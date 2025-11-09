México Deportes

JJ Macías enciende las alarmas en Pumas al salir por lesión

El jugador tuvo que salir del encuentro ante el Cruz Azul después de una dura entrada que pone en peligro su participación en la liguilla

José Juan Macías sufre una grave lesión en la rodilla durante el partido Pumas vs Cruz Azul en el Apertura 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez

El delantero de Pumas, José Juan Macías, sufrió una aparatosa lesión en el partido contra Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 17 del torneo Apertura 2025.

Apenas transcurrían los primeros minutos del encuentro en el Estadio Cuauhtémoc cuando el atacante universitario fue derribado por José Paradela en una jugada que terminó con un impacto directo en su rodilla derecha.

La escena fue preocupante desde el primer momento. Macías quedó tendido en el césped, visiblemente adolorido, mientras el cuerpo médico ingresaba con rapidez.

Cómo se vivió la lesión de José Juan Macías en la cancha del Estadio Cuauhtémoc

Tras varios minutos de atención, el jugador fue retirado del campo sin poder apoyar el pie, lo que encendió las especulaciones sobre una posible recaída en la misma articulación que lo ha marginado en temporadas anteriores. La expresión de dolor y la forma en que fue cargado por sus compañeros aumentaron la inquietud entre la afición y el cuerpo técnico.

El delantero de Pumas abandona el Estadio Cuauhtémoc sin poder apoyar el pie tras un fuerte impacto en la rodilla derecha. REUTERS/Henry Romero

Aunque el club aún no ha emitido un parte médico oficial, se espera que en las próximas horas se realicen estudios de imagen para determinar la gravedad del daño.

La lesión ocurre en un momento crítico para Macías, quien apenas comenzaba a recuperar ritmo competitivo tras un largo periodo de rehabilitación. En el presente torneo, el delantero había sumado 322 minutos en cancha, mostrando destellos de su capacidad goleadora.

La jugada que provocó la lesión no fue sancionada con tarjeta por el árbitro central, lo que generó molestia entre los seguidores auriazules. Paradela continuó en el terreno de juego, mientras Macías abandonaba entre gestos de frustración. La imagen del atacante saliendo sin poder caminar por sí mismo se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de apoyo y preocupación.

Lesiones que han marcado la carrera de JJ Macías

El historial de lesiones de JJ Macías, especialmente en la rodilla, ha marcado su carrera en el fútbol mexicano. (Foto: Twitter/@jjmacias9)

La trayectoria de José Juan Macías ha estado marcada por constantes interrupciones debido a lesiones, especialmente en la rodilla. En 2022, el delantero sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo fuera de las canchas por más de ocho meses. A su regreso, una recaída complicó su rehabilitación y lo alejó nuevamente del primer equipo.

Durante su paso por Chivas y León, Macías también enfrentó problemas musculares y articulares que limitaron su continuidad. A pesar de su talento y proyección internacional, las lesiones han sido un obstáculo recurrente en su consolidación como figura del fútbol mexicano.

Su reciente incorporación a Pumas representaba una nueva oportunidad para relanzar su carrera, pero este nuevo golpe podría frenar sus aspiraciones nuevamente.

