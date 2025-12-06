Roberto Martínez, DT Portugal ilusiona a la afición mexicana y confirma si Cristiano Ronaldo jugará en el Estadio Azteca

El timonel portugués asegura que CR7 será clave para el partido amistoso ante México en el Estadio Azteca.

La expectativa por ver a Cristiano Ronaldo en la cancha del Estadio Azteca tomó mayor fuerza luego de que el director técnico de la Selección de Portugal, Roberto Martínez, confirmara que el capitán forma parte de los planes rumbo al duelo amistoso contra México programado para el 28 de marzo como preparación hacia el Mundial 2026.

En una declaración que rápidamente generó conversación entre la afición mexicana, Martínez señaló lo siguiente:

“Si la lista fuera ahora, sí. Cristiano Ronaldo estaría en la lista. Lo que pasa en el fútbol son seis meses. A nosotros lo que respetamos mucho es al aficionado mexicano. Yo creo que siempre, en todos los mundiales que he visitado y he participado, la afición del Tri es increíble y tenemos mucha ilusión de poder jugar en el Estadio Azteca”.

El Tricolor reinaugura el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo.

El compromiso entre México y Portugal ha sido catalogado como uno de los encuentros amistosos más atractivos previos al inicio del Mundial, el cual comenzará el 11 de junio. La posibilidad de presenciar a Cristiano Ronaldo en uno de los recintos históricos del futbol internacional ha elevado el interés tanto de seguidores mexicanos como de aficionados que viajarán desde otros países. El propio Martínez destacó la relevancia de enfrentar al conjunto dirigido por Javier Aguirre.

“Pero claro, nuestro capitán es un jugador muy importante y respetamos muchísimo el trabajo del Míster Aguirre, que ha hecho de México un equipo muy competitivo y que creo que nos va a ayudar a los dos poder preparar este mundial”.

Además del atractivo de Cristiano Ronaldo, el técnico portugués explicó que los encuentros de marzo, tanto ante México como frente a Estados Unidos, serán determinantes para definir los últimos espacios en la convocatoria rumbo a la Copa del Mundo. Según señaló, la plantilla lusa cuenta con más de dos decenas de elementos en competencia directa.

Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Hungary v Portugal - Puskas Arena, Budapest, Hungary - September 9, 2025 Portugal's Cristiano Ronaldo shakes hands with coach Roberto Martinez after being substituted REUTERS/Bernadett Szabo

“Bueno, para nosotros la verdad que es un honor trabajar con la formación de Portugal, es, es un orgullo y un placer, pero la verdad que sí, que tenemos más de 26 jugadores que pueden llegar al mundial. Entonces, para nosotros los partidos de marzo son muy importantes para decidir esas últimas posiciones en la, en la lista”.

También aclaró que, aunque todos los convocados serán considerados para ambos encuentros amistosos, esto no garantiza que cada elemento vea acción completa.

Soccer Football - Nations League - Final - Portugal v Spain - Allianz Arena, Munich, Germany - June 8, 2025 Portugal's Cristiano Ronaldo lifts the trophy as he celebrates with teammates after winning the Nations League REUTERS/Kai Pfaffenbach

“Entonces, claro son partidos importantes. No quiere decir que todos los jugadores van a jugar noventa minutos en los dos partidos, pero sí que es importante que todos los jugadores que han sido importantes hasta ahora estén en los dos partidos de marzo”.

La expectativa se centra ahora en la confirmación final de la convocatoria, un anuncio que se realizará semanas antes del amistoso. Mientras tanto, la afición mexicana mantiene vivo el entusiasmo por presenciar a Cristiano Ronaldo en lo que sería una de sus últimas apariciones internacionales en territorio mexicano. El Estadio Azteca, escenario histórico de mundiales y figuras icónicas, se perfila para recibir uno de los duelos más esperados de la antesala mundialista.