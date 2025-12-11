Reportan que Abraham Villegas se convertirá en nuevo jugador del Club León

Reportes apuntan a que el jugador proveniente del Tapatío podría incorporarse al club escarlata en el siguiente torneo. Crédito: Instagram/ @abraham_vima

El mercado de fichajes de la Liga MX comienza a moverse de cara al Clausura 2026, y una de las noticias que más ha circulado en horas recientes apunta a que Abraham Villegas estaría muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del Club León para el Clausura 2026.

El fichaje fue anticipado por el periodista experto César Luis Merlo, quien reveló que las negociaciones están avanzadas y que el jugador se sumaría al plantel esmeralda en calidad de préstamo con opción de compra.

Aunque el club aún no lo ha hecho oficial, la posibilidad de que Villegas vista la camiseta verde ha generado expectativa entre la afición. Se trata de un movimiento que responde a la necesidad de León de reforzar su defensa tras un Apertura 2025 complicado, en el que terminó en los últimos lugares de la tabla y se quedó sin opciones de liguilla.

Trayectoria de Abraham Villegas, posible nuevo fichaje de León

Abraham Villegas es un futbolista mexicano de 22 años, originario de Zapopan, Jalisco. Se formó en las fuerzas básicas del Toluca, donde cosechó minutos hasta debutar finalmente en Primera División.

Posteriormente, pasó a Chivas, que lo alineó en su filial de la Liga de Expansión, el Club Deportivo Tapatío, donde acumuló minutos y experiencia competitiva.

El jalisciense debutó como profesional con Toluca, cosechando títulos y minutos. Destaca por su versatilidad y habilidad defensiva.(Instagram/ @abraham_vima)

Su perfil como lateral izquierdo, con capacidad de jugar también como lateral derecho o pivote defensivo, lo convierte en un jugador versátil. Esta polivalencia es uno de los factores que han llamado la atención del Club León, que busca futbolistas capaces de adaptarse a distintos esquemas tácticos.

Condiciones del fichaje de Abraham Villegas

De acuerdo con los reportes, la operación se encuentra en etapa avanzada y el acuerdo entre León y Chivas contemplaría un préstamo por un año con opción de compra, lo que permitirá al club esmeralda evaluar el rendimiento del jugador antes de tomar una decisión definitiva.

Villegas se uniría a la pretemporada de León rumbo al Clausura 2026, lo que le daría la oportunidad de adaptarse al sistema de Ignacio Ambriz y competir por un lugar en la alineación titular.

Abraham Villegas como fichaje de Chivas, que lo alineó en su filial de la Liga de Expansión, el Tapatío. (Instagram/ @abraham_vima)

Su llegada se enmarca en una estrategia de renovación del plantel, que busca equilibrar experiencia y juventud tras un torneo que muchos calificaron como “decepcionante”.

El panorama del Club León para el Clausura 2026

La posible incorporación de Abraham Villegas representaría una apuesta por talento joven con proyección, en un momento en que León necesita recuperar protagonismo en la Liga MX.

Su versatilidad defensiva puede darle al equipo soluciones en distintas posiciones, mientras que su juventud ofrece margen de crecimiento a mediano plazo.

James Rodríguez disputó sus últimos encuentros con el Club León, que terminó en la posición 17 del torneo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para León, este fichaje simboliza un paso hacia la reestructuración del plantel después de cerrar el Apertura 2025 en el lugar 18 de la tabla. Con Villegas y los demás refuerzos que logren sumar, el club buscaría dejar atrás un semestre complicado y construir un proyecto competitivo que le permita regresar a puestos de liguilla como hace unos años.