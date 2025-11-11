México Deportes

Perro Bermúdez regresa a Televisa para el Mundial 2026; Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen también se unen a TUDN

El regreso de Enrique Bermúdez a la televisión deportiva ha generado expectativa entre la afición

Guardar
Perro Bermúdez, Mauricio Ymay y
Perro Bermúdez, Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen se incorporan a TUDN (X/ @TUDNMEX)

La espera terminó, TUDN confirmó la incorporación de Enrique Perro Bermúdez, Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen a su programación. Este martes 11 de noviembre, Televisa dio a conocer que los periodistas se unen a la cobertura para la Copa Mundial 2026. Luego de meses de especulación sobre el futuro de los periodistas deportivos, la televisora confirmó su llegada.

Fue por medio de redes sociales que TUDN anunció que el Perro Bermúdez saldrá del retiro, pues en Qatar 2022 se despidió de la cobertura mundialista. En el caso de Ymay y Vanessa Huppenkothen ambos dejaron ESPN para seguir su carrera en la señal de la televisora de Chapultepec.

"Volver no es lo mismo que regresar y lo vamos a ganar con talento hecho en casa porque #ElMundialEsNuestro Estamos felices de tenerlos @vanehupp, @enriquebermudez y @MauricioYmay", fue el mensaje con el que le dieron la bienvenida a los analistas deportivos.

¿Cuándo debuta el Perro Bermúdez, Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen en TUDN?

TUDN confirmó la incorporación del Perro Bermúdez, Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen a la programación para el Mundial 2026. Crédito: X/ @TUDNMEX

De acuerdo con TUDN para el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Uruguay será la aparición de las nuevas figuras del canal, por lo que el sábado 15 de noviembre participarán en la cobertura del duelo amistoso del Tri.

Cabe recordar que la noticia sobre la reincorporación de Bermúdez de la Serna a Televisa surgió a partir de filtraciones en redes sociales, donde se reportó que el experimentado cronista encabezará la cobertura de la cadena de Chapultepec junto a Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen.

Ambos periodistas, recientemente contratados por TUDN, acompañarán al creador de la célebre frase “¡Uf y recontra uf!” en la transmisión del evento futbolístico más importante del planeta.

¿Por qué el Perro Bermúdez se fue de Televisa?

¿Por qué el Perro Bermúdez
¿Por qué el Perro Bermúdez se fue de Televisa? (FB/ Enrique Bermudez)

El regreso de Bermúdez ha estado rodeado de especulaciones desde que concluyó su participación en el Mundial de Qatar. Diversos rumores apuntaban a que cadenas como TV Azteca y FOX Corporation intentaron fichar al narrador, quien a sus 75 años sigue siendo una de las voces más reconocidas y queridas del periodismo deportivo en México.

Finalmente, el comentarista optó por volver a la empresa que ha sido su casa durante décadas, reafirmando su vínculo con Televisa pese a los cambios recientes en la industria. La trayectoria de Bermúdez estuvo marcada por un episodio relevante en 2024, cuando fue despedido de Univisión de Miami tras la fusión con TUDN.

En una entrevista concedida al programa M/Aquí con Heriberto Murrieta, el propio narrador explicó que la decisión estuvo motivada por cuestiones económicas derivadas de la integración entre Televisa y Univisión, compañías con las que mantenía un contrato desde hacía diez años. Bermúdez relató: “Pararon Miami, vino la fusión. Yo ya no trabajaba para Televisa, yo había firmado con Univisión, hace diez años, pero hace dos años y medio se volvieron a fusionar y ahora vino esa fusión. Nos dieron la elección y teníamos un contrato todos, de que nos tenían que pagar un año de nuestro sueldo completo y eso es lo que preferimos, o sea, fue una situación financiera”.

Tras ese episodio, el Perro Bermúdez continuó vinculado a la televisora, aunque su labor se centró principalmente en la cadena estadounidense. La noticia de su salida se conoció inicialmente a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento a la empresa por el crecimiento profesional alcanzado, sin detallar en ese momento las causas de su partida.

Temas Relacionados

Perro BermúdezMauricio YmayVanessa HuppenkothenTUDNTelevisamexico-deportes

Más Noticias

¿Quién ganará la semifinal Tigres vs Cruz Azul Femenil? Esto dice la IA

La inteligencia artificial anticipa el desenlace del duelo entre experiencia y revelación, analizando rendimiento, estilo y contexto previo a la serie decisiva

¿Quién ganará la semifinal Tigres

Entre convocatorias y lesiones, Pumas llega al Play-In con 8 ausencias clave

El plantel universitario enfrentará el reto con múltiples ausencias por motivos ajenos a su control, en un momento clave del torneo

Entre convocatorias y lesiones, Pumas

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

La derrota del tapatío sigue dando de qué hablar entre los analistas y expertos del deporte

Juan Manuel Márquez revela las

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP

Con autoridad en la duela, Monterrey venció a Diablos Rojos y cerró la serie final con marcador global 4-1 en la temporada 2025

Fuerza Regia, el más ganador:

Selección de Uruguay presenta su lista de convocados para su partido contra México

Bielsa eligió seis elementos del torneo mexicano para el duelo del 16 de noviembre en Torreón, sin Valverde por lesión

Selección de Uruguay presenta su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades aseguran munición y un

Autoridades aseguran munición y un arma larga en el fraccionamiento Cataluña, en Culiacán

Panamá asegura 13 toneladas y media de cocaína con destino a México y Centroamérica: hay 10 detenidos

Dan 15 recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para Michoacán

Fiscalía de Guanajuato sufre ciberataque: vulneran expedientes y datos confidenciales en 250 GB robados por hackers

Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana El

Exatlón México: quién gana El Duelo de los Enigmas hoy 11 de noviembre

Estas son las películas más taquilleras de Guillermo del Toro, el cineasta mexicano del horror y la fantasía

Las películas más populares de Google México que no podrás dejar de ver

Top 10 Disney+ México: “Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” lidera el ranking de las películas más vistas del momento

Los 10 podcasts más exitosos de Spotify México en este inicio de semana

DEPORTES

¿Quién ganará la semifinal Tigres

¿Quién ganará la semifinal Tigres vs Cruz Azul Femenil? Esto dice la IA

Entre convocatorias y lesiones, Pumas llega al Play-In con 8 ausencias clave

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP

Selección de Uruguay presenta su lista de convocados para su partido contra México