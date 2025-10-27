Fiscalía CDMX investiga la muerte de un aficionado de Cruz Azul al exterior del Estadio Olímpico en CU

Fiscalía CDMX confirma la investigación de la muerte de un aficionado de Cruz Azul en CU (Captura redes sociales X)

Bertha María Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó que ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul que falleció en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario al término del partido contra Monterrey.

La mañana de este lunes 27 de octubre, las autoridades capitalinas explicaron que tienen conocimiento de la muerte de un fanático tras un partido de futbol de la Liga MX en Ciudad Universitaria (CU). De acuerdo con los primeros reportes, personal de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) forcejó con el fanático, lo detuvieron y posteriormente se desvaneció, más tarde confirmaron su muerte.

Según con la Fiscalía de la CDMX, ya iniciaron con el proceso de la necropsia en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO), para conocer las causas de muerte. "Estamos investigando el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, ocurrido en la madrugada del domingo 26 de octubre, en las inmediaciones del Estadio Olímpico tras un evento deportivo", explicó la fiscal.

Fiscalía CDMX inicia necropsia de Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul que murió en CU

Este 27 de octubre, la fiscal explicó que personal del INCIFO está realizando la necropsia del cuerpo. “Decir que el cuerpo, hoy en día, se está realizando la necropsia en el INCIFO, entonces esto va a ser muy importante para avanzar con la investigación, determinar la causa de muerte a partir de esta necropsia que se haga”, compartió ante los medios.

En cuanto a las personas detenidas, aseguró que están a su disposición cuatro sujetos que forman parte de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria identificadas como Brayan “N”, Noe “N”, Luis “N” y José “N”.

Las autoridades avanzarán en las investigaciones para esclarecer el grado de responsabilidad de los involucrados en el suceso. De acuerdo con la Fiscalía CDMX conforme avancen las indagatorias se determinará el grado de responsabilidad de estas personas detenidas.

“Se pusieron a disposición cuatro personas por parte de la Secretaría de Seguridad. Decir que estas personas laboran como personal de seguridad universitaria, y que su situación jurídica va a ser definida a partir de cómo avance la investigación; tanto los resultados de la necropsia como diversos actos de investigación que se están realizando a partir de videos de cámaras, de entrevistas, entre varios otros”, expresaron.

Cruz Azul comparte postura de la muerte de un aficionado en CU

A través de su comunicado, Cruz Azul manifestó: “CF Cruz Azul ha tenido conocimiento de los lamentables hechos acontecidos en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario (EOU) al término del encuentro del sábado pasado”. El club reiteró que, aunque el suceso tuvo lugar en el exterior del estadio, la seguridad en esa zona no forma parte de sus responsabilidades directas, recordando que desde el torneo anterior juega como local en el Olímpico Universitario debido a acuerdos con Pumas y la Liga MX, ya que no cuenta con sede propia.

La institución cementera insistió en su postura de desvinculación respecto a los operativos de seguridad implementados por la UNAM y subrayó: “Adicionalmente, y a pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, CF Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, siempre en el ámbito de sus propias facultades y con la mejor disposición de colaboración con las autoridades de la Universidad y la Ciudad de México”.