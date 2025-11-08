México Deportes

Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Toluca, América y Tigres para conseguir el liderato del Apertura 2025 de la Liga MX

Los cuatro de los clubes más fuertes del futbol mexicano llegan a la última jornada con opciones de cerrar como superlíderes

Un fin de semana de alto voltaje decidirá cuál de los cuatro contendientes termina como el número uno del campeonato.

La fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega a su última fecha con una definición vibrante. Cuatro equipos —Cruz Azul, Toluca, América y Tigres— mantienen la esperanza de cerrar como líderes generales, lo que añade emoción al cierre del campeonato. Este fin de semana se decidirá qué club termina en lo más alto de la tabla, en una jornada donde cada gol puede cambiar el destino de los contendientes.

La tabla general luce de la siguiente manera en donde cuatro equipos luchan por ser el superlíder.

El desenlace del torneo promete ser uno de los más parejos de los últimos años. Las diferencias en puntos y goles entre los cuatro aspirantes son mínimas, por lo que cualquier resultado, ya sea una victoria, un empate o incluso la diferencia de tantos, podría alterar el orden de la clasificación final.

Cruz Azul

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la última jornada del Apertura 2025 (REUTERS)

La Máquina Celeste parte con ventaja. Con 35 unidades y una diferencia de goles de +13, el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón depende únicamente de sí mismo. Si consigue vencer a Pumas, asegurará el primer lugar sin necesidad de depender de otros resultados. En caso de igualar, requerirá que Toluca y América empaten y que Tigres no gane. Sin embargo, si sufre una derrota, cedería la cima, ya que tanto los Diablos Rojos como las Águilas podrían alcanzarlo en puntos, pero con mejor diferencia de goles.

Toluca

Oct 1, 2025; Carson, California, USA; Toluca defender Federico Pereira (6) celebrates with midfielder Nicolas Castro (8) and midfielder Santiago Simon (19) after scoring a goal during the second half of Campeones Cup between Toluca and the LA Galaxy at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

El cuadro choricero suma 34 puntos y presume una de las mejores ofensivas del torneo, con una diferencia de goles de +23. Esa fortaleza goleadora lo mantiene con esperanzas firmes. Si derrota al América, deberá esperar a que Cruz Azul no logre imponerse ante Pumas para quedarse con el liderato. Un empate lo dejaría dependiendo de una derrota celeste para escalar a la cima por diferencia de goles. Si pierde, su aspiración al primer lugar se esfumaría definitivamente.

América

Soccer Football - Liga MX - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - September 27, 2025 Club America's Alejandro Zendejas celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Las Águilas también registran 34 puntos, pero con una diferencia de +17, lo que las deja ligeramente por debajo de los mexiquenses en la carrera por el liderato. Para terminar en lo más alto, América necesita vencer a Toluca y que Cruz Azul no gane. Si iguala, su diferencia de goles no le permitiría superar a sus rivales, y si cae, quedaría fuera de la contienda por la primera posición.

Tigres

Foto de archivo de jugadores de Tigres UANL festejando tras anotar un gol en partido del torneo mexicano. Estadio Universitario, Monterrey, México. 4 de octubre de 2025. REUTERS/Daniel Becerril

Los felinos, con 33 unidades y una diferencia de +17, son los que la tienen más complicada, pero aún con una posibilidad matemática. Para coronarse como líderes, deben vencer a Atlético de San Luis y esperar que el duelo entre Toluca y América termine empatado, además de que Cruz Azul no sume tres puntos. Cualquier otro resultado los dejaría fuera de la pelea.

El sábado será decisivo para conocer quién se quedará con el honor de cerrar la fase regular del Apertura 2025 como el mejor equipo del torneo. La emoción está garantizada en una jornada donde cada minuto puede definir al nuevo superlíder del fútbol mexicano.

