Estas serán las marcas mínimas que los nadadores mexicanos deben mantener si quieren llegar a Los Ángeles 2026

LA28 y World Aquatics publican criterios definitivos para los Juegos Olímpicos. (IG / celia.pulidoo)

LA28 y World Aquatics han publicado el documento oficial con el sistema de clasificación para la natación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, incluyendo los estándares de tiempo definitivos.

En septiembre, la organización ya había presentado un proceso renovado de clasificación olímpica, con ajustes clave en los estándares de tiempo y nuevas reglas específicas para los eventos de 50 metros que debutarán en LA 2028.

Estas modificaciones buscan mayor equidad y oportunidades para los velocistas.

La natación es uno de los deportes que más alegrías le ha dado a México en competencias continentales como los Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

Sin embargo, a nivel internacional se han quedado lejos de la expectativas, por lo que los atletas mexicanos tendrán que ajustarse a estas marcas de clasificación para buscar su boleto a la justa olímpica.

Sistema de clasificación para Los Ángeles 2028

Estas son las marcas mínima que los nadadores deben obtener para clasificar a Juegos Olímpicos (World Aquatics)

Anteriormente, los tiempos mínimos “A” se fijaban según el puesto 14 o 16 de los Juegos Olímpicos pasados.

Para Los Ángeles 2028, Mike Unger de World Aquatics explicó que se basarían en el tiempo del catorceavo lugar de París 2024.

Esto se debe a que los tiempos de inscripción suelen ser más rápidos que los reales de competencia. Además, con solo 830 nadadores permitidos (bajando de 852 en París), querían menos clasificados automáticos.

Los estándares oficiales recién publicados son muy parecidos a esos tiempos del 14° de París, aunque no idénticos. Los cortes para el equipo “B” son simplemente un 1% más lentos que los “A”.

El plazo de tiempo para dar las marcas empezará el 1 de marzo del 2027 y terminará el 18 de junio del 2028.

Cómo clasificar en las otras pruebas

Serán claves para definir los cupos olímpicos a Los Ángeles. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel/Foto de archivo)

Para las pruebas de 50 metros, las tres Copas del Mundo del 2027 servirán como clasificatorio, en donde a los 6 primeros lugares de cada prueba se les dará el pase automático a Los Ángeles 2028.

Si un CON declina, retira o no responde a tiempo, el nadador número 1 del ranking mundial ocupará esa plaza y de estar ya clasificado, tomará el puesto el séptimo de la final de la Copa.

Además de estos seis clasificados directos, cualquier nadador que tenga el boleto para los Juegos Olímpicos (ya sea en eventos individuales o como relevista) podrá competir en los 50 metros, siempre y cuando cumpla el tiempo mínimo de clasificación y su país no exceda la regla de dos atletas por prueba.

Para la prueba de relevos, los 12 mejores países en las eliminatorias de cada prueba de relevos del Campeonato Mundial de Budapest 2027 se clasificarán automáticamente para la prueba de relevos correspondiente en los Juegos Olímpicos 2028.

En caso de empate en el puesto 12, ambos equipos recibirán una plaza de clasificación.

Cuáles son los nadadores mexicanos a seguir en este proceso olímpico

Andrés Dupont, Celia Pulido, Jorge Iga, Miguel de Lara y Diego Camacho son los máximos exponentes de la natación mexicana. (Reuters)

Celia Pulido

Con 22 años de edad, Celia Pulido, se ha consolidado como una de las velocistas dorsales más rápidas de México. En la Copa del Mundo de Carmel, impuso récords nacionales en 50 metros dorso (25.83 segundos, cuarto lugar general) y 100 metros dorso, rozando el podio por una centésima y convirtiéndose en la primera mexicana bajo los 26 segundos en dicha prueba.

Con miras a Los Ángeles 2028, la nadadora mexicana busca seguir mejorando su marca para lograr su boleto a la justa olímpica.

Andrés Dupont

Andrés Dupont, de 21 años, se ha catapultado como el nadador mexicano más peligroso de los 100 metros libres, prueba reina de la natación, con un récord nacional de 48.14 segundos establecido en agosto, superando la marca de 48.30 que anteriormente le pertenecía a Jorge Iga.

Jorge Iga

Jorge Iga, nadador potosino de 22 años y egresado de la Prepa Tec en San Luis Potosí debutó en los Juegos Olímpicos París 2024 en los 100 metros libres, marcando historia como uno de los velocistas clave de México.

En diciembre de 2025, impuso nuevo récord nacional en el Abierto Mexicano junto a Andrés Puente en la prueba de los 200 metros libres con una marca de 1:45.65.

Miguel de Lara

Miguel de Lara Ojeda se consolida como el mejor pechista mexicano al ostentar los récords absolutos nacionales en 100 metros pecho (1:01.20s) y 200 metros pecho (2:14.50s), además de formar parte del equipo que ostentó el récord en la prueba de relevos 4x100 m combinados.

Diego Camacho

En 2025, impuso un nuevo récord mexicano absoluto en los 100 metros dorso con un tiempo de 55.70 segundos durante el prestigioso circuito MareNostrum en Barcelona, bajando la barrera de los 56 segundos por

primera vez para un nadador mexicano.

Sus logros más destacados son:

Juegos Panamericanos Junior (Cali 2021): Multimedallista con 2 oros y 3 platas, demostrando madurez excepcional a corta edad en pruebas de dorso y libres.

Juegos Centroamericanos y del Caribe (San Salvador 2023): Sumó 1 oro y 2 bronces, consolidando su dominio regional en estilos espalda y libre.

Estos logros juveniles posicionan a Diego Camacho como una estrella en ascenso, listo para desafiar estándares olímpicos y brillar en Los Ángeles 2028.