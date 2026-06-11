Oficinas de pasaportes SRE abren con horario normal durante el Mundial 2026

La expedición y renovación de pasaportes no se puede hacer a distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) abren este jueves 11 de junio y todo el torneo con horario regular y atención exclusiva a quienes cuenten con cita previa, pese a los cierres viales y los ajustes laborales que la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 impone en la Ciudad de México. El partido entre México y Sudáfrica arranca a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó a través de su cuenta de X que sus módulos operarán con normalidad. El anuncio busca despejar dudas ante la expectativa de suspensión de servicios vinculada al evento.

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La SRE opera porque la expedición de pasaportes exige presencia física

La SRE confirma que sus módulos de pasaportes abren con normalidad este jueves, pese al decreto presidencial de teletrabajo y los cierres viales por la inauguración del Mundial; solo atienden con cita previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 9 de junio instruyó a las dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la Ciudad de México a implementar teletrabajo o trabajo a distancia para este día.

No obstante el mismo decreto establece excepciones explícitas para los servicios que no pueden prestarse de forma remota. La SRE entra en esa categoría: la expedición y renovación de pasaportes requiere la presencia física del solicitante.

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El decreto también suspendió clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles en la Ciudad de México, y exhortó —sin obligar— al sector privado a adoptar home office en actividades no esenciales.

La SSC cerró el polígono alrededor del estadio desde las 05:00 horas

Quienes tengan cita en alguna oficina de pasaportes deben considerar las afectaciones a la movilidad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) activó desde las 05:00 horas el cierre total del polígono “Última Milla” alrededor del Estadio Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán.

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Pese a los ajustes laborales y los cortes viales en Coyoacán por el Mundial, los módulos de pasaportes de la SRE abren este jueves con cita previa; Park & Ride y rutas RIDE son las alternativas de transporte disponibles. (Foto: Cortesía de la Secretaría de Relaciones Exteriores)

El perímetro restringido queda delimitado por Avenida Santa Úrsula al norte, Circuito Azteca y Anillo Periférico al sur, Avenida del Imán y Gran Sur al poniente, y Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida de las Torres al oriente. Solo pueden ingresar peatones con boleto válido, residentes acreditados con código QR y vehículos de emergencia o con acreditación FIFA.

Las vialidades con mayor riesgo de saturación son Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, Insurgentes Sur en el tramo de Ciudad Universitaria a Perisur, División del Norte y Viaducto Tlalpan, de acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la SSC.

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Las alternativas de transporte

Las 16 rutas del CETRAM Huipulco fueron reubicadas temporalmente sobre Viaducto Tlalpan. El sistema Park & Ride opera desde las 07:00 horas con autobuses eléctricos desde Campo Marte, Santa Fe, Six Flags, Parque Ecológico Xochimilco y Plaza Carso. El costo es de 500 pesos por viaje redondo, pagadero con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Las rutas directas denominadas RIDE tienen un costo de 350 pesos y parten de Bellas Artes, CETRAM Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Estadio Olímpico Universitario, Parque México y San Jerónimo.

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El Tren Ligero opera en modo dedicado y suspende su servicio ordinario tres horas antes del partido.

Quienes tengan cita en alguna oficina de pasaportes deben considerar las afectaciones a la movilidad. (Foto: CUARTOSCURO)

Cómo revisar horarios y citas antes de salir

La SRE recuerda a los ciudadanos que deben revisar los horarios de su módulo antes de asistir. Los horarios están disponibles en los canales oficiales de la dependencia. La ceremonia inaugural del Mundial comienza a las 11:30 horas, por lo que las restricciones viales se mantendrán activas durante gran parte de la tarde.

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Para más información sobre los trámites a realizar puedes consultar a través de:

WhatsApp al número 55 8932 4827

Centro de contacto 55 8932 4827 que tiene un ervicio continuo las 24 horas, todos los días.

Internet citas.sre.gob.mx