaterra.

Abam cuenta con amplia experiencia europea tras pasar por el Paris FC (Francia), Real Betis (Liga F de España) y Linköping FC (Suecia), por lo cual busca inyectar sus aprendizajes y conocimientos dentro de la plantilla.

Este no será el primer club de la futbolista en la Liga Mx Femenil, ya que en el Clausura 2024 llegó como nuevo refuerzo de las Diablas del Toluca, donde disputó 56 partidos y anotó 16 goles.

Uchenna Kanu

La ex delantera del Racing Louisville ya tuvo un breve paso en la Liga Mx Femenil por Tigres ( Katie Stratman-USA TODAY Sports)

La delantera nigeriana Uchenna Kanu arribó este sábado a la Ciudad de México para iniciar su segunda etapa en la Liga MX Femenil, ahora con Cruz Azul, donde buscará consolidar un proyecto competitivo y pelear por el título.

La futbolista proviene del Racing Louisville de la NWSL, club en el que marcó 6 goles en tres temporadas. Previamente, entre 2022 y 2023, brilló con Tigres Femenil anotando 22 goles en 38 partidos, se coronó campeona de goleo del Apertura 2022 con 17 tantos y levantó el título de liga con las Amazonas.

En los próximos días, Uchenna se someterá a exámenes médicos y firmará su contrato para oficializar su fichaje y unirse a los entrenamientos del conjunto dirigido por Diego Testas.

Con su llegada, la delantera celeste luce bastante sólida con Deneisha Blackwood y Aerial Chavarín, ahora siendo complementadas por una jugadora de experiencia como Kanu.

Araceli Torres

La ex defensora de Chivas llega a Cruz Azul Femenil. (Daniel Dunn-USA TODAY Sports)

Araceli Torres, una de las defensoras más consolidadas de la Liga MX se formó en las fuerzas básicas de Chivas Femenil, donde debutó en el máximo circuito y rápidamente se convirtió en pieza indispensable del Rebaño Sagrado.

Con el Guadalajara, obtuvo el campeonato de liga en el Clausura 2022n y el Campeón de Campeonas de la temporada 2021-2022.

Además, suma convocatorias regulares a la Selección Mexicana Femenil y acumula más de 100 partidos en la liga, destacando por su solidez defensiva y proyección ofensiva por la banda izquierda.

La lateral mexicana llega en calidad de préstamo para suplir bajas clave como Yaneisy Rodríguez, quien se fue al Toluca. Por lo que al término de la campaña, Cruz Azul analizará si renovarla o intentar la compra definitiva.

Mía León

Mía León, refuerzo de Cruz Azul para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. (Instagram: @cruzazulfemenil)

Mía León, nacida en California de padres peruanos, posee doble nacionalidad y eligió representar a la Blanquirroja desde temprana edad.

Comenzó su carrera en el fútbol colegial de Estados Unidos en la Universidad de Nuevo México y tuvo su debut como profesional en la Primera División de España con el Madrid CFF en 2024.

En verano de 2025, se unió a la Liga Femenina de Perú con Alianza Lima, el equipo más laureado del país, donde jugó los últimos seis meses antes de emprender la aventura rumbo a La Noria.

Con la Selección Peruana ha pasado por todas las categorías, desde la Sub-17 y Sub-20 hasta ser una pieza importante en el representativo mayor con participación en la Copa América 2025 y disputar un total de 28 partidos acumulados.

Ha atravesado todas las categorías de la Selección Peruana, capitaneando desde Sub-17 y Sub-20 hasta ser segunda capitana de la Mayor, con participación en la Copa América 2025 y 28 partidos internacionales acumulados.

Karol Arcanjo

La defensora central, nacida el 2 de abril de 1997 en Belo Horizonte, Brasil, acumula una extensa y exitosa trayectoria en el fútbol brasileño que la posiciona como refuerzo estelar para Cruz Azul.

Ella comenzó su carrera en Santa Cruz (2013), pasó a Manchester de Belo Horizonte (2015) y Frigo Arnaldo (2017), con un breve paso por Lustrika en Fútbol 7 (2018).

Su salto cualitativo llegó en 2019 tras fichar por el Atlético Mineiro donde conquistó los Campeonatos Mineiros de 2020 y 2022.

En 2021 estuvo cedida en Palmeiras, levantando la Copa Paulista con el Verdao. Posteriormente militó en América Mineiro (2024) y Grêmio (2025), ganando el Campeonato Gaúcho en aquel año.

En su último semestre con Grêmio disputó 16 partidos (1,271 minutos) y anotó 4 goles, cifras que prometen impacto inmediato en La Máquina.

María Cristina Montaño

María Cristina Montaño Osuna es una mediocampista mexicana de 18 años de edad que llega a Cruz Azul, proveniente del conjunto de Mazatlán FC.

Con tan solo 16 años, Cristina Montaño debutó en la Liga MX Femenil con Mazatlán FC el 16 de julio de 2023, precisamente ante Cruz Azul, donde marcó a los 17 minutos y se convirtió en la jugadora más joven en anotar en su estreno con las Cañoneras.

Desde muy temprana edad, la futbolista incursionó en el balompié al ingresar a los seis años en la academia de Chivas Mazatlán. A los 12, se incorporó al proyecto femenil de Mazatlán FC, donde rápidamente se consolidó como elemento fundamental del equipo.

Su talento la llevó a recibir convocatorias con la Selección Mexicana Femenil en categorías Sub-17 y Sub-20, reafirmando su potencial para brillar a nivel internacional.

La nueva casa de la Máquina

El Estadio Centenario en Cuernavaca será la nueva casa de Cruz Azul. (X/ @AzulFemenil)

Cruz Azul Femenil anunció el pasado martes 15 de diciembre su cambio de sede a Cuernavaca, Morelos, donde disputarán los partidos de local en la cancha del Estadio Centenario durante los próximos seis meses.

La decisión responde a un plan estratégico para fortalecer el arraigo con la afición celeste en Morelos, tras lograr la mejor temporada en la historia de la franquicia al clasificar a las semifinales, donde cayeron ante las Amazonas de Tigres.

La directiva celeste comentó que el movimiento solamente está pensado por los próximos seis meses y al término del torneo se evaluará si el equipo volverá a Ciudad de México, se queda en Morelos o se busca un nuevo cambio de sede.

Tanto en su rama varonil como femenil, Cruz Azul ha carecido de una identidad clara de localía, marcada por constantes cambios de sede que han alejado al equipo de su afición y el objetivo principal es mejorar el vínculo entre ambos.

Una temporada histórica bajo el mando de Diego Testas

Diego Testas, director técnico de Cruz Azul, llevó al equipo a sus primeras semifinales en la Liga Mx femenil tras una contundente goleada global de 6-2 sobre las Tuzas del Pachuca, las actuales campeonas, en los cuartos de final. (X/Diego Testas)

En el Apertura 2025, Cruz Azul Femenil logró por primera vez en su historia clasificar a las semifinales de la Liga Mx Femenil, tras vencer a las Tuzas del Pachuca en cuartos de final por un marcador global de 6-2.

Lamentablemente para la Máquina, el sueño terminó en dicha ronda tras caer ante las Amazonas de Tigres. Sin embargo, buscan dar el siguiente paso con seis refuerzos de excelente calibre que aportarán experiencia y calidad dentro del vestidor.

El artífice detrás de todo esto es Diego Testas, el técnico uruguayo que ha logrado imprimir su estilo de juego dentro del plantel y que buscará contagiar su sistema al resto de jugadoras que se integrarán para la siguiente temporada.