Trabajador del Estadio Azteca denuncia que fue despedido por grabar avances de la obra de remodelación para el Mundial 2026

Un trabajador del Estadio Azteca compartió que fue despedido por grabar avances de la remodelación para el Mundial 2026 (AP Foto/Fernando Llano)

Desde que empezó la remodelación del Estadio Azteca para la Copa Mundial 2026, la afición ha podido ver los avances en redes sociales, diferentes videos y fotografías se han hecho virales, por lo que las personas han podido observar los cambios más significativos del Coloso de Santa Úrsula.

Sin embargo, un internauta que se encargaba de compartir estas imágenes exclusivas de la remodelación del Estadio Banorte denunció que fue despedido, por lo que ya no podrá subir más videos de los últimos cambios que tendrá la cancha del Estadio Ciudad de México.

Fue por medio de Tik Tok que se viralizó esta grabación en la que el trabajador de la obra explicó cómo es que fue despedido por tomar imágenes de los avances de la remodelación del Estadio Azteca.

Trabajador del Estadio Azteca se quedó sin trabajo por grabar avances de la remodelación

Un trabajador del Estadio Azteca compartió que fue despedido por subir videos de los avances de la remodelación del estadio Crédito: Tik Tok/ @ferblond

De acuerdo con lo que narró el obrero, dejó de subir videos a redes sociales de la obra debido a que personal de recursos humanos les pidió que dejara de publicar el contenido, pues estaba sujeto a una carta de confidencialidad del proyecto.

"Ya les dejé de subir videos, banda, porque tuve un problema. Un día me mandaron a hablar a recursos humanos y me dijeron que, pues la neta, me iban a correr, que porque andaba subiendo videos, que porque según esto me habían dado una hoja de confidencialidad cuando la neta es que no me habían dado nada, pero igual por querer conservar la chamba, pues acepté no subir videos", explicó.

A pesar de que el obrero aceptó la confidencialidad y ya no publicar videos, fue despedido. Llegó al acuerdo de que podría compartir su contenido una vez que la empresa le diera el finiquito. Aseguró que conservó sus derechos laborales íntegros a pesar de ser despedido y le pagaron lo que le correspondía por el tiempo en el que estuvo en el Coloso de Santa Úrsula.

Así luce la remodelación del Estadio Azteca (X/ @MXESTADIOS)

“Me dijeron que cuando yo me fuera podía subir los videos que yo quisiera. Entonces, pues igual la neta es que no grabé, banda. Y, este, se me fue como la onda, pero tengo unos videos donde ya les estaré contando por qué me fui del Estadio Azteca y siempre me pagaron completo, lo recalco en cada video, siempre me pagaron completo. La neta nunca se me quedó deber ni un peso. Cuando me fui me cayó mi semana desglosada, mi finiquito, todo, o sea, todo me lo dieron tal cual como me lo habían dicho”, aclaró.

En el último video que compartió se puede apreciar cómo luce la nueva iluminación al interior del estadio.