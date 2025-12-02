México Deportes

Duilio Davino explica qué espera la FMF de la Selección Mexicana en los partidos ante Portugal y Bélgica

El Coloso de Santa Úrsula reabrirá sus puertas con un partido histórico, recibirá a una de las máximas figuras del futbol mundial

Duilio Davino explica qué espera
Duilio Davino explica qué espera la FMF de la Selección Mexicana en los partidos ante Portugal y Bélgica (REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana disputará dos partidos amistosos de alto nivel en marzo de 2026, después de varios meses de especulación, la Federación Mexicana de Futbil (FMF) confirmó los duelos amistosos ante la selección de Portugal y Bélgica como parte de su preparación para la Copa del Mundo y en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca.

Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles, destacó la importancia de estos encuentros, así que señaló que representan un reto significativo y una oportunidad para fortalecer al equipo nacional. En un video difundido por parte de la FMF enalteció el “orgullo” que les genera tener figuras como Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte.

Cabe recordar que la FMF confirmó que el domingo 28 de marzo de 2026, el Tri recibirá a Portugal en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Este partido será el evento inaugural de la renovada cancha del estadio, que se convertirá en el primero en la historia en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo.

Esto dijo Duilio Davino sobre la relevancia de los amistosos ante Portugal y Bélgica

El director deportivo de selecciones explicó que esperan en la FMF con los partidos amistosos de marzo de 2026 antes del Mundial Crédito: Cortesía FMF

Duilio Davino expresó que enfrentar a selecciones como Portugal y Bélgica representa un reto importante y una oportunidad invaluable para el desarrollo del equipo. “Para nosotros es un orgullo poder enfrentar a Portugal, un equipo muy fuerte, un equipo que tiene muy buenos jugadores. Y en la reinauguración de nuestro estadio, pues para nosotros será un honor. Esperemos que sea un gran partido y seguir formando el equipo para el mundial”, declaró.

Por otra parte, enfatizó que estos partidos forman parte de una estrategia de preparación exigente rumbo a la Copa del Mundo que solicitó Javier Aguirre, director técnico del conjunto azteca.

“Este tipo de partidos son los que nos pidió Javier, buscar y encontrar para realmente medir a nuestra selección. Así que, bueno, también Bélgica es un gran equipo y ahí estaremos con todos nuestros amigos en Chicago para que sea un gran partido de fútbol”, añadió.

Por último, en cuanto a las expectativas que tiene sobre los duelos amistosos de marzo, aseguró que serán de gran valor para el Tri en vísperas de inaugurar la Copa Mundial 2026.

La Selección Mexicana confirmó el
La Selección Mexicana confirmó el amistoso ante Portugal con la presencia de Cristiano Ronaldo. (Ilustración: Jesús Aviles)

“Primero, calidad, sabemos que en Europa es donde puede estar el mejor fútbol y es donde están los mejores jugadores. Precisamente estos dos equipos lo tienen. Así que será un gran parámetro y es otro tipo de futbol. Un futbol, quizá con jugadores de más calidad, más, más técnica, más dinámica y, bueno, será un gran rival para nosotros ambos".

Reinauguración del Estadio Azteca y presencia internacional

La presencia de Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, añade un atractivo especial, ya que será la primera vez que el astro portugués juegue en el emblemático recinto mexicano.

El segundo compromiso será ante Bélgica, selección ubicada entre las potencias europeas, en un partido programado para marzo de 2026 en Chicago, Estados Unidos. Aunque la fecha exacta de este encuentro aún no se ha precisado, la FMF subrayó que ambos rivales ocupan posiciones destacadas en el ranking mundial de la FIFA, lo que garantiza un alto nivel de exigencia para el combinado nacional.

