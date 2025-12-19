México Deportes

Argentina vs España se enfrentan en la Finalissima 2026: fecha y hora para México

La Finalissima reunirá a los monarcas continentales en un partido oficial previo a la Copa del Mundo 2026

Guardar
La Finalissima 2026 se jugará
La Finalissima 2026 se jugará el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar. (Jovani Pérez / Infobae México)

Argentina y España volverán a enfrentarse en un partido oficial con la disputa de la Finalissima 2026, un duelo que reunirá a los campeones vigentes de la Copa América y la Eurocopa.

El encuentro se jugará durante la fecha FIFA de marzo, previo al Mundial 2026, y ya tiene definidos su sede y horario para México.

Fecha, horario y sede del Argentina vs España

(EFE/Cristóbal Herrera)
(EFE/Cristóbal Herrera)

La CONMEBOL y la UEFA confirmaron a través de sus redes sociales que la Finalissima se disputará el viernes 27 de marzo de 2026.

El partido se celebrará en el Estadio Lusail, en Qatar, escenario que fue sede de la final del Mundial de 2022.

Para el público en México, el encuentro está programado para iniciar a las 12:00 horas, tiempo del centro del país, en plena ventana internacional de selecciones.

Cómo llegan Argentina y España a la Finalissima

(Especial)
(Especial)

Argentina afrontará el compromiso como campeona de la Copa América 2024 y vigente monarca del mundo.

La selección albiceleste también llega como defensora del título de la Finalissima, tras haber ganado la edición de 2022 al vencer 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, en Londres.

España, en tanto, obtuvo su lugar en el duelo luego de conquistar la Eurocopa 2024 y se presentará con una generación de futbolistas que logró el título continental y afronta el encuentro como parte de su proceso competitivo.

CONMEBOL y UEFA destacan el significado del duelo intercontinental

(REUTERS/Cesar Olmedo)
(REUTERS/Cesar Olmedo)

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, señaló que la Finalissima representa un partido emblemático que refleja la cooperación entre confederaciones.

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, expresó.

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, afirmó que el encuentro simboliza la unión entre continentes y el alcance global del futbol.

“Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”, declaró.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaSelección EspañaFinalissimaFIFAmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Guerra de Titanes AAA: cuándo es, a qué hora inicia y cuál es la cartelera completa

El evento que cerrará el año de la empresa mexicana ya tiene fecha, horario y luchas confirmadas

Guerra de Titanes AAA: cuándo

Ibai Llanos explica qué es cruzazulear y provoca debate entre aficionados de Cruz Azul

El streamer español soltó una definición que reavivó uno de los conceptos más polémicos del futbol mexicano

Ibai Llanos explica qué es

Raúl Jiménez no se olvida del América y vuelve a ilusionar con su posible regreso

El delantero del Fulham reconoció que su deseo de volver al club donde debutó sigue vigente, pese a recibir ofertas de otros equipos de la Liga MX

Raúl Jiménez no se olvida

Confirmado: Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 y México irá con dos equipos

El torneo de béisbol se disputará del 1 al 7 de febrero en la Perla Tapatía

Confirmado: Guadalajara será sede de

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez tras la cirugía que lo alejó del Milán?

La cirugía de tobillo alejará al “Bebote” varias semanas del AC Milán, mientras el club ajusta su ataque durante su ausencia

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago
MÁS NOTICIAS

NARCO

María Vanesa “N”, excolaboradora de

María Vanesa “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, seguirá detenida al recibir prisión preventiva

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para

El problema del fentanilo en México no es uno de “buenos contra malos”, asegura investigador

FGR asegura que actúa apegada al debido proceso en el caso de Raúl Rocha Cantú

ENTRETENIMIENTO

El taxista que inspiró a

El taxista que inspiró a Ricardo Arjona: la anécdota desconocida detrás de la canción y lo que sucedió en CDMX

Angélica Vale sorprende con radical cambio de imagen tras divorcio y lo presume en famosa revista

Tiësto hará historia con un concierto en las pirámides de Egipto: cuándo y dónde verlo gratis desde México

Desmienten que Ángela Aguilar haya lanzado indirecta contra la violinista de Nodal

Karely Ruiz vs Marcela Mistral: anuncian pelea de box que llevará su rivalidad al ring

DEPORTES

Guerra de Titanes AAA: cuándo

Guerra de Titanes AAA: cuándo es, a qué hora inicia y cuál es la cartelera completa

Ibai Llanos explica qué es cruzazulear y provoca debate entre aficionados de Cruz Azul

Raúl Jiménez no se olvida del América y vuelve a ilusionar con su posible regreso

Confirmado: Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 y México irá con dos equipos

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez tras la cirugía que lo alejó del Milán?