Perro Bermúdez regresa a Televisa para el Mundial 2026; Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen también se unen a TUDN

Perro Bermúdez, Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen se incorporan a TUDN (X/ @TUDNMEX)

La espera terminó, TUDN confirmó la incorporación de Enrique Perro Bermúdez, Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen a su programación. Este martes 11 de noviembre, Televisa dio a conocer que los periodistas se unen a la cobertura para la Copa Mundial 2026. Luego de meses de especulación sobre el futuro de los periodistas deportivos, la televisora confirmó su llegada.

Fue por medio de redes sociales que TUDN anunció que el Perro Bermúdez saldrá del retiro, pues en Qatar 2022 se despidió de la cobertura mundialista. En el caso de Ymay y Vanessa Huppenkothen ambos dejaron ESPN para seguir su carrera en la señal de la televisora de Chapultepec.

"Volver no es lo mismo que regresar y lo vamos a ganar con talento hecho en casa porque #ElMundialEsNuestro Estamos felices de tenerlos @vanehupp, @enriquebermudez y @MauricioYmay", fue el mensaje con el que le dieron la bienvenida a los analistas deportivos.

¿Cuándo debuta el Perro Bermúdez, Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen en TUDN?

TUDN confirmó la incorporación del Perro Bermúdez, Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen a la programación para el Mundial 2026. Crédito: X/ @TUDNMEX

De acuerdo con TUDN para el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Uruguay será la aparición de las nuevas figuras del canal, por lo que el sábado 15 de noviembre participarán en la cobertura del duelo amistoso del Tri.

Cabe recordar que la noticia sobre la reincorporación de Bermúdez de la Serna a Televisa surgió a partir de filtraciones en redes sociales, donde se reportó que el experimentado cronista encabezará la cobertura de la cadena de Chapultepec junto a Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen.

Ambos periodistas, recientemente contratados por TUDN, acompañarán al creador de la célebre frase “¡Uf y recontra uf!” en la transmisión del evento futbolístico más importante del planeta.

¿Por qué el Perro Bermúdez se fue de Televisa?

¿Por qué el Perro Bermúdez se fue de Televisa? (FB/ Enrique Bermudez)

El regreso de Bermúdez ha estado rodeado de especulaciones desde que concluyó su participación en el Mundial de Qatar. Diversos rumores apuntaban a que cadenas como TV Azteca y FOX Corporation intentaron fichar al narrador, quien a sus 75 años sigue siendo una de las voces más reconocidas y queridas del periodismo deportivo en México.

Finalmente, el comentarista optó por volver a la empresa que ha sido su casa durante décadas, reafirmando su vínculo con Televisa pese a los cambios recientes en la industria. La trayectoria de Bermúdez estuvo marcada por un episodio relevante en 2024, cuando fue despedido de Univisión de Miami tras la fusión con TUDN.

En una entrevista concedida al programa M/Aquí con Heriberto Murrieta, el propio narrador explicó que la decisión estuvo motivada por cuestiones económicas derivadas de la integración entre Televisa y Univisión, compañías con las que mantenía un contrato desde hacía diez años. Bermúdez relató: “Pararon Miami, vino la fusión. Yo ya no trabajaba para Televisa, yo había firmado con Univisión, hace diez años, pero hace dos años y medio se volvieron a fusionar y ahora vino esa fusión. Nos dieron la elección y teníamos un contrato todos, de que nos tenían que pagar un año de nuestro sueldo completo y eso es lo que preferimos, o sea, fue una situación financiera”.

Tras ese episodio, el Perro Bermúdez continuó vinculado a la televisora, aunque su labor se centró principalmente en la cadena estadounidense. La noticia de su salida se conoció inicialmente a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento a la empresa por el crecimiento profesional alcanzado, sin detallar en ese momento las causas de su partida.