Argentina vs España se enfrentan en la Finalissima 2026: fecha y hora para México

La Finalissima 2026 se jugará el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar. (Jovani Pérez / Infobae México)

Argentina y España volverán a enfrentarse en un partido oficial con la disputa de la Finalissima 2026, un duelo que reunirá a los campeones vigentes de la Copa América y la Eurocopa.

El encuentro se jugará durante la fecha FIFA de marzo, previo al Mundial 2026, y ya tiene definidos su sede y horario para México.

Fecha, horario y sede del Argentina vs España

La CONMEBOL y la UEFA confirmaron a través de sus redes sociales que la Finalissima se disputará el viernes 27 de marzo de 2026.

El partido se celebrará en el Estadio Lusail, en Qatar, escenario que fue sede de la final del Mundial de 2022.

Para el público en México, el encuentro está programado para iniciar a las 12:00 horas, tiempo del centro del país, en plena ventana internacional de selecciones.

Cómo llegan Argentina y España a la Finalissima

Argentina afrontará el compromiso como campeona de la Copa América 2024 y vigente monarca del mundo.

La selección albiceleste también llega como defensora del título de la Finalissima, tras haber ganado la edición de 2022 al vencer 3-0 a Italia en el estadio de Wembley, en Londres.

España, en tanto, obtuvo su lugar en el duelo luego de conquistar la Eurocopa 2024 y se presentará con una generación de futbolistas que logró el título continental y afronta el encuentro como parte de su proceso competitivo.

CONMEBOL y UEFA destacan el significado del duelo intercontinental

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, señaló que la Finalissima representa un partido emblemático que refleja la cooperación entre confederaciones.

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, expresó.

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, afirmó que el encuentro simboliza la unión entre continentes y el alcance global del futbol.

“Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”, declaró.