Manchester City vs Borussia Dortmund: a qué hora y dónde ver a Erling Haaland desde México en la Champions League

El terreno de juego se convertirá en una guerra para obtener los tres puntos que pueden catapultar una clasificación anticipada. (Jesús Avilés / Infobae México)

El Etihad Stadium de Manchester será el escenario de uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos de la Champions League: Manchester City y Borussia Dortmund, ambos invictos y con siete puntos.

Este partido puede definir el liderato del grupo y la clasificación anticipada a octavos de final, además de marcar el reencuentro de Erling Haaland con su antiguo club, en un duelo que promete captar la atención de los aficionados al fútbol europeo.

Aunado a ello, tanto el City como el Dortmund han sumado siete puntos en las tres primeras jornadas, lo que los coloca en la cima de la tabla y les permite llegar a este choque sin conocer la derrota, pero con el objetivo de mantenerse en primer lugar para tener mayores posibilidades de avanzar en la competición.

Un triunfo para cualquiera de los dos equipos podría asegurar su presencia en la siguiente ronda, mientras que un empate mantendría la tensión en el grupo. El campeón de Europa 2023 busca consolidar su dominio en casa ante un rival que ha demostrado capacidad para competir al más alto nivel.

Los bávaros quieren romper las quinielas de la semana con una victoria de visita. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

¿Cómo llegan los equipos?

En cuanto al estado de forma, el Manchester City llega con confianza tras vencer 3-1 al Bournemouth en la Premier League, con un doblete de Haaland que reafirmó su dominio goleador. La ausencia de Kevin de Bruyne ha llevado a Pep Guardiola a buscar alternativas en el mediocampo, pero el equipo ha mantenido su solidez y capacidad ofensiva.

Por su parte, el Borussia Dortmund viene de golear 4-2 al Copenhague, una victoria que confirmó su poder ofensivo y el crecimiento de jóvenes figuras como Felix Nmecha y Karim Adeyemi. Ambos conjuntos han mostrado un fútbol ofensivo y efectivo tanto en sus ligas domésticas como en la Champions, lo que anticipa un partido abierto y con oportunidades en ambas áreas.

La estrella del conjunto inglés se verá las caras contra su exequipo. (REUTERS/Phil Noble EDITORIAL)

Entre los protagonistas, Erling Haaland acapara los reflectores. El delantero noruego vive un momento brillante con el Manchester City, sumando 26 goles entre club y selección en la temporada, incluidos 13 en la Premier League y 4 en la Champions. Su capacidad goleadora lo ha convertido en una de las figuras más temidas de Europa.

Pep Guardiola ha destacado la magnitud de su aporte: “Su influencia en el juego es enorme, solo hay que ver los números”. Haaland se mide nuevamente al Borussia Dortmund, club con el que marcó 86 goles en 89 partidos y al que ya ha enfrentado en dos ocasiones desde su salida en 2022. En su anterior visita al Etihad, fue el autor del gol decisivo, y ahora buscará repetir la hazaña para acercarse al récord de Alan Shearer como máximo goleador histórico de la Premier League.

El partido también representa un momento especial para Felix Nmecha, mediocampista alemán formado en la cantera del City, quien regresa al Etihad como jugador del Dortmund. Nmecha atraviesa un gran momento en la Champions League, con tres goles en tres partidos, y se perfila como una de las piezas clave en el esquema ofensivo del conjunto alemán. Su regreso añade un componente emocional y competitivo al enfrentamiento, en el que buscará dejar huella ante su antiguo club.

El español quiere regresar a lo más alto de Europa de la mando de Haaland. (Reuters/Peter Cziborra)

A qué hora y dónde ver el partido

Para la audiencia latinoamericana, el encuentro podrá seguirse en exclusiva a través de HBO Max en México, que ofrecerá la transmisión en vivo junto con análisis y comentarios previos de especialistas, este miércoles en punto de las 14:00 horas.

Las expectativas en torno al Manchester City vs Borussia Dortmund son elevadas. Ambos equipos han demostrado solidez y vocación ofensiva, y el resultado puede tener un impacto directo en la definición del grupo y en el camino hacia los octavos de final. El reencuentro de figuras, el regreso de canteranos y la posibilidad de clasificación anticipada convierten este duelo en una cita imperdible para los seguidores de la Champions League.