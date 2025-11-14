México Deportes

México cobra venganza de la Sub-20 y canta El Chavo del 8 tras dejar fuera a Argentina del Mundial Sub-17

Los jugadores del Tri recrearon el gesto con el que la Sub-20 argentina celebró su triunfo semanas atrás en Marruecos

Un video desde el vestidor mostró a los mexicanos celebrando con el mismo tema que los argentinos usaron para mofarse del Tri en el Mundial Sub-20.

La Selección Mexicana Sub-17 vivió un momento que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, no solo por haber eliminado a Argentina en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 2025, sino por la peculiar manera en la que los jugadores festejaron en el vestidor. La celebración, cargada de simbolismo y humor, fue interpretada como una respuesta directa a un episodio que marcó a la categoría Sub-20 apenas un mes antes.

El antecedente ocurrió el pasado 11 de octubre de 2025, cuando la Selección Argentina Sub-20 derrotó 2-0 a México en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 disputado en Marruecos. Tras el encuentro, varios futbolistas argentinos fueron captados celebrando mientras caminaban hacia el autobús, reproduciendo a todo volumen la emblemática canción de El Chavo del 8, un gesto que muchos aficionados interpretaron como burla hacia el futbol mexicano.

La polémica volvió a cobrar vida cuando, este fin de semana, surgió un nuevo video. En esta ocasión, la grabación fue compartida por la madre de Lucca Vuoso, jugador de la Selección Mexicana Sub-17, quien difundió un fragmento de una transmisión en vivo hecha por los propios jugadores dentro del vestidor.

Tras eliminar a la Albiceleste, los juveniles mexicanos cantaron el tema del icónico programa como réplica a la burla sufrida por la Sub-20 en octubre. Crédito: X / @marsherams82

En el clip, los jóvenes seleccionados aparecen celebrando el triunfo frente a Argentina… y lo hacen entonando la misma canción de El Chavo del 8, pero ahora a modo de respuesta hacia los gestos de los sudamericanos en el Mundial Sub-20.

Los memes y comentarios contra la afición albiceleste se volvieron virales tras la victoria del conjunto juvenil.

Las imágenes no tardaron en viralizarse, generando reacciones de apoyo, humor e incluso debates entre aficionados de ambos países. Para muchos seguidores mexicanos, la escena representó una “venganza deportiva” por lo ocurrido con la Sub-20. La alegría fue doble: no solo eliminaron a una de las selecciones más fuertes de la categoría, sino que devolvieron con el mismo gesto la burla que meses antes había causado descontento entre los aficionados del Tri.

Tras eliminar a Argentina, México intentará avanzar a la siguiente ronda ante un conjunto portugués en gran nivel.

Argentina, que había llegado como una de las potencias tanto en Sub-20 como en Sub-17, terminó viviendo un duro cierre del año futbolístico. La Sub-20 perdió la Final del Mundial frente a Marruecos, mientras que la Sub-17 quedó fuera ante México en los Dieciseisavos de Final del torneo juvenil, un golpe inesperado para una federación acostumbrada a pelear títulos en fuerzas básicas.

Mientras tanto, la Selección Mexicana Sub-17 mantiene su camino con firmeza. Tras dejar atrás a la Albiceleste, el equipo aseguró su boleto a los Octavos de Final, instancia en la que se enfrentará a Portugal el próximo martes 18 de noviembre. El duelo será determinante para conocer si el Tri puede continuar su sorprendente paso en el Mundial, un torneo donde llegó como uno de los mejores terceros y ahora se ha ganado el respeto por su actitud, resiliencia y sobre todo por su espíritu competitivo.

Lo que comenzó como una simple celebración se convirtió en un episodio viral que avivó la rivalidad futbolística entre México y Argentina, demostrando que en categorías juveniles también se viven historias llenas de emoción, orgullo y memoria deportiva.

México se enfrentará a Portugal en los octavos de final del mundial sub-17

Los lusitanos son el segundo equipo con más goles en lo que va del torneo con 13 tantos en la fase de grupos y dos más en dieciseisavos de final ante Bélgica

México vs Uruguay: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de la Fecha FIFA 2025

La Selección Mexicana vuelve a Torreón para medirse a la Celeste en un choque clave rumbo al Mundial 2026

México vs Portugal: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo los Octavos de Final del Mundial Sub-17

El Tri Sub-17 buscará sorprender nuevamente en Qatar 2025 cuando enfrente a Portugal por el pase a cuartos

Así fue la dramática tanda de penales en la que México venció a Argentina en el Mundial Sub-17

Santiago López se convirtió en la figura del partido al anotar el penal decisivo que dio a México el pase a los octavos de final

Penta Zero Miedo arrasa en ventas y se mete al Top 10 de WWE en 2025

El luchador mexicano sorprendió a la empresa al colocarse entre las superestrellas con mayor demanda de mercancía oficial según la actualización más reciente de WWE Shop

