Así luce la remodelación del Estadio Azteca al interior del inmueble a ocho meses del Mundial 2026

Así luce la nueva fachada del Estadio Azteca para el Mundial 2026 (X/ @cracksdt)

La remodelación del Estadio Azteca entró en su recta final, a tan solo ocho meses de que se lleve a cabo la inauguración de la Copa Mundial 2026, el proyecto avanza a contrarreloj para que esté listo y la selección mexicana pueda jugar un partido amistoso antes del torneo de la FIFA.

Estos trabajos avanzan en medio de una intensa expectativa y bajo la presión de los plazos establecidos por la FIFA. Las obras, que buscan transformar el emblemático recinto para cumplir con los estándares internacionales, han sido objeto de atención tanto por parte de las autoridades como de la afición, especialmente tras la reciente filtración de imágenes que muestran el estado actual del proyecto.

Uno de los cambios más importantes que tendrá el Estadio Ciudad de México será la distribución de los nuevos lugares en la zona de gradas, parte del proyecto de remodelación consistió en la demolición de una área del recinto. En días recientes se filtraron avances de la obra.

Así luce el Estadio Azteca a ocho meses del Mundial 2026 de la FIFA (YouTube/ Creciendo con Nuestro México)

¿Cómo va la remodelación del Estadio Azteca?

Fue por medio de una página en YouTube donde compartieron imágenes inéditas de cómo luce el interior del Estadio Banorte, la cuenta Creciendo con Nuestro México se encargó de filtrar los últimos avances de la obra. Antes de que concluya el mes de octubre se puede apreciar que las gradas nuevas están prácticamente terminadas.

Aunque aún se observa maquinaria pesada en la zona de cancha, el colado de vestidores y las nuevas gradas de la tribuna están prácticamente terminadas. Otro detalle es que, la cancha ya luce con una mejor distribución; sin embargo, en la zona cercana a las nuevas gradas se puede ver que continúan las excavaciones.

Así avanza la remodelación al interior del Estadio Azteca (YouTube/ Creciendo con Nuestro México)

¿Cuándo estará listo el Estadio Azteca?

El Gobierno de la Ciudad de México ha confirmado que la reapertura oficial del recinto tendrá lugar el sábado 28 de marzo de 2026, fecha en la que el estadio abrirá nuevamente sus puertas bajo su nueva denominación, se espera que ese día la selección mexicana de Javier Aguirre protagonice un partido inaugural.

Clara Brugada, jefa de Gobierno, subrayó durante una conferencia de prensa la importancia de este evento para la capital y el país, al declarar en conferencia de prensa: “Recordemos que antes de estos juegos, el 28 de marzo va a ser la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México”.

Se estima que la selección nacional dispute un partido amistoso ante Portugal como parte de los festejos de reapertura. Mientras tanto, el personal de la obra continúa enfocado en la construcción de las nuevas gradas y vestidores, con el objetivo de cumplir los plazos y entregar un estadio a la altura de las exigencias internacionales.

Así luce el interior del Estadio Banorte (YouTube/ Creciendo con Nuestro México)

La transformación del Coloso de Santa Úrsula responde a los estrictos requerimientos de la FIFA y busca consolidar al estadio como un referente global del fútbol. El colado de las gradas y el techado de los vestidores forman parte de las intervenciones más visibles hasta el momento, aunque la adecuación de la cancha aún no muestra avances significativos. La expectativa crece entre los aficionados y la comunidad futbolística, que aguardan la reapertura de uno de los recintos más emblemáticos del deporte mundial.