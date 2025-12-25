Los fichajes más decepcionantes de la Liga MX en 2025

La Liga MX vivió un 2025 marcado por grandes expectativas en torno a fichajes internacionales y nacionales que prometían revolucionar el campeonato.
Clubes como América, Monterrey, Pumas y León apostaron fuerte por figuras de renombre, algunos con pasado europeo y otros con gran cartel en el futbol mexicano. Sin embargo, no todos lograron cumplir con lo que se esperaba de ellos.
El contraste fue evidente: mientras jóvenes talentos locales como Armando González brillaron y se consolidaron, varios refuerzos mediáticos quedaron a deber. En este sentido, la inteligencia artificial impulsada por Copilot realizó un repaso de los jugadores que más decepcionaron en este certamen.
Portería: inseguridad bajo los tres palos
En la portería, el nombre más señalado fue Santiago Mele. Llegó a Monterrey para competir con Esteban Andrada, pero sus actuaciones dejaron dudas.
Con un promedio de más de un gol recibido por partido y errores en momentos clave, terminó siendo considerado un fichaje fallido. La expectativa de tener un guardameta seguro se convirtió en un problema recurrente para Rayados.
Defensa: jerarquía que nunca apareció
La defensa es el cimiento de cualquier equipo campeón, y varios clubes apostaron por jugadores con experiencia y jerarquía. No obstante, en 2025 varios nombres quedaron muy por debajo de lo esperado:
- Diego Reyes (Querétaro) → criticado por errores de marca y falta del liderazgo mostrado en el Porto y en Tigres.
- William Carvalho (Pachuca) → lento y poco influyente, sin adaptarse al ritmo de la Liga MX.
- Jeremy Márquez (Cruz Azul) → no logró consolidarse en la línea defensiva.
- Luka Romero (Cruz Azul) → promesa internacional que no logró adaptarse y quedó relegado en la rotación.
Mediocampo: creatividad y trayectoria ausente
El mediocampo es el motor del equipo, encargado de generar juego y conectar defensa con ataque. En el semestre varios fichajes mediáticos y de gran renombre llegaron con la promesa de aportar creatividad y liderazgo, pero terminaron decepcionando.
- Aaron Ramsey (Pumas) → fichaje mediático que nunca se consolidó y salió antes de tiempo.
- Pedro Vite (Pumas) → uno de los fichajes más caros en la historia del club, apenas aportó en goles y asistencias.
- Jordi Cortizo (León) → perdió protagonismo y mostró un rendimiento muy por debajo de lo esperado.
Delantera: pólvora mojada
La delantera es la zona que suele generar más expectativas, pues de ella primordialmente dependen los goles y la emoción de los partidos. En 2025, varios atacantes llegaron como “bombas” mediáticas, pero como ilusiones rotas para muchos aficionados.
- Anthony Martial (Monterrey) → “bomba” internacional que pisó el campo poco tiempo y lo hizo de manera desganada.
- Rogelio Funes Mori (León) → histórico delantero que mostró un declive evidente.
- Allan Saint-Maximin (América) → fichaje estrella con destellos aislados pero sin constancia con los de Coapa.
El XI de decepciones del Apertura 2025
Es así que se puede conformar un equipo de jugadores que, por su bajo rendimiento y participaciones poco destacadas, generaron decepción entre diversos aficionados:
- Portero: Santiago Mele
- Defensa: Diego Reyes
- Defensa: William Carvalho
- Defensa: Jeremy Márquez
- Defensa: Luka Romero
- Medio: Aaron Ramsey
- Medio: Pedro Vite
- Medio: Jordi Cortizo
- Delantero: Anthony Martial
- Delantero: Allan Saint-Maximin
- Delantero: Rogelio Funes Mori
De esta manera, el Apertura 2025 demostró que los fichajes mediáticos no siempre garantizan éxito. Mientras algunos clubes apostaron millones en nombres internacionales, fueron los jugadores locales y jóvenes quienes marcaron la diferencia.
La lección es clara: en la Liga MX, el rendimiento supera al cartel, y el verdadero valor está en quienes logran responder dentro del campo.