Revelan video de la presunta agresión contra aficionado del Cruz Azul que murió tras ser detenido en CU

Así habría sido la agresión al aficionado del Cruz Azul. (Captura de pantalla)

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que supuestos integrantes del personal de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) someten a Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, poco antes de su fallecimiento a las afueras del Estadio Olímpico Universitario.

Las imágenes, de aproximadamente 20 segundos, se han convertido en elemento central en la investigación sobre la muerte de Mondragón, quien fue detenido la noche del sábado 25 de octubre tras el partido entre Cruz Azul y Monterrey.

El video muestra a un grupo numeroso de elementos uniformados rodeando y sujetando a un hombre junto a una camioneta blanca. Durante el forcejeo, uno de los integrantes del personal, vestido con chamarra roja, propina al detenido varios puñetazos en las piernas, aparentemente para obligarlo a subir al vehículo.

Presunta agresión contra aficionado del Cruz Azul (X/@ilianyAparicio)

Se escuchan gritos de asistentes pidiendo a los guardias que detuvieran la agresión, mientras la escena se desarrolla ante otros espectadores.

¿Qué pasó?

El incidente ocurrió en los estacionamientos junto al Estadio Olímpico Universitario. Mondragón habría sido interceptado por personal de vigilancia, presuntamente por alterar el orden en estado de ebriedad, sin embargo, familiares de la víctima denuncian un uso excesivo de la fuerza.

La UNAM sostiene en su comunicado oficial que Mondragón agredió verbal y físicamente a los elementos de seguridad y que, tras ser sometido y dirigido a las autoridades, sufrió un desvanecimiento en el trayecto.

El personal solicitó apoyo de paramédicos, aunque Mondragón perdió la vida poco después, sin responder a los intentos de reanimación. La universidad indicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abrieron investigaciones formales, y que cuatro miembros de su equipo de seguridad quedaron a disposición del Ministerio Público. Los detenidos han sido identificados como Brayan “N”, Noe “N”, Luis “N” y José “N”.

Detenidos por la muerte de un aficionado del Cruz Azul. (C4jimenez)

Los familiares de Rodrigo Mondragón niegan que la muerte haya sido natural y aseguran que el video cuestiona la actuación del personal universitario. Han solicitado una necropsia privada y exigen a las autoridades esclarecer el uso de la fuerza y el trato recibido durante la detención.

Mondragón tenía 32 años, era comerciante, estaba casado y aunque no tenía hijos, sí tenía una perrita a la que consideraba parte de su familia. Sus allegados subrayan que era un seguidor habitual de su equipo y que “siempre buscaba un motivo y razón para salir adelante”.

El caso movilizó a seguidores de Cruz Azul, quienes protestaron frente a la sede de la FGJ-CDMX, ubicada en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, exigiendo transparencia y castigo para los responsables. Portaron pancartas con frases como “UNAM asesina” y “Justicia para Rodrigo”.

¿Qué dijo la Liga MX?

(Liga MX)

La Liga MX informó que el operativo de seguridad inició a las 16:00 con 1,600 elementos de la Policía Auxiliar, 189 de seguridad UNAM, 900 de seguridad privada y 60 de protección civil universitaria, junto con tres ambulancias y doce paramédicos.

La junta previa con comisarios ocurrió a las 18:45 y las puertas del estadio se abrieron a las 19:00. La asistencia oficial fue de 18 mil 406 aficionados. El partido terminó a las 23:10 y el desalojo total se registró a las 23:28.

A las 23:45 se realizó la junta de seguridad post partido, el autobús del Club Monterrey salió a las 24:00 y los comisarios de la Liga MX abandonaron el recinto a las 00:20. Según la liga, no fueron informados sobre el incidente durante este operativo.

En su comunicado, la Liga MX lamentó el fallecimiento y sentenció: “La violencia es inaceptable dentro y fuera de la cancha”, reiterando que sigue al tanto de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía capitalina.

Reportan agresiones también contra aficionados de Monterrey

Durante la misma jornada, seguidores de Rayados de Monterrey también denunciaron actos de violencia.

Videos difundidos en redes sociales muestran que elementos de seguridad y policías de la Ciudad de México agredieron a aficionados regiomontanos.

En uno de los clips, personal uniformado intentó forzar a seguidores de Monterrey a subir a una camioneta, con gritos y un golpe en la cabeza a uno de los visitantes. Aunque no se ha precisado el contexto inmediato que llevó a estos hechos, versiones locales indican que la intervención de la policía buscó acelerar el desalojo del estadio para evitar posibles riñas.

En el contexto de la Liga MX, la actuación de las autoridades y la seguridad en los estadios permanecen bajo escrutinio. Se han registrado al menos dos muertes relacionadas con partidos en la actual temporada, lo que ha reforzado la exigencia de los colectivos de animación y organizaciones civiles para garantizar condiciones seguras y procesos de investigación exhaustivos.