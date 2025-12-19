México Deportes

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

La directiva regiomontana evalúa movimientos para fortalecer al equipo de cara al próximo torneo

El equipo auriazul enfrenta semanas
El equipo auriazul enfrenta semanas decisivas en la planeación de su plantilla. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras quedarse a un paso del título del Apertura 2025, Tigres ya inició la planeación deportiva de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto regiomontano, que perdió la final ante Toluca en una definición por penales en el Estadio Nemesio Diez, trabaja en el armado de su plantel con el objetivo de volver a competir por el campeonato en el próximo año futbolístico.

Mientras el club define su estrategia en el mercado de invierno, el panorama actual incluye posibles salidas importantes y varios nombres que han comenzado a circular como refuerzos para el equipo felino.

Tigres aún no confirma altas para el Clausura 2026

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Hasta el momento, Tigres no ha hecho oficiales incorporaciones rumbo al próximo torneo.

La directiva no ha anunciado fichajes, aunque se espera que en los próximos días se presenten movimientos para fortalecer distintas zonas del campo.

El club se mantiene activo en el análisis de opciones, con la intención de reforzar su plantel tras el subcampeonato obtenido en el torneo anterior y de cara a los compromisos que afrontará en 2026.

Salidas que se perfilan en el plantel felino

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

En el rubro de bajas, distintos medios especializados señalan que Javier Aquino y Sebastián Córdova estarían cerca de concluir su etapa con Tigres.

En el caso de Aquino, el lateral de 35 años analiza la posibilidad de retirarse del futbol profesional, aunque también cuenta con una oferta proveniente de la Major League Soccer (MLS).

Córdova, por su parte, dejaría al conjunto regiomontano como agente libre. El mediocampista perdió protagonismo en el equipo y su nombre ha sido vinculado con clubes como Chivas y Pumas, de acuerdo con reportes del mercado local.

Los nombres que suenan como refuerzos para Tigres

(Especial)
(Especial)

En el apartado de rumores, Miguel Borja apareció como una de las opciones ofensivas para Tigres.

Sin embargo, la posible llegada del delantero de River Plate se habría enfriado en semanas recientes, luego de que temas disciplinarios del jugador no convencieran del todo a la directiva encabezada por Guido Pizarro, según versiones difundidas.

Otro de los nombres que ha tomado fuerza es el de Fausto Vera, mediocampista argentino del Atlético Mineiro.

Reportes señalan que el club brasileño ya aceptó propuestas tanto de Tigres como de River Plate, por lo que la decisión final quedaría en manos del futbolista y su representante.

