“Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro”: el mensaje que envío JJ Macías a la afición tras su lesión

José Juan Macías sufrió una severa rotura de ligamento cruzado que lo mantendrá alejado de las canchas por tiempo indefinido. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

José Juan Macías rompió el silencio en sus redes tras la grave lesión que lo alejará de las canchas por varios meses. El delantero de Pumas compartió un mensaje de gratitud hacia la afición y el club, asegurando que regresará más fuerte y prometiendo que pronto dará noticias sobre su futuro.

En su publicación, Macías agradeció el respaldo recibido durante los días posteriores a su operación. “Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro”, escribió, dejando abierta la expectativa sobre su continuidad en Pumas o un posible nuevo destino.

El atacante JJ Macías envío un mensaje a la afición universitaria para brindar mayor información al respecto de su lesión. Crédito: Instagram/ @jjmacias9

El tono del mensaje fue optimista, transmitiendo resiliencia y determinación frente a una lesión que representa uno de los mayores retos de su trayectoria.

Cuál fue la reacción de los aficionados ante el mensaje de JJ Macías

La publicación se convirtió en un punto de encuentro para miles de seguidores que le enviaron muestras de apoyo en un momento crítico de su carrera.

En su momento, su entrenador, Efraín Juárez, envió un mensaje de respaldo a su jugador, manifestando su total apoyo ante la compleja circunstancia que atraviesa.

El mensaje de Efraín Juárez a Macías (IG/ @coach.efrainjuarez)

Afición y compañeros se sumaron al gesto, respondiendo con una mezcla de tristeza y apoyo. En redes sociales, miles de comentarios alentaron al jugador a no rendirse y a regresar más fuerte. Al mismo tiempo, surgió el debate y la especulación sobre si Pumas debería darle una segunda oportunidad, considerando su edad y potencial.

Cómo se lesionó JJ Macías

La lesión ocurrió en la Jornada 17 del Apertura 2025, durante el partido contra Cruz Azul. Cuando apenas transcurrían los primeros minutos del encuentro, el atacante universitario fue derribado por José Paradela en una jugada que terminó con un impacto directo en su rodilla izquierda.

La escena fue preocupante desde el primer momento. Macías quedó tendido en el césped, visiblemente adolorido, mientras el cuerpo médico ingresaba con rapidez.

El diagnóstico final ante esta situación derivó en una ruptura de ligamento cruzado anterior, colateral medial y menisco medial, lo cual implicaría una recuperación estimada de nueve meses, lo que automáticamente lo dejó fuera del Clausura 2026.

Pumas confirma lesión de José Juan Macías (X/ @PumasMX)

Aunque aquel partido terminó con victoria de Pumas, la noticia de la lesión opacó el resultado y generó preocupación inmediata dentro de la institución.

El futuro de JJ Macías en Pumas: ¿continuará en la institución?

Antes de aquel incidente, Macías había mostrado un repunte importante: 4 goles y 2 asistencias en 11 partidos. Su rendimiento lo perfilaba como pieza clave en el ataque universitario.

Sin embargo, debido a lo aparatoso del momento y al largo historial de lesiones presentado por el atacante, se ha especulado mucho sobre su futuro en el equipo. Aunque el Club Universidad Nacional no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, los reportes de especialistas y gente cercana al club indican que la decisión definitiva sería prescindir de los servicios del jugador para el siguiente torneo.

Antes de su lesión el atacante registraba 4 goles y 2 asistencias en 11 partidos. Su rendimiento comenzaba a perfilarlo como pieza clave en el ataque universitario. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, su mensaje en Instagram representa un acto de resiliencia y conexión emocional con la afición, en medio de una lesión que cambia nuevamente el rumbo de su carrera. Para Pumas, su baja implicaría rearmar un ataque constantemente cuestionado de cara al Clausura 2026; para el jugador, significa enfrentar un proceso de rehabilitación largo, pero con la esperanza de volver a brillar en el futbol mexicano.