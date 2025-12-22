Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025

El buen nivel de juego que ha mostrado el juvenil azteca lo marca como una de las posibles revelación de México 2026. (Jovani Pérez | Infobae México)

Gilberto Mora, delantero de los Xolos de Tijuana, finalizó el año 2025 como el máximo goleador Sub 17 del fútbol mundial, al registrar 12 anotaciones a lo largo de la temporada. Este desempeño lo situó por encima de jugadores europeos de élite y lo consolidó como una de las figuras juveniles más destacadas del panorama internacional.

El joven atacante participó en el Clausura y el Apertura 2025 de la Liga MX, la Leagues Cup, en la Copa Oro y la Copa del Mundo Sub 20 celebrada en Chile durante el verano. Aunque la campaña de los Xolos concluyó a principios de diciembre tras la eliminación en cuartos de final ante Tigres de la UANL, Mora acumuló una cifra de goles que ningún otro futbolista menor de 17 años igualó en el periodo.

Pese a su corta edad, se ha convertido en un referente de la Selección Mexicana en varias categorías. (Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images)

Así fue el camino de ‘Morita’ durante el año

En cuanto a la distribución de sus goles, Mora sumó nueve con la camiseta de Xolos de Tijuana: siete en partidos de la Liga MX y dos en la Leagues Cup. Además, el delantero mexicano aportó tres tantos con la selección nacional en la Copa del Mundo Sub 20, torneo que reunió a los mejores talentos juveniles en Chile y que fue en donde más llamó la atención del fútbol internacional.

Más allá de su capacidad para marcar, Mora también destacó en otros apartados ofensivos. El futbolista de Xolos lideró las estadísticas de asistencias con cuatro, alcanzó 16 contribuciones directas a gol, generó 56 pases clave y realizó 23 remates a puerta. Además, se ubicó entre los tres mejores en el rubro de pases completados, lo que evidencia su aporte integral al juego y su influencia en el rendimiento colectivo de sus equipos.

¿Quiénes son sus principales contendientes?

La diferencia respecto a sus principales competidores fue clara. Lennart Karl, delantero del Bayern Munich, y Michael Noonan, atacante irlandés, finalizaron el año con nueve goles cada uno, tres menos que el mexicano. Esta brecha subraya el dominio de Mora entre los jugadores de su categoría a nivel global.

El cierre de año para Mora estuvo marcado no solo por su eficacia frente al arco rival, sino también por su protagonismo en diversas facetas del ataque, consolidándose como un referente entre los futbolistas de su edad a nivel internacional.

Su participación en el Mundial Sub-20 hizo que todo el mundo volteara a ver a México. (Imagen cuenta de X @fifaworldcup_es)

La promesa del fútbol mexicano

El futbolista mexicano Gilberto Mora, integrante de Xolos, fue incluido en la lista internacional de los 100 jugadores más prometedores de cara al Mundial 2026. Esta selección lo sitúa como uno de los pocos representantes de la región Concacaf destacados por el medio deportivo internacional, subrayando la proyección de su carrera y el impacto de su desarrollo. Mora, junto a Christian Pulisic y Alphonso Davies, figura entre los tres únicos jugadores de Concacaf reconocidos en el ranking.

Según la evaluación ocupa el puesto 97, mientras que el listado es encabezado por figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Lionel Messi. El análisis resalta que Mora es considerado “un talento generacional” gracias a su progresión: debutó en la Liga MX a los 15 años, formó parte de la selección mexicana a los 16 y se perfila como posible figura mundialista a los 17 años, con la expectativa de un eventual traspaso al fútbol europeo. Se prevé que, si su evolución continúa, su posición en futuros rankings será aún más alta.

El método de valoración de la lista se basa en cinco criterios principales: desempeño actual, historial profesional, relevancia para su selección nacional, valor de mercado y calificación dentro del videojuego FC26. En este último aspecto, se resalta la seriedad de las métricas utilizadas en la industria de los videojuegos, lo que brinda mayor solidez al análisis de los jugadores elegidos, entre ellos el joven talento mexicano.