UNAM lamenta la muerte de un aficionado de Cruz Azul en el Estadio Olímpico; confirma colaboración con la FGJ

La universidad expresó su solidaridad con la familia de Rodrigo Mondragón, fanático que falleció en las inmediaciones de CU

Por Luz Coello

La UNAM compartió su postura tras la muerte de un aficionado de Cruz Azul en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario en CU (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió su postura tras la muerte de un aficionado de Cruz Azul, el incidente ocurrió la noche del sábado 25 de octubre al término del partido contra Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Por medio de sus canales oficiales, la máxima casa de estudios aseguró que desde que tuvo conocimiento del incidente mostró su cooperación con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que proporcionó todo el material necesario para esclarecer el fallecimiento de Rodrigo Mondragón.

“Con relación al trágico acontecimiento en el que falleció el C. Rodrigo Mondragón, ocurrido la noche del sábado 25 de octubre al término del partido de futbol entre el Cruz Azul y Monterrey, en el Estadio Olímpico Universitario, se informa lo siguiente:

UNAM compartió una postura tras la muerte de un aficionado de Cruz Azul en CU (X/ @UNAM_MX)

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se brindó toda la cooperación a las autoridades capitalinas y se proporcionó la información requerida sobre este lamentable hecho que ha consternado a la comunidad universitaria, con el fin de facilitar el desarrollo de las indagatorias correspondientes", se lee en el inicio del comunicado.

UNAM colaborará con la FGJ CDMX para esclarecer la muerte del aficionado de Cruz Azul

La Universidad Nacional explicó que recolectó todas las pruebas y videos de los hechos de la noche del sábado en las inmediaciones del Estadio Olímpico, esto con la finalidad de proporcionárselo a las autoridades y ayudar a la investigación.

Presunta agresión contra aficionado del Cruz Azul (X/@ilianyAparicio)

"En este sentido se recabó y se entregó la totalidad de la información videográfica solicitada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México", precisaron.

La UNAM se solidarizó con la familia de Rodrigo Mondragón y le expresó su sentido pésame por su pérdida. Reiteraron su apoyo para esclarecer el caso. “Se estableció contacto con la familia de Rodrigo Mondragón, a quienes les expresamos condolencias ante este difícil momento y se les ofreció apoyo”, agregaron.

Por último, la UNAM aseguró que permanecerá atenta al desarrollo de la investigación, además destacó que llevará a cabo sus propios procesos internos para deslindar responsabilidades del personal de seguridad de la universidad y del Estadio Olímpico.

Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul que murió tras el partido contra Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. (Anayeli Tapia/Infobae)

La Universidad estará atenta al resultado de las investigaciones para llevar a cabo sus procedimientos internos y reitera su total disposición para coadyuvar con las autoridades competentes, refrendando su compromiso indeclinable con el esclarecimiento de los hechos y la justicia”, concluyó el comunicado.

