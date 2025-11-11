México Deportes

Esta es la posible fecha para ver a Checo Pérez correr con Ferrari

El piloto mexicano tendrá su primer contacto con un monoplaza desde que dejó Red Bull

Guardar
Cadillac y Ferrari colaboran para
Cadillac y Ferrari colaboran para que Pérez pueda probar el monoplaza antes de su debut en la Fórmula 1 en 2026. (REUTERS/Finn Blake)

Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1 que todavía no ha competido, intensifica sus preparativos de cara a su debut en la máxima categoría. Como parte de estos trabajos, Sergio ‘Checo’ Pérez realizará sus primeras pruebas con la escudería norteamericana al volante de un monoplaza real.

Según informó el sitio italiano AutoRacer, el piloto mexicano subirá al Ferrari SF-23 los próximos jueves 13 y viernes 14 de noviembre en el circuito de Imola. Este será su primer contacto con un auto de Cadillac y el primero en un F1 desde que dejó Red Bull hace casi un año.

Los ensayos representan un paso clave tanto para Pérez como para el equipo, quienes han trabajado previamente con simuladores y otros métodos de preparación. La prueba permitirá evaluar la adaptación del piloto y los procedimientos técnicos de la escudería antes de su debut oficial en 2026.

Alianza entre Cadillac y Ferrari

(Jesúe Aviles / Infobae México)
(Jesúe Aviles / Infobae México)

La prueba se realizará con el Ferrari SF-23 debido a la colaboración entre ambas escuderías. La escudería italiana proporcionará a Cadillac la unidad de potencia para sus primeros años en la Fórmula 1, facilitando así el uso del monoplaza italiano para los tests iniciales.

Frédéric Vasseur, director deportivo de Ferrari, señaló la relevancia de estos ensayos:

“Hemos cedido dos días de tests a Cadillac. Es un momento importante para ellos y es fundamental poder organizar estos tests y trabajar en todos los procedimientos de cara al próximo año”.

El auto que conducirá ‘Checo’ corresponde al modelo de la temporada 2023 y se emplea como TPC (Test Previous Car). Antes de que el mexicano se suba al auto, Arthur Leclerc, piloto suplente y hermano de Charles Leclerc, dará varias vueltas para verificar que el coche esté en perfectas condiciones para las pruebas.

Primer contacto en pista y preparación para 2026

'Checo' se subirá al Ferrari
'Checo' se subirá al Ferrari SF-23 los días 13 y 14 de noviembre en Imola como parte de su preparación con Cadillac. (REUTERS/Ciro De Luca)

Aunque el tapatio ha trabajado con Cadillac a través de simuladores y otros métodos, esta será la primera vez que conduce un monoplaza real de la escudería.

Los dos días de pruebas en Imola serán determinantes para que el piloto y el equipo recopilen información sobre el rendimiento del auto y ajusten procedimientos para la próxima temporada.

La experiencia permitirá a Pérez familiarizarse con el SF-23, obtener datos técnicos clave y colaborar en el desarrollo del equipo. Esta prueba es esencial para que el equipo estadounidense llegue a su debut oficial en la Fórmula 1 con la mejor preparación posible y para que el mexicano retome la actividad en pista tras casi un año sin competir.

Temas Relacionados

Checo PérezFerrariCadillacFórmula 1Pilotos mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

¿Sergio Ramos se pierde la Liguilla? Anuncian al jugador de Monterrey como host de los Latin Grammys

El campeón de mundo con España no solo conquistó las canchas ahora va por los escenarios, pero preocupa a los aficionados de Rayados

¿Sergio Ramos se pierde la

Jaime Lozano no quiso a Santiago Homenchenko en Pachuca y hoy es convocado por Uruguay

Homenchenko se consolidó como titular en Querétaro y fue llamado por Marcelo Bielsa

Jaime Lozano no quiso a

Gary Lineker, exfutbolista de la Selección de Inglaterra elogia a los mexicanos que brillaron en la Premier League

La leyenda inglesa confía en que más futbolistas de México llegarán a triunfar en la liga británica

Gary Lineker, exfutbolista de la

¡De panzazo! Selección Mexicana Sub-17 avanza a los dieciseisavos de final del Mundial Qatar 2025

El equipo de Carlos Cariño tuvo que esperar hasta el último minuto de la fase de grupos para conocer su destino

¡De panzazo! Selección Mexicana Sub-17

Xóchitl Gálvez arremete contra Claudia Sheinbaum por donar su boleto para el Mundial 2026

La presidenta donará su boleto a una niña aficionada al fútbol

Xóchitl Gálvez arremete contra Claudia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran camiones con más de

Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

Marina detiene a 22 presuntos delincuentes y asegura armas y droga en operativos del “Plan Colima”

Amenazan de muerte al periodista Paco Cedeño con nota y restos humanos en Cuautla, Morelos | Video

Localizan más de 250 terrenos presuntamente vinculados al crimen organizado en el “Triángulo Dorado”

Caen dos presuntos narcomenudistas de “La Anti-Unión Tepito” con casi 100 kilos de marihuana

ENTRETENIMIENTO

Redes de Angélica Vale se

Redes de Angélica Vale se inundan con críticas tras anunciar su divorcio: “Te enteraste de la misma manera que Cazzu”

Itatí Cantoral se entera del divorcio de su ‘hermana’ Angélica Vale durante homenaje a su padre: así reaccionó la actriz

Chef José Ramón Castillo, gana por segunda vez el Tablette d’Or y eleva el chocolate nacional: “México en la cima”

El DJ Martin Garrix es hospitalizado y operado de emergencia en México: “Estoy realmente desconsolado”

Los Tigres del Norte lanzan documental sobre migración, cultura y su historia: dónde ver gratis en México

DEPORTES

¿Sergio Ramos se pierde la

¿Sergio Ramos se pierde la Liguilla? Anuncian al jugador de Monterrey como host de los Latin Grammys

Jaime Lozano no quiso a Santiago Homenchenko en Pachuca y hoy es convocado por Uruguay

Gary Lineker, exfutbolista de la Selección de Inglaterra elogia a los mexicanos que brillaron en la Premier League

¡De panzazo! Selección Mexicana Sub-17 avanza a los dieciseisavos de final del Mundial Qatar 2025

Xóchitl Gálvez arremete contra Claudia Sheinbaum por donar su boleto para el Mundial 2026