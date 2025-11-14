México Deportes

México elimina a Argentina del Mundial Sub-17 y aficionados celebran con graciosos memes

El Tricolor Juvenil venció a la Albiceleste en la tanda de penales tras un partido dramático

Los memes y comentarios contra
Los memes y comentarios contra la afición albiceleste se volvieron virales tras la victoria del conjunto juvenil.

La Selección Mexicana Sub-17 protagonizó uno de los duelos más emocionantes del torneo al derrotar a Argentina en una dramática tanda de penaltis que terminó 5-4, resultado que aseguró el pase del equipo tricolor a los Octavos de Final. El encuentro estuvo cargado de tensión, errores, remontadas y una explosión de reacciones en redes sociales que convirtieron el triunfo mexicano en un fenómeno viral.

El partido inició cuesta arriba para México, pues la Albiceleste tomó ventaja desde temprano y obligó al conjunto nacional a remar contra corriente. Sin embargo, el protagonista del ataque tricolor fue Luis Gamboa, quien firmó un doblete que cambió por completo el rumbo del encuentro. Con sus dos anotaciones, México pasó de estar abajo 1-0 a colocarse momentáneamente en ventaja, encendiendo la esperanza de miles de aficionados.

Cuando parecía que el cuadro mexicano tenía el control, un error inesperado complicó todo nuevamente. El portero Santi López falló en su salida tras un tiro libre argentino, dejando el balón a merced del rival, que no perdonó y mandó el partido al empate en los minutos finales. El gol silenció momentáneamente a los seguidores mexicanos, quienes no podían creer que la clasificación se complicara por una falla tan costosa.

Santi López fue el jugador
Santi López fue el jugador del partido al marcar el penal que le dio el pase a México a la siguiente ronda.

A pesar del golpe anímico, México logró recomponerse para encarar la tanda de penales con determinación. Fue en ese momento cuando Santi López pasó de villano a héroe. El arquero detuvo uno de los disparos argentinos en una atajada clave que devolvió la confianza al equipo. Minutos después, fue él mismo quien tomó el balón con valentía para cobrar el penal decisivo. Con serenidad y precisión, López envió el esférico al fondo de la red, desatando la euforia total y sellando el 5-4 definitivo que colocó al Tricolor en la siguiente ronda.

Tras la victoria, las redes sociales explotaron con una lluvia de memes y comentarios dirigidos principalmente a los aficionados argentinos, quienes antes del partido aseguraban que México sería eliminado. Los usuarios respondieron con sarcasmo y una buena dosis de burla, compartiendo frases como: “Los hiciste mierda, Ángel Gamboa”; “Jjajaja que paso mis muertos de hambre, que iban a eliminarnos”; “Qué paso ahmbretinos, no que iban a eliminarnos”; y “Jjajaja argentinos dejar de llorar y cobrate la cuenta jajaja”.

Las reacciones reflejan la intensidad con la que se vivió el duelo, así como la satisfacción del público mexicano por dejar fuera a uno de los rivales más complicados del torneo. El pase a Octavos representa un impulso anímico fundamental para un equipo que demostró carácter ante la adversidad y que ahora buscará seguir avanzando con la misma determinación que mostró en esta inolvidable noche.

Penta Zero Miedo arrasa en

Quién es Luis Gamboa: el

México derrota a Argentina en

Rodrigo Aguirre explica por qué

Qué se sabe de los

Angélica Vale desmiente mensaje viral

Penta Zero Miedo arrasa en

