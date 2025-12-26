¿Cómo le fue a la Selección Mexicana en 2025?

Las victorias regionales brindaron confianza al grupo, pero los resultados adversos fuera de la confederación plantean preguntas sobre la capacidad de competir ante rivales de mayor categoría. (Zurisaddai González/Infobae)

El 2025 fue un año de contrastes para la Selección Mexicana de Futbol, marcado por la gestión de Javier Aguirre, quien tomó el mando el 1 de agosto de 2024 en su tercera etapa como entrenador del Tri.

Bajo su liderazgo, México disputó 16 encuentros oficiales y logró títulos importantes en el área de Concacaf.

Sin embargo, el desempeño en amistosos internacionales dejó dudas importantes, especialmente en la segunda mitad del año, al acumular una racha de seis encuentros sin conocer la victoria.

El estratega enfrenta su mayor reto tras regresar como seleccionador, mientras el país espera una actuación memorable en el Mundial 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Este balance refleja la situación que atraviesa la Selección actualmente: dominante en su confederación, pero aún con dificultades para medirse frente a selecciones de mayor jerarquía mundial.

Éxitos en torneos oficiales

En marzo, México se coronó en la Concacaf Nations League tras vencer a Panamá en la final. Este triunfo fue un impulso anímico para Aguirre y sus facultades de manejo de partidos de alta presión.

Meses después, el Tri levantó la Copa Oro 2025, con un recorrido que incluyó victorias sobre República Dominicana, Surinam, Arabia Saudita, Honduras y finalmente Estados Unidos en la gran final.

Tras dos consagraciones regionales, nuevos desafíos se presentan en la antesala del máximo torneo global. (AP Foto/David J. Phillip)

Con estos dos títulos, Aguirre consolidó la hegemonía mexicana en Concacaf y reforzó la confianza del grupo rumbo al Mundial 2026.

Irregularidad en amistosos internacionales

El contraste llegó en los amistosos internacionales dirigidos por Aguirre. La racha más preocupante se dio tras la Copa Oro, con seis partidos consecutivos sin ganar entre septiembre y noviembre.

México enfrentó a selecciones de nivel mundial mostrando un saldo negativo de 4 empates y 2 derrotas, particularmente dolorosas ante Colombia y Paraguay:

México vs. Japón: 0-0

México vs. Corea del Sur: 2-2

México vs. Colombia: 0-4

México vs. Ecuador: 1-1

México vs. Uruguay: 0-0

México vs Paraguay: 1-2

Los resultados internacionales de la Selección Mexicana preocupan rumbo al Mundial 2026 pese a éxitos recientes en Concacaf. (AP Foto/Julio Cortez)

Este periodo encendió las alarmas y mostró que, pese a la experiencia del “Vasco”, el Tri aún no logra competir con consistencia fuera de su confederación.

Mirada hacia el 2026

El futuro inmediato de la Selección Mexicana está marcado por el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El Tri tiene programados cinco partidos de preparación antes de su debut mundialista:

México vs Panamá – 22 de enero de 2026

México vs Bolivia – 25 de enero de 2026

México vs Islandia – 25 de febrero de 2026

México vs Portugal – 28 de marzo de 2026

México vs Bélgica – 31 de marzo de 2026

Estos encuentros serán vitales para recuperar confianza y ajustar la táctica. En este sentido, el 2025 se convirtió en un año de aprendizaje rumbo al Mundial 2026, que se disputará en casa.

La Selección Mexicana afrontará cinco amistosos clave para fortalecer su equipo antes del debut mundialista en casa, confiando en la experiencia táctica de Javier Aguirre. (Infobae México)

El debut oficial será el 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Azteca. La recuperación de jugadores lesionados como Santiago Giménez será importante, pero lo central será cómo Aguirre logra cohesionar al grupo y aprovechar estos partidos para llegar con ritmo competitivo.