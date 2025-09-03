México Deportes

Mundial 2026 en México: estas son las fechas y costos oficiales para la compra de boletos confirmados por la FIFA

Los precios oscilan entre los 60 y los 6 mil dólares; habrá opciones por sede y equipo en distintas etapas del proceso

Por Alex Domínguez

Guardar
Con el debut del formato
Con el debut del formato ampliado, ya hay 13 selecciones con su boleto asegurado.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado con el anuncio oficial del inicio de la venta de entradas, un proceso que movilizará a millones de aficionados en todo el mundo.

A una semana para el comienzo de la primera fase, FIFA ha detallado que la adquisición de boletos para el certamen arrancará el miércoles 10 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 19 de septiembre, marcando el punto de partida para quienes buscan asegurar su lugar en el evento futbolístico más esperado.

Los paquetes están disponibles para
Los paquetes están disponibles para las tres sedes mexicanas: CDMX, Guadalajara y Monterrey. (Ilustración: Jovani Pérez)

Para participar, los interesados deben registrar su interés y crear un FIFA ID en FIFA.com/tickets, requisito indispensable para recibir información sobre las fechas y el procedimiento de compra.

En esta etapa inicial, la venta de entradas se articulará a través del "Sorteo de Preventa Visa", una modalidad que otorga prioridad a los titulares de tarjetas Visa, uno de los socios oficiales de FIFA. Durante el periodo comprendido en las fechas antes mencionadas, los aficionados que cumplan con los requisitos podrán inscribirse en el sorteo utilizando su FIFA ID.

Fases para la venta de
Fases para la venta de boletos para el Mundial 2026. (FIFA)

Según ha informado el máximo ente que rige el futbol, Visa será el único medio de pago aceptado en esta fase, lo que, en palabras de la organización, “garantiza una experiencia de pago rápida, segura y fluida para los aficionados al deporte de todo el mundo”.

El funcionamiento del Sorteo de Preventa contempla un proceso de selección aleatorio. Los participantes seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, en la que se les indicará la fecha y la hora asignadas para la compra de entradas, con plazos que comenzarán el 1 de octubre.

No obstante, FIFA señaló que “la aceptación de una solicitud para el sorteo no garantiza la disponibilidad de entradas durante la franja horaria”, por lo que la rapidez será clave para quienes resulten elegidos.

Precios y sedes

En cuanto a los precios de las entradas para el Mundial 2026, se confirmó que los boletos para la fase de grupos estarán disponibles desde USD 60 (cerca de 1,200 pesos mexicanos), lo que representa una opción accesible para muchos seguidores.

Por otro lado, los asientos más exclusivos para la final alcanzarán hasta USD 6,730 (134 mil pesos mexicanos), reflejando la magnitud y el atractivo del partido decisivo, donde los dos mejores equipos nacionales disputarán el trofeo más codiciado del fútbol en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fases para la venta de
Fases para la venta de boletos del Mundial 2026. (FIFA)

Además de las entradas individuales para los 104 partidos del torneo, se ofrecerán opciones específicas por sede y por equipo, ampliando las alternativas para los aficionados.

El proceso de venta de entradas se desarrollará en varias fases para gestionar la alta demanda prevista. Tras el Sorteo de Preventa Visa (primera fase), FIFA dio a conocer que en octubre se abrirá la Fase 2, denominada Sorteo Anticipado de Entradas. El registro para esta etapa se prevé del 27 al 31 de octubre; mientras que la venta para los seleccionados en esta segunda fase estará disponibles desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre.

Al igual que en la primera fase, los interesados deberán presentar una solicitud y, si resultan seleccionados, recibirán un horario específico para adquirir sus boletos.

Posteriormente, la Fase 3, o Sorteo de selección aleatoria, se activará poco después del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. En esta instancia, los aficionados podrán solicitar entradas para partidos concretos una vez que se conozcan la mayoría de los emparejamientos de la fase de grupos.

La FIFA permite asegurar accesos
La FIFA permite asegurar accesos prioritarios para la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. (Ilustración: Jesús Aviles)

Dada la previsión de una demanda sin precedentes, FIFA recomienda a los aficionados mantenerse atentos a las fechas y completar el registro con antelación, ya que la disponibilidad de entradas será limitada y la competencia por los boletos más codiciados será intensa.

A medida que se acerque el torneo, los aficionados que aún no hayan conseguido su entrada podrán acceder a cualquier remanente disponible, que se ofrecerá por orden de solicitud hasta agotar existencias.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa Mundial de la FIFA 2026Venta de entradas Mundial 2026FIFABoletos para el MundialMéxicomexico-deportes

Más Noticias

Cristiano Ronaldo podría inaugurar el Estadio Azteca frente a México: esto es lo que sabe

El portugués jugaría por primera vez en el Coloso de Santa Úrsula en un duelo previo al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo podría inaugurar el

Bandido regresa a la Arena México y arranca la Copa Independencia 2025 del CMLL

La dupla estelar enfrentará a Ángel de Oro y Hechicero en una noche que también marcará el debut del nuevo formato del certamen

Bandido regresa a la Arena

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

El estadio Monumental será testigo del último compromiso oficial de Lionel Messi en territorio argentino

Argentina vs Venezuela: ¿A qué

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

El mediocampista se ha convertido en un elemento importante del cuadro cementero y sus llamados a Selección son más constantes

Erik Lira confiesa que rechazó

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Saúl Álvarez también estaría inconforme con la decisión de la plataforma de streaming para restringir la cobertura

Revelan que Canelo Álvarez está
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte 2025: Informe

Operación Frontera Norte 2025: Informe de detenidos y aseguramientos hasta septiembre

Detienen a menor tras lesionar a mujer con un arma punzocortante por riña vecinal de Tijuana

Marco Rubio señaló que “Trump va a pasar a la ofensiva” contra cárteles del narco antes de llegar a México

Sheinbaum evade hablar sobre el asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Bienestar en Guerrero

Ataque con ponchallantas inmoviliza la camioneta blindada del secretario de Seguridad de Culiacán, no hay detenidos

ENTRETENIMIENTO

Mariana Botas confiesa lo más

Mariana Botas confiesa lo más duro de La Casa de los Famosos México 3: “Nunca traicioné a mis valores y no tuve máscaras” | Entrevista

Lady Gaga estrena el videoclip de ‘The Dead Dance’ que grabó en la Isla de las Muñecas de Xochimilco con Tim Burton |Memes

Thalía confiesa que arrojó jabón a la Diana Cazadora en CDMX junto con Yolanda Andrade: “Me arrepiento”

Pepe Aguilar sorprende al imponer una estricta regla económica a sus hijos tras la polémica con Emiliano

¿El arroz integral es más sano que el blanco? Harvard advierte sobre este riesgo oculto

DEPORTES

Cristiano Ronaldo podría inaugurar el

Cristiano Ronaldo podría inaugurar el Estadio Azteca frente a México: esto es lo que sabe

Mundial 2026 en México: estas son las fechas oficiales para la compra de boletos confirmados por la FIFA y los costos

Bandido regresa a la Arena México y arranca la Copa Independencia 2025 del CMLL

Argentina vs Venezuela: ¿A qué hora y dónde ver en México el duelo de la penúltima jornada de eliminatorias mundialistas?

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”