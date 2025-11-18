México Deportes

Rey Mysterio regresa a WWE y salva a John Cena en su último RAW de su carrera luchística

El ‘Más Grande de Todos Los Tiempos’ tuvo un emotivo RAW final acompañado del inesperado regreso del enmascarado mexicano

John Cena fue ayudado por Rey Mysterio y Sheamus en el último RAW de su carrera.

El universo de la WWE vivió una de sus noches más intensas del año durante la reciente edición de Monday Night RAW, cuando Rey Mysterio sorprendió a miles de fanáticos al regresar al cuadrilátero después de siete meses de ausencia por una lesión en la ingle que lo dejó fuera de WrestleMania 41. El emblemático luchador mexicano reapareció en el momento más crítico, justo cuando John Cena era atacado por The Judgment Day, grupo conformado por Finn Balor, JD McDonagh y Dominik Mysterio.

La función tenía un significado especial, pues representaba el último RAW en el que John Cena aparecería antes de su retiro definitivo. El Madison Square Garden estaba completamente entregado al 17 veces campeón mundial, quien salió al ring para despedirse del público.

John Cena aceptó el reto de Dominik Mysterio por el título Intercontinental de la WWE en Survivor Series

Sin embargo, esa atmósfera emocional cambió de inmediato cuando Dominik Mysterio interrumpió el mensaje del veterano luchador para exigir una revancha por el Campeonato Intercontinental, mismo que perdió semanas atrás. Lo inesperado fue que el reto no sería para RAW, sino para Survivor Series: War Games 2025, evento que se realizará el próximo 29 de noviembre en el Petco Park de San Diego, California. Cena, sin dudarlo, aceptó el desafío.

Cena fue amenazado por el grupo de The Judgment Day

Tras la declaración del combate, The Judgment Day apareció para atacar en grupo al campeón intercontinental. John Cena intentó defenderse, pero la superioridad numérica lo puso contra las cuerdas. En ese momento Sheamus salió para tratar de equilibrar la situación; sin embargo, la verdadera ovación de la noche se llevó a cabo segundos después cuando Rey Mysterio hizo su entrada triunfal, provocando que la arena estallara en euforia.

Rey Mysterio y Sheamus acudieron en la ayuda de John Cena

El enmascarado no dudó en ir directamente contra su propio hijo, Dominik, a quien golpeó con una combinación de patadas rápidas que hicieron que el público se pusiera de pie. La intervención de Rey abrió paso a la confirmación oficial de una lucha de relevos australianos: Cena, Sheamus y Rey Mysterio contra Balor, McDonagh y Dominik.

Sheamus y Rey Mysterio honraron a Cena haciendo el 'You Can't See Me'

Durante el combate, John Cena demostró por qué es considerado una de las máximas figuras de la WWE. En su última aparición en RAW, ejecutó una secuencia memorable que quedó grabada entre los asistentes. Junto a Sheamus y Rey, el equipo aplicó un Triple Knuckle Sandwich sobre The Judgment Day, recibiendo una fuerte ovación. Rey Mysterio y Sheamus completaron el espectáculo con un 619 doble y un Brock Kick sobre Balor y McDonagh. Finalmente, Cena cerró el encuentro con un poderoso Attitude Adjustment sobre McDonagh para asegurar la victoria.

Cena con Mysterio y Sheamus celebrando la victoria.

Con la mesa puesta para Survivor Series 2025, el duelo entre John Cena y Dominik Mysterio promete ser uno de los más emocionantes del año, marcando además la antepenúltima lucha del histórico campeón mundial en WWE. El regreso de Rey Mysterio no solo fortaleció la historia, sino que también añadió un ingrediente familiar que eleva la expectativa rumbo al gran evento.

Temas Relacionados

Rey MysterioWWERAWJohn CenaLucha Libremexico-deportes

