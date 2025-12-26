México Deportes

El Estadio Azteca ya luce verde: adelantan el avance de las obras rumbo al Mundial 2026

La histórica sede presume un campo reluciente y tribunas renovadas a sólo meses de convertirse en el primer estadio con tres inauguraciones mundialistas

Las mejoras implementadas en el inmueble incluyen la renovación del césped, preparativo que busca cumplir los estándares internacionales antes del primer partido del entre México y Portugal. REUTERS/Henry Romero/File Photo

El Estadio Azteca atraviesa una transformación histórica que lo prepara para convertirse nuevamente en protagonista de la máxima fiesta del futbol.

A menos de seis meses del inicio del Mundial 2026, los avances en la remodelación ya muestran un cambio significativo: la cancha comienza a lucir verde, símbolo de que el recinto está cada vez más cerca de su reapertura.

La expectativa es enorme. El Azteca será sede del partido inaugural del torneo y, con ello, se convertirá en el único estadio en la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas.

El Tricolor reinaugura el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo. (X/ @miseleccionmx)

La reapertura está programada para el 28 de marzo de 2026, con un amistoso entre México y Portugal que servirá como ensayo general antes de recibir a las 48 selecciones que competirán en la Copa del Mundo.

La cancha del Estadio Azteca se pinta de verde

Uno de los avances más vistosos es la instalación del nuevo césped híbrido, diseñado para resistir condiciones climáticas adversas y ofrecer un terreno de juego de calidad internacional.

Tras meses de trabajos de drenaje y tuberías, la base ya está lista y las primeras áreas verdes comienzan a cubrir el campo. Este detalle emocionó a los aficionados en redes, pues la cancha es el corazón del estadio.

El periodista Raúl Orvañanos adelantó el avance de las obras en el recinto a través de su cuenta de X. (X/ @RaulOrvananos)

Las imágenes y detalles fueron adelantados por el periodista Raúl Orvañanos, quien compartió fotografías del interior del recinto mostrando cómo la cancha empieza a recuperar su color verde y cómo las obras avanzan a buen ritmo.

Tribunas y tecnología de última generación

Además de la cancha, las tribunas también muestran avance. La colocación de nuevas butacas se muestra muy avanzada en la parte superior, mientras que en las cabeceras inferiores ya se observan los primeros asientos rojos.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026 (X/ @MXESTADIOS)

La remodelación también incluiría la instalación de pantallas gigantes y sistemas de iluminación modernos, que permitirán una experiencia visual más inmersiva. La zona de prensa y los accesos serán rediseñados para cumplir con los estándares FIFA, asegurando que el Azteca esté listo para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Un estadio listo para la historia

El Coloso de Santa Úrsula se prepara para el Mundial, y la reapertura con el México vs Portugal será una prueba de fuego para el recinto, que deberá demostrar que está listo para albergar partidos de máxima exigencia.

Con avances visibles, el legendario estadio afronta reformas históricas. Nuevas butacas, sistemas de última generación y la emoción creciente por recibir a las selecciones más importantes del planeta. (Zurisaddai González/Infobae)

Con césped nuevo, tribunas renovadas y tecnología de punta, el Estadio Azteca se encamina a escribir un nuevo capítulo en su historia. Su transformación es la oportunidad de reafirmar su legado como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

