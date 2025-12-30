Alicia Cervantes renueva contrato con Chivas Femenil hasta 2028

La máxima goleadora en la historia de la Liga Mx Femenil permanecerá en Chivas hasta 2028. (TW Chivas Femenil)

El Club Guadalajara anunció este lunes 29 de diciembre la renovación de Alicia Cervantes, la máxima goleadora histórica de la Liga MX Femenil, quien extenderá su estancia con el equipo rojiblanco hasta 2028.

A través de sus redes sociales, la institución dio a conocer la noticia con el siguiente mensaje: “Nuestra máxima goleadora seguirá en casa. ‘Licha’ Cervantes renueva su compromiso y seguirá escribiendo su historia con el equipo de sus amores”, expresó el conjunto tapatío.

La delantera respondió con un emotivo video compartido por el equipo: “Me quedo en casa, chivahermanos”.

Una goleadora histórica en la Liga Mx Femenil

Después de su paso por Atlas y Rayadas, Licha se ha consolidada como una jugadora histórica en Chivas. (Twitter/ @ChivasFemenil)

Alicia Cervantes ha inscrito su nombre con letras de oro en la historia de la Liga MX Femenil como la máxima romperredes , con 176 tantos que la posicionan como referente indiscutible del futbol femenil mexicano.

Desde su llegada al Guadalajara en el Torneo Apertura 2020, “Licha” Cervantes se ha consolidado como pieza fundamental del Rebaño Sagrado con 156 anotaciones y a lo largo de su estancia en la institución levantó el título del Torneo Clausura 2022 y el Campeón de Campeonas 2021-2022.

Sus grandes actuaciones la han llevado a formar parte de algunas convocatorias de la Selección Mexicana, aunque no ha sido una habitual bajo el mando de Pedro López.

Sin embargo, la artillera rojiblanca está decidida a seguir con sus buenos números para ser considerada de cara a las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial Femenil de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Quiénes son las máximas goleadoras en la historia de la Liga Mx Femenil

Charlyn Corral sigue al asecho de alcanzar a Licha en la tabla de goleadoras. (Twitter/ @TuzosFemenil)

En Infobae México, te decimos cuáles son las delanteras que han dejado huellas en la liga con sus goles:

Alicia Cervantes: 176 goles totales (150 fase regular | 26 liguilla)

Charlyn Corral: 164 goles totales (146 fase regular | 18 liguilla)

Katty Martínez: 155 goles totales (131 fase regular | 24 liguilla)

Lizbeth Ovalle: 134 goles totales (103 fase regular | 30 liguilla + 1 Campeón de Campeonas)

Desireé Monsiváis: 134 goles totales (117 fase regular | 17 liguilla)

Allison González: 117 goles totales (101 fase regular | 16 liguilla)

Daniela Espinosa: 113 goles totales (103 fase regular | 10 liguilla)

Stephany Mayor: 112 goles totales (88 fase regular | 23 liguilla + 1 Campeón de Campeonas)

Christina Burkenroad: 108 goles totales (93 fase regular | 15 liguilla)

Viridiana Salazar: 100 goles totales (87 fase regular | 13 liguilla)

Con ello, Licha buscará incrementar su cuota goleadora y contribuir a que Guadalajara consiga el objetivo del campeonato.

Calendario Chivas Femenil

Este es el calendario de Chivas para el Clausura 2026. (X/ @ChivasFemenil)

El Guadalajara Femenil deposita todas sus esperanzas en el próximo torneo para romper la sequía de títulos, el cual no consiguen desde el Clausura 2022.

Aquí en Infobae México, te presentamos el calendario de Chivas para la próxima temporada:

Jornada 1

Chivas vs Atlético de San Luis

Domingo 4 de enero

Estadio Akron

11:00 horas

Jornada 2

Cruz Azul vs Chivas

Sábado 10 de enero

Estadio Centenario

15:45 horas

Jornada 3

Chivas vs Santos

Domingo 18 de enero

Estadio Akron

11:00 horas

Jornada 4

Chivas vs Querétaro

Miércoles 21 de enero

Estadio Akron

19:06 horas

Jornada 5

Puebla vs Chivas

Domingo 25 de enero

Estadio Cuauhtémoc

12:00 horas

Jornada 6

Chivas vs León

Domingo 1 de febrero

Estadio Akron

11:00 horas

Jornada 7

Necaxa vs Chivas

Jueves 5 de febrero

Estadio Victoria

18:00 horas

Jornada 8

Pumas vs Chivas

Lunes 9 de febrero

Estadio Olímpico Universitario

18:00 horas

Jornada 9

Chivas vs Atlas

Domingo 15 de febrero

Estadio Akron

11:00 horas

Jornada 10

Chivas vs América

Domingo 22 de febrero

Estadio Akron

17:00 horas

Jornada 11

FC Juárez vs Chivas

Miércoles 11 de marzo

Estadio Olímpico Benito Juárez

19:00 horas

Jornada 12

Chivas vs Pachuca

Domingo 15 de marzo

Estadio Akron

11:00 horas

Jornada 13

Rayadas vs Chivas

Viernes 20 de marzo

Estadio BBVA

20:00 horas

Jornada 14

Tijuana vs Chivas

Domingo 29 de marzo

Estadio Caliente

19:06 horas

Jornada 15

Chivas vs Mazatlán

Jueves 2 de abril

Estadio Akron

19:00 horas

Jornada 16

Tigres vs Chivas

Domingo 5 de abril

Estadio Universitario

18:00 horas

Jornada 17

Chivas vs Toluca

Viernes 24 de abril

Estadio Akron

19:06 horas

*Todos los horarios están en tiempo del centro de México