Pumas presenta a Juninho Vieira como su nuevo refuerzo

El atacante brasileño procedente del Flamengo llega para reforzar el ataque del conjunto universitario de cara al Clausura 2026

El atacante brasileño llega después
El atacante brasileño llega después de ser campeón del Brasilerao y la Copa Libertadores con el Flamengo. (Instagram: @pumasmx)

El Club Universidad Nacional hizo oficial este sábado 20 de diciembre la incorporación del delantero Juninho Vieira, quien llega procedente del Flamengo de Brasil.

Esta incorporación se suma a César Garza como los dos refuerzos que tiene el equipo hasta el momento de cara al comienzo del Clausura 2026 en la Liga Mx.

El delantero brasileño llega tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirão con el Flamengo, además de disputar la final de la Copa Intercontinental donde fue subcampeón tras caer en la final ante el PSG.

Quién es Juninho Vieira

Sus mejores números los alcanzó
Sus mejores números los alcanzó con el Qarabag del futbol de Azerbaiyán. (Instagram: @pumasmx)

El delantero se formó en las categorías inferiores del Atlético Paranaense, club con el que debutó en Primera División en 2015.

Posteriormente, acumuló experiencia en equipos de divisiones inferiores del fútbol brasileño como Vila Nova Futebol Clube, Grêmio Novorizontino, Figueirense y Brasil de Pelotas.

Su oportunidad en Europa llegó en 2019, cuando fue cedido al Estoril de la Liga Portuguesa. En un año de estancia, anotó 5 goles en 23 partidos, lo que atrajo la atención de otros clubes lusitanos, como el GD Chaves.

Fichado por el Chaves en el año 2020, el brasileño registró 12 goles en 83 encuentros durante su paso por el equipo. Sin embargo, sus mejores números llegaron en 2023 con el Qarabag de la liga azerbaiyana, donde brilló con 41 tantos en 81 partidos.

A comienzos de 2025, el Flamengo oficializó su regreso al fútbol brasileño, donde solamente ha logrado marcar cuatro goles en 32 partidos.

A lo largo de su carrera, el delantero brasileño ha conquistado los siguientes títulos:

  • 2 Ligas de Azerbaiyán con el Qarabag.
  • 1 Brasileirão con el Flamengo.
  • 1 Copa Libertadores con el Flamengo.
  • 1 Supercopa de Brasil con el Flamengo.
  • 1 Copa de Azerbaiyán con el Qarabag.
  • 1 Campeonato Carioca con el Flamengo.

Además, cuenta con un subcampeonato de la Copa Intercontinental obtenido este 2025 con el Mengao tras la derrota sufrida en la gran final ante el PSG.

César Garza llega a Pumas

El club universitario anunció oficialmente
El club universitario anunció oficialmente la llegada del jugador a través de sus redes sociales. (X/ @PumasMX)

El Club Universidad Nacional abrió oficialmente su mercado invernal con la llegada del joven mediocampista mexicano César Garza, un talento de 20 años que cuenta con experiencia europea tras tener un breve paso por el Dundee FC de Escocia, donde disputó 16 partidos.

Antes de emigrar al viejo continente, Garza ya había debutado en la primera división con los Rayados de Monterrey, donde disputó 12 partidos oficiales entre Concachampions y Liga Mx.

Recientemente participó en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, donde fueron eliminados por Argentina en los cuartos de final.

