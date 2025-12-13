Canelo Álvarez ya tendría fecha para regresar a los cuadriláteros tras su derrota con Crawford

Saúl Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

Después de varios meses de incertidumbre, Canelo Álvarez ya tiene definido cuándo volverá a subirse al ring tras perder su campeonato indiscutido ante Terence Crawford. El pugilista tapatío tuvo una de las derrotas más dolorosas en su carrera el pasado 13 de septiembre luego de ser superado de manera contundente por el estadounidense.

El Allegiant Stadium recibió a más de 70 mil personas que presenciaron el fin del reinado absoluto de Álvarez en las 168 libras. Tras 12 asaltos en los que la táctica y la contundencia marcaron cada instante, los tres jueces otorgaron el triunfo unánime a Bud Crawford con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113.

Cabe señalar que Canelo ya había mostrado sus debilidades en el combate contra William Scull y en el duelo ante Terence Crawford exhibió que ese estilo de boxeo se le complica.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

Eddy Reynoso confirma cuándo regresará Canelo Álvarez tras perder su campeonato indiscutido

Eddy Reynoso, líder del Canelo Team, afirmó que Canelo Álvarez regresará al ring en septiembre de 2026. En declaraciones para Azteca Deportes, Reynoso explicó que el boxeador ya ha retomado sus entrenamientos tras la operación a la que fue sometido en el codo izquierdo, aunque actualmente se encuentra en periodo de descanso.

“Pues ahorita mira, Saúl anda descasando, tuvimos una operación del codo izquierdo, salió bien, ya empezó a entrenar. Sí es lo que quiere él (la revancha con Crawford), tener la revancha con Crawford, vamos a ver si se puede hacer en septiembre y es el objetivo, buscar la revancha sacarnos la espina. En mayo vamos a descansar y vamos a retomar en septiembre”, comentó el líder del Canelo Team.

El entrenador también mencionó que la prioridad de Saúl es tener la revancha con Crawford con el objetivo de recuperar los cinturones de los supermedianos.

Canelo Álvarez reveló los planes que tiene para su carrera tras perder con Crawford (X@Canelo)

Crawford: el rival más cerca que podría enfrentar Álvarez

El futuro de una posible revancha entre Álvarez y Crawford permanece incierto, aunque ambos boxeadores se mostraron dispuestos a considerar un segundo enfrentamiento tras la conclusión de su combate más reciente. Al cerrar el evento, dejaron entrever que sus caminos podrían cruzarse de nuevo en el cuadrilátero.

Durante las semanas posteriores a este enfrentamiento, Terence ha optado por dedicar tiempo a compartir con su familia y disfrutar de un periodo de descanso al igual que el mexicano.

Contra qué otros pugilistas puede combatir el tapatío

El ex campeón de las 168 libras aún tiene dos combates pendientes según el contrato multimillonario que firmó con el jeque árabe Turki Al-Alshikh, figura central en la organización de eventos boxísticos de alto perfil en los últimos años.

Entre otros de sus posibles rivales destaca Christian Mbilli, quien suma 29 victorias y un empate en su historial, y actualmente se encuentra alistando una revancha frente a Lester Martínez (19-0-1), después de igualar en la función Canelo vs Crawford.

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Finalmente, Hamzah Sheeraz, de origen británico, ha expresado su deseo de enfrentarse al ex campeón mexicano, tras derrotar con autoridad a Edgar Berlanga el 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York, donde noqueó en el quinto asalto al púgil puertorriqueño y se consolidó como retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división supermediana.