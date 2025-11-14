México cobra venganza de la Sub-20 y canta El Chavo del 8 tras dejar fuera a Argentina del Mundial Sub-17

Un video desde el vestidor mostró a los mexicanos celebrando con el mismo tema que los argentinos usaron para mofarse del Tri en el Mundial Sub-20.

La Selección Mexicana Sub-17 vivió un momento que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, no solo por haber eliminado a Argentina en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 2025, sino por la peculiar manera en la que los jugadores festejaron en el vestidor. La celebración, cargada de simbolismo y humor, fue interpretada como una respuesta directa a un episodio que marcó a la categoría Sub-20 apenas un mes antes.

El antecedente ocurrió el pasado 11 de octubre de 2025, cuando la Selección Argentina Sub-20 derrotó 2-0 a México en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 disputado en Marruecos. Tras el encuentro, varios futbolistas argentinos fueron captados celebrando mientras caminaban hacia el autobús, reproduciendo a todo volumen la emblemática canción de El Chavo del 8, un gesto que muchos aficionados interpretaron como burla hacia el futbol mexicano.

La polémica volvió a cobrar vida cuando, este fin de semana, surgió un nuevo video. En esta ocasión, la grabación fue compartida por la madre de Lucca Vuoso, jugador de la Selección Mexicana Sub-17, quien difundió un fragmento de una transmisión en vivo hecha por los propios jugadores dentro del vestidor.

Tras eliminar a la Albiceleste, los juveniles mexicanos cantaron el tema del icónico programa como réplica a la burla sufrida por la Sub-20 en octubre. Crédito: X / @marsherams82

En el clip, los jóvenes seleccionados aparecen celebrando el triunfo frente a Argentina… y lo hacen entonando la misma canción de El Chavo del 8, pero ahora a modo de respuesta hacia los gestos de los sudamericanos en el Mundial Sub-20.

Los memes y comentarios contra la afición albiceleste se volvieron virales tras la victoria del conjunto juvenil.

Las imágenes no tardaron en viralizarse, generando reacciones de apoyo, humor e incluso debates entre aficionados de ambos países. Para muchos seguidores mexicanos, la escena representó una “venganza deportiva” por lo ocurrido con la Sub-20. La alegría fue doble: no solo eliminaron a una de las selecciones más fuertes de la categoría, sino que devolvieron con el mismo gesto la burla que meses antes había causado descontento entre los aficionados del Tri.

Tras eliminar a Argentina, México intentará avanzar a la siguiente ronda ante un conjunto portugués en gran nivel.

Argentina, que había llegado como una de las potencias tanto en Sub-20 como en Sub-17, terminó viviendo un duro cierre del año futbolístico. La Sub-20 perdió la Final del Mundial frente a Marruecos, mientras que la Sub-17 quedó fuera ante México en los Dieciseisavos de Final del torneo juvenil, un golpe inesperado para una federación acostumbrada a pelear títulos en fuerzas básicas.

Mientras tanto, la Selección Mexicana Sub-17 mantiene su camino con firmeza. Tras dejar atrás a la Albiceleste, el equipo aseguró su boleto a los Octavos de Final, instancia en la que se enfrentará a Portugal el próximo martes 18 de noviembre. El duelo será determinante para conocer si el Tri puede continuar su sorprendente paso en el Mundial, un torneo donde llegó como uno de los mejores terceros y ahora se ha ganado el respeto por su actitud, resiliencia y sobre todo por su espíritu competitivo.

Lo que comenzó como una simple celebración se convirtió en un episodio viral que avivó la rivalidad futbolística entre México y Argentina, demostrando que en categorías juveniles también se viven historias llenas de emoción, orgullo y memoria deportiva.