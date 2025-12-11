Cruz Azul es eliminado de la Copa Intercontinental: cuáles son los equipos que han ganado el Derbi de las Américas

Cruz Azul cayó 2-1 ante Flamengo en la Copa Intercontinental y se despide del torneo. (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Cruz Azul quedó eliminado de la Copa Intercontinental tras perder 2-1 contra el Flamengo de Brasil, frustrando así sus aspiraciones de unirse a la selecta lista de equipos mexicanos campeones del Derbi de las Américas.

El Derbi de las Américas enfrenta al campeón de la Concachampions contra el ganador de la Copa Libertadores en un clásico continental de gran prestigio.

Previamente conocido como Copa Interamericana, el trofeo permaneció inactivo durante más de dos décadas, con su última edición disputada en 1998.

Sin embargo, en 2024, la FIFA impulsó su reactivación bajo un nuevo formato, como parte de los encuentros que forman parte de la Copa Intercontinental a finales de año.

Qué equipos mexicanos han sido campeones del Derbi de las Américas

Toluca, Cruz Azul y el extinto Atlético Español se quedaron a las puertas de conquistar el antiguo trofeo de la Copa Interamericana frente a potencias sudamericanas. (TW Pachuca)

Desde su creación en 1969, varios equipos mexicanos han buscado quedarse con el trofeo continental, aunque la mayoría lo hizo cuando aún llevaba el nombre de Copa Interamericana.

La primera edición, en 1969, fue conquistada por Estudiantes de La Plata, que se impuso a los Diablos Rojos del Toluca, frustrando el sueño del conjunto mexiquense de estrenar el palmarés para México.

Un año después, en 1970, ‘La Máquina’ de Cruz Azul tomó la estafeta y también disputó el título, pero terminó cayendo ante Nacional de Uruguay, que mantuvo la hegemonía sudamericana.

En 1976, el ya desaparecido Atlético Español volvió a acercar al futbol mexicano a la gloria continental al forzar la definición hasta los penales frente a Independiente de Avellaneda. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente y el cuadro argentino terminó imponiéndose.

Club América

No fue sino hasta 1978 cuando el América finalmente rompió la maldición mexicana en la Copa Interamericana, derrotando al Boca Juniors de Argentina en una serie que quedó grabada en la historia del fútbol mexicano.

En 1991, las Águilas repitieron la hazaña continental al imponerse al Olimpia de Paraguay y alzarse con su segundo trofeo en esta competencia.

Pumas

En 1981, Pumas de la UNAM logró la segunda corona mexicana en la Copa Interamericana al derrotar al Nacional de Uruguay, un equipo de gran tradición y peso en el fútbol sudamericano.

Los universitarios, impulsados por un fútbol dinámico y colectivo, superaron una serie intensa que requirió de toda su garra y precisión para imponerse, rompiendo así la racha de América como único vencedor azteca en el certamen.

Pachuca

Tras permanecer inactivo desde 1998, el trofeo continental resucitó en 2024 bajo el nombre de Derbi de las Américas, revitalizando el enfrentamiento entre campeones de Concacaf y Conmebol.

Esta reactivación vino con la creación del Mundial de Clubes de 32 equipos, el cual se realizará cada cuatro años. Por lo cual, la FIFA para mantener la competencia anual entre los mejores equipos de cada continente, decidió crear la Copa Intercontinental, donde en primera ronda se enfrentarán los campeones de América.

Pachuca se convirtió en el primer vencedor de esta era moderna, imponiéndose con autoridad 3-0 al Botafogo de Brasil, quienes venían de ser campeones tanto de la Copa Libertadores como del Brasileirao.