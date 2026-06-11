Artículo 19 pide intensificar búsqueda de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Artículo 19 pide intensificar búsqueda de la periodista Roxana Guzmán (Crédito: Redes Sociales)

La organización Artículo 19 urgió a las autoridades federales y estatales a no detener las labores de búsqueda para localizar con vida a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora y propietaria del medio digital Pulso Informativo del Sureste, desaparecida desde hace nueve días en el municipio de Nanchital, Veracruz.

La organización defensora de la libertad de expresión señaló que, aunque existen avances en las investigaciones y se reportó la detención de presuntos responsables, las acciones coordinadas entre las diferentes instancias de gobierno deben mantenerse hasta dar con el paradero de la comunicadora.

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Periodista fue privada de la libertad por un grupo armado

De acuerdo con la información disponible, alrededor de las 06:00 horas del pasado 2 de junio, un grupo de hombres armados ingresó de manera violenta al domicilio de Guzmán Ramírez.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varios sujetos con el rostro cubierto forzando y dañando la puerta de acceso para ingresar a la vivienda. Durante el ataque, familiares de la periodista también fueron víctimas de agresiones físicas.

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La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

Según reportes de medios locales, el padre de la comunicadora resultó lesionado por los golpes recibidos y tuvo que ser hospitalizado.

Tras la irrupción armada, los agresores privaron de la libertad a Roxana Guzmán, cuyo paradero continúa siendo desconocido hasta el momento.

Pronunciamiento tardío

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que abrió una carpeta de investigación desde el mismo día de los hechos. Sin embargo, Artículo 19 destacó que el gobierno estatal realizó un pronunciamiento público dos días después de ocurrida la desaparición.

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Las autoridades veracruzanas han señalado que continúan realizando diligencias para localizar a la periodista, aunque hasta ahora no se ha informado sobre resultados positivos respecto a su ubicación.

La fiscal de Veracruz afirmó que la búsqueda de Roxana Guzmán es prioritaria, pero hasta ahora con nulos resultados | Presidencia

Asimismo, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) desplegó personal en Nanchital para brindar acompañamiento y apoyo a la familia de la comunicadora.

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A nivel federal, reconoció la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que estableció contacto con los familiares de la víctima. También destacó el acercamiento de representantes de la Presidencia de la República.

Familiares denuncian falta de información sobre avances

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La organización expresó preocupación por los señalamientos realizados por familiares de Roxana Guzmán respecto a una aparente disminución en la comunicación con las autoridades.

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La madre de la periodista declaró a medios de comunicación que ha tenido conocimiento de algunos avances únicamente a través de redes sociales y publicaciones periodísticas.

Entre ellos, mencionó la detención de seis personas presuntamente relacionadas con el caso y la posterior liberación de algunos de los involucrados.

Artículo 19 enfatizó que las instituciones encargadas de la investigación deben mantener informada a la familia sobre las acciones realizadas, las líneas de investigación abiertas y los procedimientos de búsqueda implementados.

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Alerta mujeres periodistas activada tras el secuestro de Roxana. Crédito: CIMAC

La organización defensora de los derechos de periodistas también manifestó inquietud por la forma en que algunos medios y espacios digitales han abordado el caso.

Según Artículo 19, parte de la cobertura mediática ha difundido versiones especulativas sobre posibles vínculos de terceros con actividades ilícitas, así como narrativas que buscan atribuir responsabilidades a decisiones editoriales o laborales de la propia periodista.

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Ante este escenario, la organización recordó que el principal objetivo debe ser localizar a Roxana Guzmán con vida y garantizar una investigación exhaustiva, imparcial y con perspectiva de protección a la libertad de expresión.

Veracruz mantiene un contexto de riesgo para periodistas

La desaparición de Roxana Guzmán ocurre en un contexto marcado por la violencia contra periodistas en Veracruz, una de las entidades que históricamente ha registrado agresiones, amenazas y ataques contra trabajadores de medios de comunicación.

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La organización reiteró su llamado a las autoridades para fortalecer la coordinación institucional, mantener la búsqueda activa y garantizar que el caso sea investigado con enfoque de derechos humanos y libertad de prensa, hasta lograr la localización de la periodista y el esclarecimiento de los hechos.