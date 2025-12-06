México Deportes

México vs Sudáfrica: estos son los miles de pesos que podrían costar los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

El Tri se enfrentará por segunda vez al conjunto africano en una inauguración de una Copa del Mundo

Las dos Selecciones encargadas de protagonizar el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 serán la de México y Sudáfrica.

Las dos Selecciones encargadas de protagonizar el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 serán la de México y Sudáfrica. Ambos conjuntos se verán las caras el próximo 11 de junio en el ahora llamado Estadio Ciudad de México, que albergará por tercera ocasión un Mundial.

Y aunque aún faltan varios meses para que llegue el día del encuentro, una de las incertidumbres que ha surgido en los aficionados es cuánto costarán los boletos para ver el primer compromiso de la justa mundialista.

¿Cómo será el camino de México en la fase de grupos del Mundial 2026?

Después del partido contra Sudáfrica, el combinado azteca viajará a Guadalajara para disputar su segundo encuentro de la fase grupal ante Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Akron.

Posteriormente, el 24 de junio, el equipo dirigido por Javier Aguirre retornará a la capital para medirse al vencedor del Repechaje UEFA D nuevamente en el Estadio CDMX. Dependiendo de los resultados, existe la posibilidad de que México vuelva a jugar en este estadio en rondas posteriores.

Imágenes virales permiten observar la entrada renovada y parte de la zona VIP del histórico coloso capitalino. (Ilustración: Jesús Aviles)

¿Cuánto podrían costar los boletos para el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica?

En páginas de reventa oficial, los boletos para el juego inaugural entre la Selección Nacional Mexicana y Sudáfrica alcanzaron precios de hasta 800 mil pesos.

Tras el sorteo del Mundial 2026 y la confirmación de los grupos, el valor de las entradas para el partido en el Estadio Banorte empezó a fluctuar. En plataformas como Stubhub, se llegó a ofrecer un asiento en el lounge, junto a la línea de banda, por esa misma cantidad (800 mil pesos).

Además, para el segundo partido de México en la fase de grupos ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, existen boletos disponibles en la misma plataforma con un precio de un millón de pesos.

El Tricolor se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur y a un representativo de Europa

¿Cómo llegarán México y Sudáfrica al partido inaugural de la Copa del Mundo 2026?

La Selección de México participará en la competencia como anfitriona junto a Estado Unidos y Canadá, lo que le permitió evitar la eliminatoria y obtener su lugar automáticamente. El Tricolor llega al torneo en una etapa de resultados variables, con altibajos que han instalado dudas respecto a la solidez del grupo en esta tercera gestión de Aguirre.

Por otra parte, el conjunto sudafricano finalizó la clasificación de África como líder del grupo C, tras lograr cinco victorias, tres empates y dos derrotas frente a selecciones como Nigeria y Benín. La clasificación de Sudáfrica se materializó tras golear 3-0 a Ruanda como local en la última fecha, dependiendo de los resultados de sus rivales directos. El pase de Bafana Bafana quedó asegurado después de que Nigeria venciera 4-0 a Benín, lo que permitió a la selección sudafricana alcanzar su cuarta presencia en una Copa del Mundo.

