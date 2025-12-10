Falla en preventa para el México vs Portugal desata cobros irregulares y presuntas estafas

Usuarios denunciaron irregularidades en la preventa para el México vs Portugal (X/ @miseleccionmx)

La mañana de este miércoles 10 de diciembre inició la preventa para el partido inaugural del nuevo Estadio Banorte, donde la Selección Mexicana se enfrentará a Portugal. La página Fanki se encargó de la distribución de los accesos; sin embargo, desde primeras horas diferentes aficionados denunciaron irregularidades en el sistema.

A través de redes sociales surgieron quejas de aquellas personas que ingresaron a la fila virtual para comprar los accesos para el México vs Portugal, y es que, desde las 09:00 horas, los internautas denunciaron que la página Fanki falló y su sistema colapsó, lo que provocó retrasos para la fila virtual, así como desinformación sobre el proceso de compra.

Conforme pasaron las horas, los aficionados reclamaron la pérdida de tiempo en la fila virtual, pues pese a la espera, varios no pudieron acceder a la compra de boletos. Incluso, hubo personas que denunciaron que les hicieron cargos a sus cuentas bancarias sin la garantía de tener sus accesos, ya que no les llegó algún tipo de mensaje para confirmar que tienen boletos para la inauguración del Estadio Azteca.

Usuarios explotan contra Fanki por fallas en la preventa para el México vs Portugal en el Estadio Azteca

En redes sociales, principalmente en X, las personas empezaron a compartir su experiencia de lo que pasó en la fila virtual. "Yo sigo esperando lo malo es que desde hace más de una hr sigue diciendo 55 minutos ¿será que ya me levanto? Estoy aquí desde las 7 am“, “güey, Ticketmaster será todo lo horrible que quieran pero jamás han atrasado hasta 3 hrs las preventas, subido comunicados falsos que borran a los 2 minutos, habilitado filas falsas y luego cerrado sus comentarios para que nadie les diga nada", fueron parte de los comentarios que surgieron.

Lo que más causó indignación fue que la falla en la página Fanki causó estafas a algunos tarjetahabientes que tuvieron acceso a la preventa. “Acabo de gastar $23,000 en cuatro boletos y la página resultó ser falsa, mis hijos se quedaron sin comer. Esperen mi demanda“, fue un comentario que se viralizó.

Además, las personas pidieron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para atender las irregularidades. "@Profeco si el comunicado menciona que antes de abrir la venta detectaron tráfico inusual y por eso decidieron posponer la venta, por qué no se dio antes el comunicado, haciendo perder 5 hrs de su tiempo a los aficionados, inclusive inventando falsas filas de compra, una estafa", compartió una fanática.

Tras las quejas, la Profeco emitió un comunicado y exigió a la boletera Fanki que brinde información clara y verificable a los aficionados tras los problemas técnicos ocurridos durante la preventa de entradas para el partido entre México y Portugal, un evento que marcará la reapertura del Estadio Banorte y la primera visita de Cristiano Ronaldo al país.

La autoridad subrayó que los consumidores tienen derecho a recibir datos precisos sobre el proceso de compra y el funcionamiento de la plataforma, en un contexto donde la expectativa por el encuentro ha generado una demanda sin precedentes.

Fanki reprograma preventa para el México vs Portugal en el Estadio Azteca

Por medio de un comunicado, la boletera Fanki explicó que tras las fallas e irregularidades en su sistema, decidieron suspender la preventa de este día y la reprogramaron para el próximo jueves 11 y viernes 12 de diciembre, los tarjetahabientes Banorte seguirán con la preferencia.

“Querida afición de la Selección de México: la preventa Banorte de México vs Portugal queda reprogramada. 11 y 12 de diciembre 2025 Desde las 09:00 a.m. Partido: 28 de marzo 2026 – 19:00 hrs (CDMX)“, publicaron en redes.