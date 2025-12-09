México Deportes

Liga MX: los reyes del doble título donde podría encajar Toluca

América domina el ranking histórico del bicampeonato en torneos cortos, tras lograrlo en 2023-2024 y sumar incluso un tricampeonato

El América de Jardine firmó
El América de Jardine firmó el bicampeonato con dominio absoluto en la tabla general (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Toluca se encuentra a dos partidos de integrarse al grupo de clubes que han logrado el bicampeonato en la era de torneos cortos.

De conseguirlo, los Diablos Rojos se unirían a Pumas, León, Atlas y América, las únicas instituciones que han levantado títulos consecutivos desde 1996.

A continuación se presenta un repaso a los clubes según su posición en la tabla general en los torneos cortos donde obtuvieron el doble campeonato.

América: el bicampeón con el mejor desempeño

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

América encabeza el listado tras coronarse en el Apertura 2023 y el Clausura 2024. Bajo la dirección técnica de André Jardine, el equipo finalizó como líder en ambos torneos.

En el Apertura 2023 rompió una sequía de seis años sin título tras superar a León, Atlético de San Luis y Tigres. Meses después, en el Clausura 2024, obtuvo su campeonato 15 al eliminar a Pachuca y vencer a Chivas y Cruz Azul en la fase final.

El club regresó para el Apertura 2024 y alcanzó el tricampeonato. Su racha terminó en el Clausura 2025 al perder la final ante Toluca.

Atlas y León: dominio sostenido en sus respectivas etapas

(Mexsport)
(Mexsport)

Atlas logró el bicampeonato en el Apertura 2021 y Clausura 2022, rompiendo una sequía de 70 años sin título.

Clasificó como segundo y tercer lugar general, avanzó por mejor posición ante Rayados y Pumas y venció a León y Pachuca en las finales respectivas.

Su camino incluyó la polémica semifinal ante Tigres por alineación indebida.

León consiguió el doble título en el Apertura 2013 y Clausura 2014 bajo el mando de Gustavo Matosas.

En el primero ingresó como tercer lugar y superó a Morelia, Santos y América. En el segundo clasificó como octavo, eliminó a Cruz Azul por gol de visitante, dejó fuera a Toluca y derrotó a Pachuca en tiempos extra.

Pumas: el primer bicampeón de torneos cortos

(Archivo)
(Archivo)

Pumas fue el primer equipo en lograr el bicampeonato en la Liga MX al coronarse en el Clausura y Apertura 2004. En el primer torneo clasificó como segundo, avanzó sobre Atlas y Cruz Azul y ganó la final ante Chivas en penales.

Para el Apertura 2004 ingresó como noveno gracias al criterio de grupos. Superó a Veracruz en la primera ronda, a Atlas en semifinales y a Rayados en la final con un global de 1-3.

Toluca busca unirse a la lista

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Toluca aspira a convertirse en el quinto bicampeón y repetir la etiqueta de líder en ambos torneos, tal como lo hizo América.

El equipo terminó en primer lugar en el Clausura 2025 y nuevamente encabezó la clasificación en el segundo semestre antes de ingresar a la Liguilla.

