Landon Donovan revienta a la Selección Mexicana y asegura su fracaso en el Mundial 2026: “Están en un mal momento”

Para el exfutbolista estadounidense, México no tiene jugadores determinantes para competir al máximo nivel

El exfutbolista asegura que ni
El exfutbolista asegura que ni la localía ni la afición salvarán al equipo de Aguirre. (Ilustración: Jesús Aviles y Jovani Pérez)

A pocos días de que se definiera el recorrido oficial que seguirán las 48 selecciones en la Copa del Mundo de 2026, las declaraciones de Landon Donovan han encendido el debate en torno al desempeño que podría tener México como anfitrión. El exjugador estadounidense ha mostrado un marcado escepticismo sobre el nivel del conjunto dirigido por Javier Aguirre, al que no le augura un torneo favorable pese a jugar en casa.

Desde que se dio a conocer el sorteo, Donovan ha expresado repetidamente su desconfianza sobre lo que pueda mostrar el Tricolor en la primera ronda. En su espacio dentro de FOX Soccer, el exdelantero fue directo: “Se ven bastante mal”, dijo al analizar el sector que le tocó al equipo nacional.

Nov 18, 2025; San Antonio,
Nov 18, 2025; San Antonio, Texas, USA; Mexico defender Mateo Chavez (20) and Paraguay defender Gustavo Velazquez (2) fight for the ball in the second half in a match between Mexico and Paraguay at the Alamodome. Mandatory Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images

Con el paso de los días, el llamado ‘Capitán América’ mantuvo su postura crítica e incluso profundizó en sus dudas respecto a que México pueda competir por el liderato de su grupo. “De hecho, creo que Corea del Sur ganará el grupo. México está en un mal momento ahora mismo, simplemente no hay vuelta atrás, y no lo veo mucho mejor”, señaló en una nueva intervención para el mismo programa deportivo.

La percepción del estadounidense es que el cuadro azteca atraviesa una etapa complicada, sin figuras determinantes y con un rendimiento que no le genera confianza. Incluso restó importancia al apoyo que recibirán en Ciudad de México y Guadalajara al disputar partidos como anfitriones. Para él, el respaldo del público no será suficiente para cambiar el panorama: “No creo que tengan grandes jugadores, y no creo que la afición local los ayude a llegar al objetivo”, aseguró.

FILE PHOTO: Soccer Football -
FILE PHOTO: Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Hungary v Republic of Ireland - Puskas Arena, Budapest, Hungary - November 16, 2025 Republic of Ireland's Troy Parrott celebrates after scoring their second goal REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo

Donovan fue más allá y consideró que México podría meterse en problemas desde la Fase de Grupos. Señaló que existe la posibilidad de que terminen en segundo lugar y que el representante europeo que se una al sector —entre los candidatos están Dinamarca o la República de Irlanda— complique aún más el escenario. Incluso llegó a afirmar que no descarta que ese tercer equipo termine por alzarse como líder.

Además, otra voz estadounidense se sumó al análisis crítico. En FOX Soccer, un exseleccionado insistió en que el sector del Tri no es sencillo: “El grupo está muy abierto, especialmente si Irlanda avanza, tienes a Troy Parrott ahí. O sea, él ha estado haciendo algo especial con su selección”, mencionó al hablar del posible desempeño del conjunto europeo.

GRUPO MEXICO MUNDIAL 2026
GRUPO MEXICO MUNDIAL 2026

Con este panorama, en Estados Unidos se percibe un ambiente de incertidumbre respecto al papel que desempeñará México en el Mundial 2026. El cuadro nacional debutará ante Sudáfrica en el renovado Estadio Azteca, antes de trasladarse a Guadalajara para medirse a Corea del Sur y cerrar su participación ante el representante del repechaje de UEFA.

