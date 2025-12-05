México Deportes

Estos fueron los últimos grupos de México en Mundiales: ¿cuál fue la mejor y peor participación del Tri?

La selección nacional se prepara para conocer a sus rivales en la próxima Copa del Mundo, con la mira puesta en superar viejos fantasmas y revivir glorias pasadas

Estas fueron las mejores y peores participaciones del Tri en la fase de grupos del Mundial. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

El próximo 5 de diciembre se celebrará el sorteo de grupos para el Mundial 2026, un evento que marcará el inicio del camino de la Selección Mexicana en una edición histórica con 48 equipos y tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

La expectativa es alta, pues el Tri dirigido por Javier Aguirre buscará dejar atrás la sombra de Qatar 2022 y aprovechar la localía para aspirar a romper la barrera del famoso “quinto partido”.

México jugará su último partido de este año de preparación rumbo al Mundial 2026(REUTERS/Henry Romero)

En este contexto, resulta oportuno repasar cómo fueron los últimos grupos de México en las Copas del Mundo. Cada participación dejó enseñanzas distintas: desde victorias memorables contra potencias europeas hasta eliminaciones dolorosas. Este recorrido permite identificar cuál fue la mejor actuación y cuál la menos destacada del conjunto tricolor en sus últimas cinco participaciones.

Alemania 2006 – Grupo D

  • Portugal – 9 pts
  • México – 4 pts
  • Angola – 2 pts
  • Irán – 1 pt

La selección dirigida por Ricardo La Volpe avanzó como segundo de grupo tras vencer a Irán y empatar con Angola. La derrota ante Portugal lo obligó a enfrentar a Argentina en octavos, donde fue eliminado por un golazo de Maxi Rodríguez.

Lionel Messi en su primer mundial con la selección argentina: Alemania 2006. En un partido de octavos de final frente a México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo que mostraba fortaleza en la defensa y en el ataque con figuras como Rafael Márquez y Jared Borgetti tuvo una participación competitiva, pero marcada por la incapacidad de superar a rivales de mayor jerarquía.

Sudáfrica 2010 – Grupo A

  • Uruguay – 7 pts
  • México – 4 pts
  • Sudáfrica – 4 pts
  • Francia – 1 pt

En aquella ocasión, el Tri, dirigido por el propio Aguirre, sorprendió al vencer 2-0 a Francia con goles de "Chicharito" y Cuauhtémoc Blanco, empatando con Sudáfrica en el partido inaugural, pero cayendo ante Uruguay.

Efraín Juárez durante su etapa como jugador en un partido de la Copa del Mundo 2010 entre las selecciones de México y Francia. REUTERS/Charles Platiau

Clasificó como segundo y fue eliminado nuevamente por Argentina y un doblete de Carlos Tévez en octavos. La victoria sobre los galos fue histórica, aunque la falta de contundencia ofensiva limitó sus aspiraciones.

Brasil 2014 – Grupo A

  • Brasil – 7 pts
  • México – 7 pts
  • Croacia – 3 pts
  • Camerún – 0 pts

Esta es la que muchos consideran la mejor participación de la Selección Nacional en Mundiales: venció a Camerún, empató con el anfitrión Brasil en un partido memorable que inmortalizó la figura de Guillermo Ochoa y derrotó con autoridad a una Croacia que había menospreciado al conjunto en la previa.

Uno de los duelos más recordados de la Selección Mexicana en Mundiales, en un partido en el que Holanda se impuso en octavos gracias al polémico "No era penal". (Foto: Twitter@PabloCarrilloL)

Clasificó con los mismos siete puntos que el anfitrión y fue eliminado por Países Bajos en octavos, en el polémico duelo del “No era penal”. El nivel mostrado y la confianza generada gracias a jugadores como Giovanni Dos Santos y Oribe Peralta marcaron un periodo de ilusión para los aficionados que quedaron con un buen sabor de boca con el conjunto dirigido por Miguel Herrera.

Rusia 2018 – Grupo F

  • Suecia – 6 pts
  • México – 6 pts
  • Corea del Sur – 3 pts
  • Alemania – 3 pts

El equipo dirigido por el cuestionado entrenador colombiano Juan Carlos Osorio protagonizó una de sus gestas más recordadas al vencer 1-0 a Alemania, campeona defensora. También derrotó a Corea del Sur con goles de “Chicharito” y Carlos Vela, aunque cayó ante Suecia. Clasificó a octavos, donde fue eliminado por Brasil.

Hirving Lozano celebrando con Jesús Gallardo tras marcarle a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. REUTERS/Christian Hartmann

El triunfo inicial sobre Alemania puso en la órbita mundial a Hirving “El Chucky” Lozano y quedó como uno de los momentos más icónicos de la selección, consolidando esta participación como otra de las más destacadas.

Qatar 2022 – Grupo C

  • Argentina – 6 pts
  • Polonia – 4 pts
  • México – 4 pts
  • Arabia Saudita – 3 pts

Esta es la participación reciente que peor sabor de boca dejó en los aficionados: México empató con Polonia gracias a una atajada histórica de Ochoa en un penal cobrado por Robert Lewandowski, perdió con Argentina y venció a Arabia Saudita con un gol de antología marcado por Luis Chávez desde el balón parado.

El golazo de Luis Chávez frente a Arabia Saudita, aunque no fue suficiente para clasificar a la siguiente ronda, marcó uno de los mejores momentos de la Selección Mexicana en Mundiales. REUTERS/Molly Darlington

Sin embargo, quedó fuera por diferencia de goles, rompiendo su racha de clasificaciones consecutivas a octavos desde 1994. Fue una de las participaciones más dolorosas, marcada por las críticas a la filosofía estratégica del argentino Gerardo Martino, la falta de gol y la ausencia de un referente ofensivo.

El futuro de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

En este periodo, México vivió momentos de gloria y decepción: victorias memorables frente a potencias como Alemania y Brasil, pero también la amarga eliminación en fase de grupos en Qatar 2022.

Sin embargo, el nuevo Mundial trae consigo un aire distinto. México será anfitrión en 2026, con partidos en el Estadio Banorte y el respaldo de su afición, lo que representa una oportunidad histórica para superar la barrera de los octavos de final.

Javier Aguirre se incomodó con la postura de los clubes de la Liga MX para no prestarle jugadores (cortesía FMF)

La renovación generacional, con figuras jóvenes como Santi Giménez, César Huerta y Gilberto Mora, junto a la experiencia de referentes como Raúl Jiménez y Edson Álvarez, alimenta la ilusión de que el Tri pueda dar un paso más allá. El sorteo de mañana marcará el inicio de este camino, y aunque los rivales aún están por definirse, la esperanza se mantiene vigente.

