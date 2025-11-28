Claudio Castagnoli apunta al título Mundial Pesado del CMLL y afirma que la Arena México es su recinto preferido

El suizo de AEW reconoció su admiración por el CMLL y los luchadores enmascarados pero aseguró que ganar el campeonato Pesado a Gran Guerrero sería un logro histórico en su carrera. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Arena México se prepara para una de las funciones más importantes del año. Este viernes 28 de noviembre, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) celebrará la 17ª edición del torneo Leyenda Azul, un homenaje anual a Blue Demon, uno de los pilares históricos del pancracio nacional.

Sin embargo, además del tradicional certamen, la velada tendrá un choque que ha capturado la atención del público mexicano: la defensa del Campeonato Mundial de Peso Pesado del CMLL, donde Gran Guerrero expondrá su título ante el reconocido luchador suizo Claudio Castagnoli, figura internacional de All Elite Wrestling (AEW).

En conversación con Infobae México, Castagnoli detalló cómo surgió su deseo de enfrentar al monarca lagunero tras escuchar el reto abierto que lanzó semanas atrás. El gladiador no dudó en levantar la mano para sumarse a la cartelera.

“Estoy muy emocionado. Creo que la Arena México es probablemente mi lugar favorito para luchar. Y tener una pelea por el Campeonato Mundial Peso Pesado del CMLL contra Gran Guerrero se siente muy emocionante. Va a ser un gran reto y estoy muy emocionado”, expresó.

El europeo, miembro de la facción Death Raiders, no solo competirá en la monumental Arena México, sino que también hará escala al día siguiente en la Arena Coliseo, donde compartirá esquina con Wheeler Yuta y Daniel Garcia para enfrentar a Último Guerrero, Esfinge y Difunto. Para él, regresar al histórico recinto tiene un significado especial:

“De hecho luché en la Arena Coliseo hace muchos, muchos años. Creo que fue en 2006 o 2007 para un espectáculo de Último Dragón. No era para CMLL. Así que también estoy muy emocionado de volver al Coliseo, significa mucho para mí”.

Entre los logros que Castagnoli destaca como determinantes en su carrera se encuentra su triunfo en el Grand Prix 2024, un trofeo que continúa exhibiendo en su hogar.

“Gané el Grand Prix 2024, es uno de los momentos más destacados de mi carrera. Todavía tengo el trofeo exhibido en mi casa, prácticamente lo único relacionado con la lucha libre que tengo pendiente. Entonces, significa mucho”, señaló.

El suizo considera que conquistar el Campeonato Mundial Peso Pesado del CMLL sería un parteaguas en su trayectoria profesional.

“Quiero arriesgarme y convertirme en Campeón Mundial Peso Pesado de la CMLL porque creo que ese sería mi mayor logro de mi carrera”.

Además, Castagnoli habló sobre la mística que rodea a las máscaras en la lucha libre mexicana, tradición que respeta profundamente. Aunque admite que no tiene una máscara —ni cabello— que apostar, dejó claro que le gustaría, en un futuro, disputar una lucha de apuestas contra figuras como Gran Guerrero, Místico o incluso Blue Panther.

“Ganar la máscara de un luchador es el mayor logro de tu carrera [...] Y luego, ¿quién sabe? Quizás incluso Gran Guerrero, quizás Místico, quizás la cabellera de Blue Panther”, dijo.

Por lo pronto, el gladiador aseguró que toda su energía está puesta en el combate de este viernes.

“Estoy concentrado en el Campeonato Mundial Peso Pesado del CMLL. Pero después… después de eso, Dios mío, hablaremos de eso otra vez”.

La Arena México vivirá una noche cargada de historia, tradición e intensidad, con un duelo estelar que podría marcar un antes y un después en la presencia internacional dentro del CMLL.