México

La Liga MX confirma la baja de Aaron Ramsey de Pumas

La salida del galés se convierte en la primera baja del Club para el Clausura 2026

Guardar
Se hace oficial que Aaron
Se hace oficial que Aaron Ramsey ya no continuará con los Pumas de la UNAM. (REUTERS)

La noticia que muchos aficionados universitarios veían venir se confirmó: Aaron Ramsey se convierte en la primera baja para Pumas de cara al Clausura 2026.

El hecho se volvió oficial cuando el nombre del galés fue dado de baja oficialmente de los registros de la Liga MX, lo que marca el final de su etapa con los universitarios y deja a la directiva con la tarea de replantear su estrategia de cara al próximo torneo.

Los registros oficiales de la
Los registros oficiales de la Liga MX colocan a Aaron Ramsey fuera de los Pumas para el siguiente torneo. (Liga MX Sitio Oficial)

La baja de Ramsey no sólo representa un movimiento administrativo e inesperado, sino también un ajuste en la dinámica del vestidor y en la visión deportiva del cuerpo técnico, que deberá encontrar nuevas alternativas tras la reciente derrota sufrida ante Pachuca en el Play In.

Por qué se va Aaron Ramsey de Pumas

El jugador enfrentó severas críticas por su dificultad para consolidarse en el esquema táctico del equipo, acumulando pocos minutos en la cancha y sin lograr convertirse en pieza clave dentro del plantel.

Además trascendió que Ramsey se iba debido a que atraviesa un momento personal delicado debido a la desaparición de su perra “Halo” en San Miguel de Allende, México, en octubre de 2025.

El jugador galés ofreció una
El jugador galés ofreció una cuantiosa recompensa por su perrita desaparecida (Instagram / aaronramsey)

A pesar de los esfuerzos, la búsqueda fue infructuosa, la recompensa ofrecida por su regreso se incrementó sin éxito y Ramsey, afectado emocionalmente, terminó por rescindir su contrato con el equipo.

Qué representa la baja de Ramsey

Lo cierto es que el galés nunca logró consolidarse como referente, pero su baja no pasa desapercibida. El vestidor pierde a un elemento que aportaba experiencia internacional, y la afición se queda con la sensación de que el jugador nunca terminó de demostrar todo su potencial en el futbol mexicano.

Con su salida, se cierra un ciclo que generó debates y expectativas muy elevadas entre los seguidores, quienes ahora se preguntan cuál será el rumbo que tomará el equipo en la búsqueda de reforzar su plantilla para el siguiente torneo.

Aaron Ramsey se convirtió en
Aaron Ramsey se convirtió en nuevo fichaje de Pumas UNAM y competirá con Piero Quispe por un puesto en la volante. - créditos: Pumas MX

La noticia también refleja la exigencia que vive Pumas: ya que actualmente se muestran como un equipo que no puede permitirse mantener jugadores sin impacto directo en el rendimiento colectivo.

Por qué Pumas aún no ha comunicado la baja de Ramsey

Aunque el club no ha emitido ningún reporte oficial al respecto, ya que en este momento su atención se encuentra centrada en la confrontación al fracaso en el Play In, la ausencia de su registro también abre la puerta a múltiples interpretaciones sobre las condiciones específicas de su partida.

Aaron Ramsey durante una sesión
Aaron Ramsey durante una sesión de entrenamiento con la Selección de Gales en la Fecha FIFA. (Instagram / @aaronramsey)

Puede tratarse de una salida definitiva del país, un cambio hacia otra liga internacional o incluso una pausa en su carrera deportiva. Lo cierto es que, al no aparecer en los documentos oficiales de la Liga MX, se marca un cierre de ciclo que deja a los aficionados con dudas.

Con la salida de Ramsey, la afición aguarda con incertidumbre y esperanza los próximos anuncios de fichajes, consciente de que cada decisión será clave para definir las aspiraciones de los Pumas en la siguiente temporada.

Temas Relacionados

Aaron RamseyPumasLiga MXFutbolmexico-deportes

Más Noticias

El pronóstico que lanzó Carlos Hermosillo para la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas: “La Liguilla para mí es otro torneo”

La Máquina y el cuadro del Rebaño se medirán en los Cuartos de Final del Apertura 2025

El pronóstico que lanzó Carlos

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 21 de noviembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana

¿Cuándo podría debutar Enrique Alfaro como auxiliar del Real Valladolid?

El exmandatario jalisciense fue presentado en España y podría estrenarse en el banquillo ante Real Sociedad B o Málaga

¿Cuándo podría debutar Enrique Alfaro

Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte, permanecerá en prisión hasta 2026

La defensa del exgobernador argumentó buena conducta dentro del penal

Jueza niega libertad anticipada a

Estas líneas del Metrobús tendrán cierres escalonados de estaciones durante 11 días

Los habitantes de la CDMX deberán estar atentos a los avisos de este transporte público para prevenir sus horarios

Estas líneas del Metrobús tendrán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jueza niega libertad anticipada a

Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte, permanecerá en prisión hasta 2026

Detienen en Toluca a Isidro Pastor “N” exdirigente del PRI en el Edomex

Caen tres presuntos mandos de “Los Rodolfos” con drogas tras cateos en dos alcaldías de CDMX

Fiscalía de Quintana Roo detinene a Isidro Santamaría, líder de la CTM, por homicidio

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja un agresor abatido en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la próxima película

Cuál es la próxima película de Guillermo del Toro tras conquistar al mundo con “Frankenstein”

Frankenstein de Guillermo del Toro sigue conquistando Netflix en México este fin de semana

Belinda publica fotografía junto a Cazzu y compara el papel de la mujer en la actualidad con María Magdalena

Esto pensaba Fátima Bosch de Claudia Sheinbaum antes de ganar Miss Universo 2025

Me late que sí: la serie inspirada en un fraude real arrasa en Netflix México este fin de semana

DEPORTES

El pronóstico que lanzó Carlos

El pronóstico que lanzó Carlos Hermosillo para la eliminatoria entre Cruz Azul y Chivas: “La Liguilla para mí es otro torneo”

¿Cuándo podría debutar Enrique Alfaro como auxiliar del Real Valladolid?

El nuevo mensaje de David Benavidez a Canelo Álvarez ante una posible pelea contra Bivol: “Es más hombre de palabra”

David Faitelson felicita a Enrique Alfaro por su llegada al Real Valladolid

Juárez vs Pachuca, IA predice al ganador del Play-In