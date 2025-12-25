México Deportes

Muere el campeón mundial Juan Carlos Cabrera a los 34 años

Su trayectoria como formador impulsó el crecimiento de nuevas figuras en el deporte universitario y nacional alrededor de todo México

Guardar
El exatleta dedicó toda su
El exatleta dedicó toda su vida a impulsar el deporte en la niñez y juventud mexicana. (Redes sociales)

El deporte mexicano se vistió de luto tras el fallecimiento de Juan Carlos Cabrera, referente del remo olímpico mexicano, campeón del mundo bajo techo y representante histórico en competencias internacionales.

Su muerte fue confirmada por la Federación Mexicana de Remo, entidad que también destacó su papel como atleta y entrenador emblemático para las nuevas generaciones.

¿Quién era Juan Carlos Cabrera?

La trayectoria de Cabrera en el remo comenzó en 2009, luego de haber practicado fútbol americano. Ese mismo año inició un recorrido que lo llevaría a posiciones de privilegio en el ámbito internacional. En 2012, se convirtió en el primer mexicano campeón mundial en remo bajo techo, marcando un antes y un después para la disciplina en el país.

El mexicano dedicó su vida
El mexicano dedicó su vida al deporte tanto dentro como fuera de las competencias en la formación de otros atletas. (IG Juan Carlos Cabrera)

A lo largo de su carrera, Cabrera sumó participaciones clave. Destacó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en el Mundial Sub 23 de Lituania ese mismo año. En la Regata Henley Canadian logró medallas de plata en las categorías 2X y 4X.

Además, en 2013 obtuvo la plata en el Mundial de Remo bajo techo y el bronce en la categoría abierta Sub 23, consolidándose como un referente de los equipos nacionales.

Su presencia se hizo sentir también en los mayores escenarios deportivos. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Cabrera formó parte de la delegación mexicana y culminó en la octava posición mundial, uno de los mayores logros históricos para el remo mexicano en justas olímpicas.

Su palmarés se enriqueció con medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, y con el subcampeonato alcanzado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Paralelamente a su carrera deportiva, Cabrera realizó estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su dedicación al entrenamiento y promoción del remo inspiró a nuevas generaciones, dejando huella en la formación de atletas y fortaleciendo el desarrollo de este deporte en México.

El paso de Cabrera por los Juegos Olímpicos de Río 2016 quedó grabado como uno de los capítulos más brillantes de su carrera, situándolo entre los mejores remeros del mundo y consolidando su legado en el deporte nacional.

El mexicano dedicó su vida
El mexicano dedicó su vida al deporte tanto dentro como fuera de las competencias en la formación de otros atletas. (IG Juan Carlos Cabrera)

Figura del boxeo mexicano muere durante fechas decembrinas

Ricardo Contreras, quien lideró la Federación Mexicana de Boxeo durante treinta y seis años, falleció dejando un profundo vacío en la comunidad del boxeo mexicano. Su deceso fue anunciado por el Comité Olímpico Mexicano y generó numerosas muestras de reconocimiento y condolencias por parte de figuras e instituciones deportivas.

Contreras fue presidente honorario de la Federación gracias a su extensa trayectoria y por el impacto positivo que tuvo en la consolidación y crecimiento del boxeo amateur tanto en México como a nivel internacional.

Durante su gestión, Contreras brindó estabilidad institucional y fortaleció la estructura del boxeo amateur, permitiendo que el deporte alcanzara nuevas metas y una mayor proyección internacional. Bajo su liderazgo, México logró tres podios olímpicos: el bronce de Cristian Bejarano en Sídney 2000, el bronce de Misael Rodríguez en Río 2016 y la plata de Marco Verde en París 2024. Estos logros consolidaron el prestigio de México como uno de los referentes del boxeo amateur en el mundo y reflejaron el esfuerzo continuo por impulsar el talento nacional.

El exdirigente siempre se mantuvo
El exdirigente siempre se mantuvo al tanto de los talentos mexicanos que año con año buscaban poner en alto el boxeo nacional. (TW Óscar Valdez)

Distintas personalidades del boxeo, como el olímpico Óscar Valdez, expresaron su gratitud y reconocimiento a Contreras, recordando su compromiso con la disciplina, la promoción del talento juvenil y la formación de atletas. La Federación Mexicana de Boxeo subrayó que Contreras dejó una “huella invaluable” en la institución y en quienes trabajaron con él.

Su partida marca el cierre de una etapa fundamental para el boxeo nacional, aunque el legado de Ricardo Contreras permanece vigente en las generaciones de deportistas y en el desempeño internacional del país.

Temas Relacionados

Juan Carlos CabreraRemo mexicanoJuegos Olímpicos de Río 2016Federación Mexicana de RemoJuegos Panamericanosmexico-deportes

Más Noticias

La Navidad en que Tigres arruinó el Centenario del América

Una final atípica, disputada en pleno 25 de diciembre, cambió el rumbo del festejo americanista

La Navidad en que Tigres

Cancún FC apuesta por la juventud de la Liga MX y ficha a exjugador del América y Chivas

El club caribeño refuerza su plantilla con un jugador que pasó por los equipos más populares de México de cara al próximo torneo de la Liga de Expansión

Cancún FC apuesta por la

La Navidad que marcó a Chicharito Hernández: así fue la despedida con su abuelo Tomás Balcázar

Javier Hernández recordó en una entrevista con Hugo Sánchez la última Navidad que compartió con su abuelo

La Navidad que marcó a

Las mejores películas sobre béisbol para ver en Navidad

Si eres amante al Rey de los Deportes y no sabes qué ver esta Navidad, no te pierdas estas historias en compañía de tu familia

Las mejores películas sobre béisbol

Las mejores películas sobre futbol americano para ver en Navidad

Disfruta de estas vacaciones en familia con estas producciones cinematográficas que combinan la historia del deporte con narrativas apegadas a la vida real

Las mejores películas sobre futbol
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Nunca sentí nada”: las crudas

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

Quién es “Valdo”, el miembro de Los Chapitos cercano a “El Chore” y ligado al Culiacanazo

“Les van a seguir lloviendo bombazos”, presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara alerta a sus

Wendy Guevara alerta a sus fans tras ‘desvanecerse’ en vivo por cirugía, advierte que seguirá comiendo pozole

Las cinco mejores películas navideñas para ver en esta temporada

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Dónde ver desde México ‘El Grinch’ para esta Navidad 2025 y cuánto cuesta alquilarla en plataformas como YouTube

DEPORTES

La Navidad en que Tigres

La Navidad en que Tigres arruinó el Centenario del América

Cancún FC apuesta por la juventud de la Liga MX y ficha a exjugador del América y Chivas

La Navidad que marcó a Chicharito Hernández: así fue la despedida con su abuelo Tomás Balcázar

Hoy en la NBA: los partidos más esperados de este 25 de diciembre

Las mejores películas sobre béisbol para ver en Navidad