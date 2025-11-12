México Deportes

Zague regaña a Javier Alarcón por mentir sobre su lugar de nacimiento: “Te jactas de ser periodista”

El ex futbolista americanista se lanzó contra el analista de ESPN por dar información errónea en vivo

Zague se lanzó contra Javier
Zague se lanzó contra Javier Alarcón (X @LRZague // Infobae México)

Con la posible incorporación de Álvaro Fidalgo a la selección mexicana rumbo a la Copa Mundial 2026 surgió el debate de los futbolistas naturalizados que juegan con el Tri, en cada ciclo mundialista surgen argumentos sobre la calidad de jugadores nacidos en México y de aquellos nacidos en el extranjero que optan por jugar con el Tricolor.

Pero, en medio de las críticas ante el posible llamado del Maguito con la selección de Javier Aguirre, Luis Roberto Alves Zague evidenció a Javier Alarcón, periodista de ESPN, por compartir información errónea sobre su lugar de origen. Y es que, durante el programa de Futbol Picante, el analista deportivo puso de ejemplo el caso de Zague.

Durante el programa, Alarcón cuestionó ¿Qué es más mexicano? y a partir de esa interrogante inició el debate. “Aquí el tema es ¿qué es más mexicano? ¿quién es más mexicano? por ejemplo, Luka Romero nació en Durango pero después se fue y cuando hablas con él tiene todo el tono argentino", expresó.

Zague regaña a Javier Alarcón
Zague regaña a Javier Alarcón por mentir sobre su lugar de nacimiento (Cortesía TV Azteca)

Pero posteriormente aseguró que Zague nació en Brasil, pero el propio ex jugador del club América aclaró esa información y se lanzó contra el periodista deportivo por compartir datos erróneos sobre su lugar de nacimiento.

Zague explotó contra Javier Alarcón por dar información falsa sobre su lugar de origen

Javier Alarcón expresó durante el programa de ESPN que Zague nació en Brasil, cuando en realidad el ex futbolista es de la Ciudad de México. Esto fue lo que dijo el analista:

Zague nace en Brasil, pero viene muy chavito acá, entonces como que la gente de pronto dice que ‘siento más mexicano a Zague que a Luka Romero”, expresó.

Pero, tal comentario generó controversia y varios aficionados cuestionaron tal información, ya que se sabía que el ex jugador solo es de ascendencia brasileña, pues nació en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

Zague se lanzó contra Javier
Zague se lanzó contra Javier Alarcón por equivocarse en su lugar de nacimiento (X/ @LRZague)

Por ello, el actual comentarista de TV Azteca se lanzó contra Alarcón y se burló de su error, por lo que cuestionó su carrera como periodista deportivo, lo invitó a consultar los registros de nacimiento antes de hablar de que fue un futbolista naturalizado. A través de su cuenta oficial en redes sociales le dedicó un mensaje a Javier Alarcón.

"Jajajajaja…no mamar; te jactas de ser un periodista preparado @Javier_Alarcon_ ¿verdad ? … vete al Hospital Español, buscas en registros de nacimiento y después afirmas en dónde nací , ¿vale? Saludos“, fueron las palabras de Zague.

