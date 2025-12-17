Este el camino que los taekwondoínes mexicanos deben recorrer para clasificar a Los Ángeles 2026

México, histórico en taekwondo olímpico, busca nuevo referente post-Espinoza con criterios claros para plazas vía Grand Slam, ranking y Panamericano. (REUTERS/Albert Gea)

La Federación de Taekwondo y el Comité Olímpico Internacional (COI) han confirmado el proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, brindando claridad a los atletas sobre los criterios para obtener plazas.

Históricamente, este deporte ha sido una fuente inagotable de alegrías para México, con medallas olímpicas que han marcado épocas doradas. Sin embargo, desde la legendaria María del Rosario Espinoza, no ha habido un referente del país en esta disciplina.

Formato de clasificación

México busca conseguir boletos para Los Ángeles 2028. (AP Photo/Andrew Medichini)

La organización ha detallado un sistema con 16 boletos por categoría de peso para Los Ángeles 2028,

El mejor atleta de cada división en la WT Grand Slam Championship Series 2027 asegurará directamente su plaza olímpica, reconociendo el dominio absoluto en esta serie de élite.

El ranking mundial al 6 de enero de 2028 otorgará cupos a los cinco mejores de cada categoría, incentivando actuaciones sostenidas durante el ciclo olímpico.

Para América, el clasificatorio continental, programado entre febrero y abril de 2028, repartirá plazas a los dos mejores de cada división, abriendo la puerta a México para obtener más plazas.

Mejores deportistas mexicanos en taekwondo

Carlos Sansores y Daniela Souza buscan volver a unos Juegos Olímpicos. (AFP)

Daniela Souza

La taekwondista mexicana Daniela Souza se ha consolidado como una de las máximas exponentes del deporte azteca, con títulos mundiales y continentales que reflejan su talento, disciplina y compromiso inquebrantable con el alto rendimiento.

Originaria de Tijuana, Baja California, y nacida el 27 de agosto de 1999, comenzó su carrera desde temprana edad, representando a México en eventos internacionales con un estilo técnico, veloz y preciso que la distingue en la élite mundial.

Su momento cumbre llegó en el Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022, donde conquistó el oro en -49 kg con una patada espectacular ante la tailandesa Panipak Wongpattanakit.

Ese mismo año sumó victorias en Grand Prix de París, y en el ámbito continental brilló con oros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023, consolidando su dominio en la región.

Con apenas 24 años, Souza debutó de forma olímpica en París 2024 y busca que esta experiencia la ayude a conseguir su boleto de cara a Los Ángeles 2028.

Carlos Sansores

Carlos Sansores, originario de Quintana Roo y de 27 años, llegó a Tokio 2020 como vigente subcampeón mundial en +87 kg y bronce panamericano de Lima 2019, pero cayó sorpresivamente en primera ronda ante el croata Ivan Sapina.

En 2022 alcanzó su mayor logro al coronarse en el Campeonato Mundial de Guadalajara, posicionando su nombre entre lo más alto de la élite del taekwondo.

Este campeonato fue refrendado en 2023 con una medalla de plata en los Juegos Centroamericanas y del Caribe, una medalla de bronce en el Grand Prix de Francia y la presea dorado en el Campeonato Centroamericano de Santiago.

Carlos Sansores cerró su participación en París 2024 en el cuarto lugar de la categoría +80 kg, siendo el mejor resultado para un mexicana en dicha justa.

Avanzó por la vía del repechaje tras derrota inicial, ganando dos combates, pero cayó en la final por la medalla de bronce ante el marfileño Cheick Sallah Cissé (campeón Río 2016) por 5-4, 4-6, 5-3.

A pesar de haber perdido la posibilidad de entrar al podio, el mexicano busca salir fortalecido de esta experiencia y volver a intentarlo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Leslie Soltero

Leslie Xcaret Soltero García, nacida el 30 de abril de 2001, es una destacada taekwondista mexicana que compite en welter (-67 kg). Su mayor logro llegó en casa con la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Guadalajara 2022, seguido por otra presea dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Otros éxitos de su carrera han sido:

Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018: Bronce en 63 kg, su debut internacional destacado.

Juegos Panamericanos Junior Cali 2021: Oro en su categoría.

Panamericano Cancún 2021: Bronce en 67 kg,.

Panamericano Punta Cana 2022: Medalla de plata.

Pese a no tener experiencia olímpica previa, Leslie Soltero está enfocada en obtener su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Dónde serán las competencias de Taekwondo

El Centro de Convenciones de Los Ángeles será la sede de las competencias. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

La sede confirmada para todas las categorías será el Centro de Convenciones de Los Ángeles, ubicado en el centro de la ciudad y previsto como uno de los espacios principales para los deportes de combate y disciplinas que se disputen al interior durante los Juegos.

Estas son las fechas confirmadas en las que las pruebas se van a llevar a cabo:

6 de julio de 2028

• -49 kg femenino

• -58 kg masculino

27 de julio de 2028

• -57 kg femenino

• -68 kg masculino

28 de julio de 2028

• -67 kg femenino

• -80 kg masculino

29 de julio de 2028

• +67 kg femenino

Con esto, los taekwondoínes mexicanos ya conocen la ruta rumbo a una hipotética en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.