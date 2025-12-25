Los fichajes más decepcionantes de la Liga MX en 2025

Nombres europeos, goles que nunca llegaron y errores fatales bajo los tres palos. El torneo expuso a figuras que no estuvieron a la altura. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La Liga MX vivió un 2025 marcado por grandes expectativas en torno a fichajes internacionales y nacionales que prometían revolucionar el campeonato.

Clubes como América, Monterrey, Pumas y León apostaron fuerte por figuras de renombre, algunos con pasado europeo y otros con gran cartel en el futbol mexicano. Sin embargo, no todos lograron cumplir con lo que se esperaba de ellos.

La Liga MX vivió un año donde las grandes inversiones en fichajes internacionales chocaron con la realidad, mientras los locales brillaron en el terreno de juego. (X/ @Chivas)

El contraste fue evidente: mientras jóvenes talentos locales como Armando González brillaron y se consolidaron, varios refuerzos mediáticos quedaron a deber. En este sentido, la inteligencia artificial impulsada por Copilot realizó un repaso de los jugadores que más decepcionaron en este certamen.

Portería: inseguridad bajo los tres palos

En la portería, el nombre más señalado fue Santiago Mele. Llegó a Monterrey para competir con Esteban Andrada, pero sus actuaciones dejaron dudas.

El arquero llegó para ocupar el espacio de Esteban Andrada, sin embargo cometió errores que le costaron caro a Monterrey en diversas ocasiones. REUTERS/Daniel Cole

Con un promedio de más de un gol recibido por partido y errores en momentos clave, terminó siendo considerado un fichaje fallido. La expectativa de tener un guardameta seguro se convirtió en un problema recurrente para Rayados.

Defensa: jerarquía que nunca apareció

La defensa es el cimiento de cualquier equipo campeón, y varios clubes apostaron por jugadores con experiencia y jerarquía. No obstante, en 2025 varios nombres quedaron muy por debajo de lo esperado:

Diego Reyes (Querétaro) → criticado por errores de marca y falta del liderazgo mostrado en el Porto y en Tigres.

William Carvalho (Pachuca) → lento y poco influyente, sin adaptarse al ritmo de la Liga MX.

Jeremy Márquez (Cruz Azul) → no logró consolidarse en la línea defensiva.

Luka Romero (Cruz Azul) → promesa internacional que no logró adaptarse y quedó relegado en la rotación.

Para muchos aficionados, Márquez nunca logró despuntar con los cementeros. REUTERS/Eloisa Sanchez

Mediocampo: creatividad y trayectoria ausente

El mediocampo es el motor del equipo, encargado de generar juego y conectar defensa con ataque. En el semestre varios fichajes mediáticos y de gran renombre llegaron con la promesa de aportar creatividad y liderazgo, pero terminaron decepcionando.

Aaron Ramsey (Pumas) → fichaje mediático que nunca se consolidó y salió antes de tiempo.

Pedro Vite (Pumas) → uno de los fichajes más caros en la historia del club, apenas aportó en goles y asistencias.

Jordi Cortizo (León) → perdió protagonismo y mostró un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

El galés que jugó en Arsenal y la Juventus llegó como una gran ilusión para el conjunto auriazul, que está por cumplir 15 años sin ser campeón. (REUTERS)

Delantera: pólvora mojada

La delantera es la zona que suele generar más expectativas, pues de ella primordialmente dependen los goles y la emoción de los partidos. En 2025, varios atacantes llegaron como “bombas” mediáticas, pero como ilusiones rotas para muchos aficionados.

Anthony Martial (Monterrey) → “bomba” internacional que pisó el campo poco tiempo y lo hizo de manera desganada.

Rogelio Funes Mori (León) → histórico delantero que mostró un declive evidente.

Allan Saint-Maximin (América) → fichaje estrella con destellos aislados pero sin constancia con los de Coapa.

El atacante llegó con un gran cartel por detrás, sin embargo tuvo una desapercibida participación en el campeonato de los Rayados. REUTERS/Eloisa Sanchez

El XI de decepciones del Apertura 2025

Es así que se puede conformar un equipo de jugadores que, por su bajo rendimiento y participaciones poco destacadas, generaron decepción entre diversos aficionados:

Portero: Santiago Mele

Defensa: Diego Reyes

Defensa: William Carvalho

Defensa: Jeremy Márquez

Defensa: Luka Romero

Medio: Aaron Ramsey

Medio: Pedro Vite

Medio: Jordi Cortizo

Delantero: Anthony Martial

Delantero: Allan Saint-Maximin

Delantero: Rogelio Funes Mori

Este once reúne a los fichajes mediáticos y figuras que no rindieron en el torneo, con nombres internacionales y nacionales señalados por su bajo nivel frente a las altas expectativas en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el Apertura 2025 demostró que los fichajes mediáticos no siempre garantizan éxito. Mientras algunos clubes apostaron millones en nombres internacionales, fueron los jugadores locales y jóvenes quienes marcaron la diferencia.

La lección es clara: en la Liga MX, el rendimiento supera al cartel, y el verdadero valor está en quienes logran responder dentro del campo.