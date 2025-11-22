Cartel completo de Alianzas AAA: lucha estelar, títulos y figuras internacionales en CDMX

La Lucha Libre AAA presenta el tour internacional Alianzas en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de Ciudad de México. Imagen cuenta de X @luchalibreaaa

La Lucha Libre AAA regresa a la Ciudad de México con su tour internacional Alianzas, un evento que reunirá a estrellas mexicanas, figuras internacionales y campeones de distintas ligas en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, este sábado 22 de noviembre.

La función será transmitida en vivo a través de los canales oficiales de YouTube de WWE y AAA, lo que garantiza alcance global y la posibilidad de seguir cada combate en tiempo real. Con ello, la empresa busca reforzar su carácter internacional y acercar la experiencia de la lucha libre mexicana a nuevas audiencias.

El cartel incluye enfrentamientos de alto impacto: desde la lucha estelar México vs Estados Unidos, hasta eliminatorias rumbo al campeonato crucero, duelos femeninos de poder a poder, el mano a mano de La Parka y Galeno del Mal y la disputa por el título de parejas mixtas AAA.

Lucha estelar y campeonato mixto

El combate estelar México vs Estados Unidos enfrenta a Hijo del Vikingo y Dragon Lee contra Dominik Mysterio y El Grande Americano. Imagen cuenta de X @luchalibreaaa

Lola Vice y Mr. Iguana desafían a Ethan Page y Chelsea Green por el Campeonato en Parejas Mixtas AAA, consolidando alianzas internacionales. Imagen cuenta de X @luchalibreaaa

El combate principal enfrentará a Hijo del Vikingo y Dragon Lee contra Dominik Mysterio y El Grande Americano, en una batalla que cruza fronteras y estilos. La expectativa es alta, pues se trata de figuras que han brillado en WWE, AEW y el circuito independiente, y que ahora se medirán en un ring mexicano.

Además, la noche tendrá un choque por el Campeonato en Parejas Mixtas AAA, donde los retadores Lola Vice y Mr. Iguana buscarán destronar a los campeones Ethan Page y Chelsea Green. Este combate no solo pondrá en juego los cinturones, sino que también marcará la consolidación de alianzas entre luchadores de distintas ligas.

Ambos duelos representan el corazón del evento: espectáculo, títulos y mezcla de estilos que caracteriza a AAA. La transmisión en vivo permitirá que la audiencia global sea testigo de cada movimiento, reforzando la proyección internacional de la empresa.

Eliminatoria, lucha femenil y mano a mano

En otro combate, La Parka se enfrentará en el clásico mano a mano a Galeno del Mal. Imagen cuenta de X @luchalibreaaa

Las Tóxicas, Natalya y Faby Apache, se enfrentan a La Hiedra y Flammer en un duelo femenino que destaca el legado y la rivalidad generacional. Imagen cuenta de X @luchalibreaaa

La triple amenaza entre Octagón Jr., Je’Von Evans y Axiom define al primer retador al Campeonato Crucero AAA, con estilos de México, Estados Unidos y Europa. Imagen cuenta de X @luchalibreaaa

La cartelera incluye una triple amenaza entre Octagón Jr., Je’Von Evans y Axiom, donde el ganador se convertirá en el primer retador al Campeonato Crucero AAA. La lucha promete velocidad, técnica aérea y choque de escuelas entre México, Estados Unidos y Europa, consolidando la diversidad del evento.

En el terreno de las rivalidades femeninas, destaca el enfrentamiento entre Las Tóxicas (Natalya y Faby Apache) contra La Hiedra y Flammer, un combate que combina legado, fuerza y rivalidad generacional. La presencia femenina en la cartelera refuerza el papel de las gladiadoras dentro de la empresa y garantiza intensidad en el cuadrilátero.

El público también verá un clásico mano a mano entre La Parka y Galeno del Mal, un choque que promete dramatismo y fuerza bruta. La Parka representa tradición y espectáculo, mientras que Galeno del Mal aporta juventud y agresividad, convirtiendo este duelo en uno de los más atractivos para la afición capitalina.

Batalla de facciones: 4 vs 4

El enfrentamiento 4 vs 4 entre Psycho Circus y NGD junto a El Mesías y Mecha Wolf promete intensidad y dramatismo en la batalla de facciones. Imagen cuenta de X @luchalibreaaa

Uno de los choques más esperados será el enfrentamiento entre Psycho Circus (Psycho Clown, Pagano y Murder Clown) contra NGD (Sansón y Forastero) junto a El Mesías y Mecha Wolf, quienes combinados se presentan como El Ojo. Este duelo de facciones se perfila como un 4 vs 4 de poder a poder, con intensidad y espectáculo garantizados.

La presencia de Psycho Circus asegura un combate cargado de dramatismo y fuerza, mientras que NGD aporta juventud y técnica, respaldados por la experiencia de El Mesías y la agresividad de Mecha Wolf. La combinación convierte este enfrentamiento en uno de los más impredecibles de la noche.

Más allá del resultado, el choque de grupos consolida la narrativa de alianzas y rivalidades que da nombre al tour, reforzando la idea de que la lucha libre es tanto espectáculo como historia compartida entre generaciones y estilos.