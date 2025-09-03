Mundial 2026 en México: estas son las fechas y costos oficiales para la compra de boletos confirmados por la FIFA

Con el debut del formato ampliado, ya hay 13 selecciones con su boleto asegurado.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado con el anuncio oficial del inicio de la venta de entradas, un proceso que movilizará a millones de aficionados en todo el mundo.

A una semana para el comienzo de la primera fase, FIFA ha detallado que la adquisición de boletos para el certamen arrancará el miércoles 10 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 19 de septiembre, marcando el punto de partida para quienes buscan asegurar su lugar en el evento futbolístico más esperado.

Los paquetes están disponibles para las tres sedes mexicanas: CDMX, Guadalajara y Monterrey. (Ilustración: Jovani Pérez)

Para participar, los interesados deben registrar su interés y crear un FIFA ID en FIFA.com/tickets, requisito indispensable para recibir información sobre las fechas y el procedimiento de compra.

En esta etapa inicial, la venta de entradas se articulará a través del "Sorteo de Preventa Visa", una modalidad que otorga prioridad a los titulares de tarjetas Visa, uno de los socios oficiales de FIFA. Durante el periodo comprendido en las fechas antes mencionadas, los aficionados que cumplan con los requisitos podrán inscribirse en el sorteo utilizando su FIFA ID.

Fases para la venta de boletos para el Mundial 2026. (FIFA)

Según ha informado el máximo ente que rige el futbol, Visa será el único medio de pago aceptado en esta fase, lo que, en palabras de la organización, “garantiza una experiencia de pago rápida, segura y fluida para los aficionados al deporte de todo el mundo”.

El funcionamiento del Sorteo de Preventa contempla un proceso de selección aleatorio. Los participantes seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, en la que se les indicará la fecha y la hora asignadas para la compra de entradas, con plazos que comenzarán el 1 de octubre.

No obstante, FIFA señaló que “la aceptación de una solicitud para el sorteo no garantiza la disponibilidad de entradas durante la franja horaria”, por lo que la rapidez será clave para quienes resulten elegidos.

Precios y sedes

En cuanto a los precios de las entradas para el Mundial 2026, se confirmó que los boletos para la fase de grupos estarán disponibles desde USD 60 (cerca de 1,200 pesos mexicanos), lo que representa una opción accesible para muchos seguidores.

Por otro lado, los asientos más exclusivos para la final alcanzarán hasta USD 6,730 (134 mil pesos mexicanos), reflejando la magnitud y el atractivo del partido decisivo, donde los dos mejores equipos nacionales disputarán el trofeo más codiciado del fútbol en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fases para la venta de boletos del Mundial 2026. (FIFA)

Además de las entradas individuales para los 104 partidos del torneo, se ofrecerán opciones específicas por sede y por equipo, ampliando las alternativas para los aficionados.

El proceso de venta de entradas se desarrollará en varias fases para gestionar la alta demanda prevista. Tras el Sorteo de Preventa Visa (primera fase), FIFA dio a conocer que en octubre se abrirá la Fase 2, denominada Sorteo Anticipado de Entradas. El registro para esta etapa se prevé del 27 al 31 de octubre; mientras que la venta para los seleccionados en esta segunda fase estará disponibles desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre.

Al igual que en la primera fase, los interesados deberán presentar una solicitud y, si resultan seleccionados, recibirán un horario específico para adquirir sus boletos.

Posteriormente, la Fase 3, o Sorteo de selección aleatoria, se activará poco después del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. En esta instancia, los aficionados podrán solicitar entradas para partidos concretos una vez que se conozcan la mayoría de los emparejamientos de la fase de grupos.

La FIFA permite asegurar accesos prioritarios para la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. (Ilustración: Jesús Aviles)

Dada la previsión de una demanda sin precedentes, FIFA recomienda a los aficionados mantenerse atentos a las fechas y completar el registro con antelación, ya que la disponibilidad de entradas será limitada y la competencia por los boletos más codiciados será intensa.

A medida que se acerque el torneo, los aficionados que aún no hayan conseguido su entrada podrán acceder a cualquier remanente disponible, que se ofrecerá por orden de solicitud hasta agotar existencias.