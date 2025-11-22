La Liga MX confirma la baja de Aaron Ramsey de Pumas

Se hace oficial que Aaron Ramsey ya no continuará con los Pumas de la UNAM. (REUTERS)

La noticia que muchos aficionados universitarios veían venir se confirmó: Aaron Ramsey se convierte en la primera baja para Pumas de cara al Clausura 2026.

El hecho se volvió oficial cuando el nombre del galés fue dado de baja oficialmente de los registros de la Liga MX, lo que marca el final de su etapa con los universitarios y deja a la directiva con la tarea de replantear su estrategia de cara al próximo torneo.

Los registros oficiales de la Liga MX colocan a Aaron Ramsey fuera de los Pumas para el siguiente torneo. (Liga MX Sitio Oficial)

La baja de Ramsey no sólo representa un movimiento administrativo e inesperado, sino también un ajuste en la dinámica del vestidor y en la visión deportiva del cuerpo técnico, que deberá encontrar nuevas alternativas tras la reciente derrota sufrida ante Pachuca en el Play In.

Por qué se va Aaron Ramsey de Pumas

El jugador enfrentó severas críticas por su dificultad para consolidarse en el esquema táctico del equipo, acumulando pocos minutos en la cancha y sin lograr convertirse en pieza clave dentro del plantel.

Además trascendió que Ramsey se iba debido a que atraviesa un momento personal delicado debido a la desaparición de su perra “Halo” en San Miguel de Allende, México, en octubre de 2025.

El jugador galés ofreció una cuantiosa recompensa por su perrita desaparecida (Instagram / aaronramsey)

A pesar de los esfuerzos, la búsqueda fue infructuosa, la recompensa ofrecida por su regreso se incrementó sin éxito y Ramsey, afectado emocionalmente, terminó por rescindir su contrato con el equipo.

Qué representa la baja de Ramsey

Lo cierto es que el galés nunca logró consolidarse como referente, pero su baja no pasa desapercibida. El vestidor pierde a un elemento que aportaba experiencia internacional, y la afición se queda con la sensación de que el jugador nunca terminó de demostrar todo su potencial en el futbol mexicano.

Con su salida, se cierra un ciclo que generó debates y expectativas muy elevadas entre los seguidores, quienes ahora se preguntan cuál será el rumbo que tomará el equipo en la búsqueda de reforzar su plantilla para el siguiente torneo.

Aaron Ramsey se convirtió en nuevo fichaje de Pumas UNAM y competirá con Piero Quispe por un puesto en la volante. - créditos: Pumas MX

La noticia también refleja la exigencia que vive Pumas: ya que actualmente se muestran como un equipo que no puede permitirse mantener jugadores sin impacto directo en el rendimiento colectivo.

Por qué Pumas aún no ha comunicado la baja de Ramsey

Aunque el club no ha emitido ningún reporte oficial al respecto, ya que en este momento su atención se encuentra centrada en la confrontación al fracaso en el Play In, la ausencia de su registro también abre la puerta a múltiples interpretaciones sobre las condiciones específicas de su partida.

Aaron Ramsey durante una sesión de entrenamiento con la Selección de Gales en la Fecha FIFA. (Instagram / @aaronramsey)

Puede tratarse de una salida definitiva del país, un cambio hacia otra liga internacional o incluso una pausa en su carrera deportiva. Lo cierto es que, al no aparecer en los documentos oficiales de la Liga MX, se marca un cierre de ciclo que deja a los aficionados con dudas.

Con la salida de Ramsey, la afición aguarda con incertidumbre y esperanza los próximos anuncios de fichajes, consciente de que cada decisión será clave para definir las aspiraciones de los Pumas en la siguiente temporada.