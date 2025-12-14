Comienza la tercera fase de boletos del mundial 2026: paso a paso para comprar tus entradas en México

Este 10 de diciembre se abrió la tercera venta de boletos para el mundial 2026. (EFE/Cézaro de Luca)

A seis meses del inicio del Mundial 2026, la FIFA ha anunciado el lanzamiento de la tercera fase de venta de boletos, una ventana clave para que los aficionados aseguren su lugar en los estadios de la justa mundialista más grande de la historia.

Esta etapa representa la primera oportunidad real de adquirir entradas ya con los horarios y sedes confirmadas tras el sorteo.

Al igual que en fases anteriores, no se trata de una compra directa de boletos individuales, ya que la plataforma seleccionará de forma aleatoria a los ganadores, quienes serán contactados para comprar sus pases.

El registro estará disponible desde el 11 de diciembre hasta el martes 13 de enero en la plataforma oficial de la FIFA.

Los usuarios deberán seleccionar específicamente los partidos de interés y el número exacto de boletos deseados para participar en el sorteo aleatorio.

Paso a paso para comprar tus entradas

Sigue este paso a paso para entrar al sorteo aleatorio de entradas para el mundial.(Ilustración: Jovani Pérez)

Para adquirir entradas en esta tercera fase de venta de boletos del Mundial 2026, los aficionados deben seguir estos pasos en la plataforma oficial de la FIFA:

Inicia sesión en tu cuenta: Accede con la cuenta en la que te registraste previamente durante las fases anteriores. Confirma tus datos personales: Verifica que toda tu información esté actualizada para evitar problemas en el proceso. Elige tu opción de solicitud:

Seguir a una selección: Prioriza los partidos de tu equipo nacional favorito.

Sorteo aleatorio: Accede a la lista completa de los 104 partidos para seleccionar aquellos de tu interés.

Selecciona partidos, categorías y cantidad:

Elige los encuentros específicos, la categoría y la cantidad deseada de boletos.

Las categorías de FIFA son:

Categoría 1: Las más caras, en zonas preferentes de gradas inferiores.

Categoría 2: Precio intermedio, en gradas inferiores y superiores.

Categoría 3: Las más asequibles, generalmente en gradas superiores.

Agrega datos de pago: Ingresa los detalles de tu tarjeta de crédito. Es importante que cuentes ya con el saldo del costo del boleto al momento de hacer tu solicitud, ya que en caso de resultar ganador, la FIFA hará en automático el cargo.

Después de ello, los aficionados solamente tendrán que esperar y estar atentos a su correo electrónico para saber si fueron acreedores a sus entradas.

En qué fecha serán notificados los ganadores

Los ganadores del sorteo aleatorio se darán a conocer a partir del 6 de febrero. (FIFA)

Las solicitudes ganadoras del sorteo serán procesadas por la FIFA a partir del 6 de febrero, cuando comenzará a notificar directamente a los afortunados vía su plataforma oficial.

“Si una solicitud resulta aceptada, el importe se cargará automáticamente en la tarjeta de pago conforme a la autorización concedida”, detalla el sitio oficial de la FIFA. Este proceso garantiza agilidad una vez confirmados los ganadores.

El organismo rector del fútbol enfatiza que se trata de un sorteo completamente aleatorio: “El momento exacto en el que los aficionados se inscriban no afectará sus posibilidades de resultar elegidos”, asegura la FIFA en su comunicado oficial.

Cuáles son los costos para los partidos de México

El juego más costoso es el de Sudáfrica, mientras que el de Corea del Sur y el repechaje UEFA es el más accesible. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

Los aficionados que busquen entradas para los partidos de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026 enfrentarán una amplia variedad de precios según la categoría y el encuentro.

El partido inaugural destaca como el más costoso, mientras que el duelo vs Corea del Sur y el repechaje UEFA se encuentra más accesible

México vs. Sudáfrica (11 de junio, - Partido Inaugural)

Categoría 1: $44,035 MXN (zonas preferentes)

Categoría 2: $31,880 MXN (gradas inferiores y superiores)

Categoría 3: $19,070 MXN (gradas superiores)

México vs. Corea del Sur

Categoría 1: $13,090 MXN

Categoría 2: $9,350 MXN

Categoría 3: $4,955 MXN

México vs. Repechaje UEFA (por definir)

Categoría 1: $13,090 MXN

Categoría 2: $9,350 MXN

Categoría 3: $4,955 MXN

A pesar del alto costo de los boletos, la demanda para los partidos de la Selección Mexicana sigue siendo la más alta de los encuentros mundialistas.

Estas últimas etapas de venta representan las últimas oportunidades para que los aficionados aseguren su lugar y vivan en vivo la emoción de un juego de su selección en el Mundial 2026.