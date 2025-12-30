Alicia Cervantes renueva contrato con Chivas Femenil hasta 2028

El Club Guadalajara anunció este lunes 29 de diciembre la renovación de Alicia Cervantes, la máxima goleadora histórica de la Liga MX Femenil, quien extenderá su estancia con el equipo rojiblanco hasta 2028.
A través de sus redes sociales, la institución dio a conocer la noticia con el siguiente mensaje: “Nuestra máxima goleadora seguirá en casa. ‘Licha’ Cervantes renueva su compromiso y seguirá escribiendo su historia con el equipo de sus amores”, expresó el conjunto tapatío.
La delantera respondió con un emotivo video compartido por el equipo: “Me quedo en casa, chivahermanos”.
Una goleadora histórica en la Liga Mx Femenil
Alicia Cervantes ha inscrito su nombre con letras de oro en la historia de la Liga MX Femenil como la máxima romperredes , con 176 tantos que la posicionan como referente indiscutible del futbol femenil mexicano.
Desde su llegada al Guadalajara en el Torneo Apertura 2020, “Licha” Cervantes se ha consolidado como pieza fundamental del Rebaño Sagrado con 156 anotaciones y a lo largo de su estancia en la institución levantó el título del Torneo Clausura 2022 y el Campeón de Campeonas 2021-2022.
Sus grandes actuaciones la han llevado a formar parte de algunas convocatorias de la Selección Mexicana, aunque no ha sido una habitual bajo el mando de Pedro López.
Sin embargo, la artillera rojiblanca está decidida a seguir con sus buenos números para ser considerada de cara a las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial Femenil de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Quiénes son las máximas goleadoras en la historia de la Liga Mx Femenil
En Infobae México, te decimos cuáles son las delanteras que han dejado huellas en la liga con sus goles:
- Alicia Cervantes: 176 goles totales (150 fase regular | 26 liguilla)
- Charlyn Corral: 164 goles totales (146 fase regular | 18 liguilla)
- Katty Martínez: 155 goles totales (131 fase regular | 24 liguilla)
- Lizbeth Ovalle: 134 goles totales (103 fase regular | 30 liguilla + 1 Campeón de Campeonas)
- Desireé Monsiváis: 134 goles totales (117 fase regular | 17 liguilla)
- Allison González: 117 goles totales (101 fase regular | 16 liguilla)
- Daniela Espinosa: 113 goles totales (103 fase regular | 10 liguilla)
- Stephany Mayor: 112 goles totales (88 fase regular | 23 liguilla + 1 Campeón de Campeonas)
- Christina Burkenroad: 108 goles totales (93 fase regular | 15 liguilla)
- Viridiana Salazar: 100 goles totales (87 fase regular | 13 liguilla)
Con ello, Licha buscará incrementar su cuota goleadora y contribuir a que Guadalajara consiga el objetivo del campeonato.
Calendario Chivas Femenil
El Guadalajara Femenil deposita todas sus esperanzas en el próximo torneo para romper la sequía de títulos, el cual no consiguen desde el Clausura 2022.
Aquí en Infobae México, te presentamos el calendario de Chivas para la próxima temporada:
Jornada 1
- Chivas vs Atlético de San Luis
- Domingo 4 de enero
- Estadio Akron
- 11:00 horas
Jornada 2
- Cruz Azul vs Chivas
- Sábado 10 de enero
- Estadio Centenario
- 15:45 horas
Jornada 3
- Chivas vs Santos
- Domingo 18 de enero
- Estadio Akron
- 11:00 horas
Jornada 4
- Chivas vs Querétaro
- Miércoles 21 de enero
- Estadio Akron
- 19:06 horas
Jornada 5
- Puebla vs Chivas
- Domingo 25 de enero
- Estadio Cuauhtémoc
- 12:00 horas
Jornada 6
- Chivas vs León
- Domingo 1 de febrero
- Estadio Akron
- 11:00 horas
Jornada 7
- Necaxa vs Chivas
- Jueves 5 de febrero
- Estadio Victoria
- 18:00 horas
Jornada 8
- Pumas vs Chivas
- Lunes 9 de febrero
- Estadio Olímpico Universitario
- 18:00 horas
Jornada 9
- Chivas vs Atlas
- Domingo 15 de febrero
- Estadio Akron
- 11:00 horas
Jornada 10
- Chivas vs América
- Domingo 22 de febrero
- Estadio Akron
- 17:00 horas
Jornada 11
- FC Juárez vs Chivas
- Miércoles 11 de marzo
- Estadio Olímpico Benito Juárez
- 19:00 horas
Jornada 12
- Chivas vs Pachuca
- Domingo 15 de marzo
- Estadio Akron
- 11:00 horas
Jornada 13
- Rayadas vs Chivas
- Viernes 20 de marzo
- Estadio BBVA
- 20:00 horas
Jornada 14
- Tijuana vs Chivas
- Domingo 29 de marzo
- Estadio Caliente
- 19:06 horas
Jornada 15
- Chivas vs Mazatlán
- Jueves 2 de abril
- Estadio Akron
- 19:00 horas
Jornada 16
- Tigres vs Chivas
- Domingo 5 de abril
- Estadio Universitario
- 18:00 horas
Jornada 17
- Chivas vs Toluca
- Viernes 24 de abril
- Estadio Akron
- 19:06 horas
*Todos los horarios están en tiempo del centro de México