Javier Aguirre arribó a Washington para el sorteo del Mundial 2026 y conocer los rivales de la Selección Mexicana (REUTERS/Henry Romero)

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, llegó a Washington acompañado de Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales Varoniles, para participar en el sorteo del Mundial 2026. El evento, que se celebrará en el John F. Kennedy Center el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas del este de Estados Unidos, marcará el inicio del camino del equipo azteca en la próxima Copa del Mundo, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

El arribo de la delegación mexicana se produjo la tarde anterior al sorteo, tras un vuelo desde la Ciudad de México que aterrizó a las 16:00 en el aeropuerto Null, ubicado a poco más de una hora del centro de la capital estadounidense. El trayecto hasta el hotel designado por la FIFA estuvo marcado por el tráfico habitual de Washington, lo que sumó cansancio al grupo, según reportó ESTO.

Al llegar, tanto el Vasco Aguirre como Davino mostraron un semblante serio y concentrado, reflejando la importancia del evento que los esperaba al día siguiente. En el vestíbulo del hotel, Aguirre se mostró reservado ante la presencia de medios nacionales e internacionales.

Javier Aguirre evita dar declaraciones previo al sorteo del Mundial 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

Un detalle que la prensa captó del entrenador de México es que no quiso emitir alguna declaración, aunque accedió a tomarse una fotografía con un aficionado en la entrada, evitó interactuar con los periodistas y mantuvo una actitud distante, sin gestos de amabilidad ni declaraciones formales. Su atención se centró en los representantes de la FIFA, a quienes saludó brevemente antes de dirigirse al elevador junto a Davino.

El sorteo del Mundial 2026 representa un momento clave para la Selección Mexicana, especialmente tras la experiencia vivida en Qatar 2022. La ceremonia reunirá a entrenadores, directivos y prensa de todo el mundo, y definirá los grupos de las 48 selecciones participantes, de las cuales 42 ya están clasificadas.

Aguirre conocerá a los rivales de México para el Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Para el equipo mexicano, la incertidumbre gira en torno a los rivales que enfrentará, en particular el adversario del partido inaugural previsto para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca.

En las horas previas al sorteo, Aguirre, acompañado de su esposa y de Davino, asistió a una comida tradicional con el resto de los entrenadores invitados. Tras este encuentro, la comitiva mexicana regresó al hotel y se mantuvo alejada del público y la prensa hasta el momento del evento, en un ambiente de concentración y expectativa, según varios reportes.